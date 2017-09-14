Додано: Суб 17 сер, 2024 00:39



Те що у вас немає дітей







нужно доказать, что они не к знакомой бабке за хлебушком бегали.





Від того, що ви встигли на тихій хвилі крикнути «спокійної ночі» , це не значить що отак я вас відпущу…Це щось зі стилю Бетону, ляпнути щось безпідставне?? Ні, я не бездітний. З чого ви це взяли??До чого плять тут Янукович??? Я вам цитую те, що ще до Януковича мало силу. Бо людина, якій дали зброю (начебто ого плюс!!) , йому ще навісили купу обовʼязків, і підвʼязали ККУ розділом «військові злочини» , отим з яким «свічка номерна кєндел» ніяк не розбереться. І це от зовсім йому не в радість за ті гроші. І він з одного боку відповідає за неналежне виконання обовʼязків (упустив/відпустив) , а з іншого - не перевищи повноваження. Не застрели, не покаліч. Бо кожне застосування сили буде розслідувано.Ви ким працюєте, шановний? Для розуміння манямірка..Хантер, у вашої бабки за 30 днів хліб вже давно згорів!Ви спочатку не по своїм документам (не волонтер, не водій фури) перетнули кордон, а потім ваш хліб за 30 дні ніяк не підійде, мабуть дріжджі погані . Ви точно впевнені, що розповіді про хліб переконають, що ви не з метою ухиляння від В/служби незаконно перетнули кордон і не повернулись за 30 днів ?