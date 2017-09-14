Додано: Суб 17 сер, 2024 01:28



Добре по Вам.





Добре, але і по вам..У вас доволі унікальний нік, тому серед сірої маси інших малоактивних дописувачів ви мені нещодавно запамʼятались одним постом.. цитату нема ні часу ні бажання відшукувати, але суть така що «Хотаба раніше було цікаво читати.. він попереджав про ракетні напади, про інсайди на фронті і інші історії, а зараз лише переходить на обговорення людей».Тому давайте ми з цим питанням розберемось.Звичайно будь якому диванному хомʼяку приємно, коли йому під ніс приносять свіжі та ще і актуальні (від людини прямо звідти!) новини, а він собі спокійненько спостерігає за війною на мʼякому дивані , з наповненим столом як до війни. Радіє перемогам. Ставить лайки «я це люблю!! Неси ще!!» І поки достатньо добровольців, профі-армії, всім чудово це читати, всі радісно повискують.І тут раптом виникає ситуація, що треба вже не добровольці. Вже треба вболівальники. І тут якось раптом автор отих опусів починає ставити неприємні питання «так а ти там що??» може досить з лави запасних вболівати?» І осьо(((( Відразу «блогер» стає куйовий..А ще не доведи боже він після багатьох років на війні звільниться.. «як ти міг?? Нам так заібісь було читати, поки ти був там»..Ангелочок пише «ми ж з тобою весь 2022 рік нормально спілкувались..»Бенефактору теж не заходить, що хай навіть не з нього, а з інших питають.. осадочок все ж залишається.., . І ви не одні, все ок, не переймайтесь.Заєбєлочка коли тебе годують інфою, але з тебе нічого не питають. Да?Не питайте з ангела про податки, і він вас буде любити.Не питайте з Бенефактора, коли він в ЗСУ.Смішно. Але ж я не шукаю вашу підтримку,