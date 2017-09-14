Від того, що ви встигли на тихій хвилі крикнути «спокійної ночі» , це не значить що отак я вас відпущу… Це щось зі стилю Бетону, ляпнути щось безпідставне?? Ні, я не бездітний. З чого ви це взяли?? До чого плять тут Янукович??? Я вам цитую те, що ще до Януковича мало силу. Бо людина, якій дали зброю (начебто ого плюс!!) , йому ще навісили купу обовʼязків, і підвʼязали ККУ розділом «військові злочини» , отим з яким «свічка номерна кєндел» ніяк не розбереться. І це от зовсім йому не в радість за ті гроші. І він з одного боку відповідає за неналежне виконання обовʼязків (упустив/відпустив) , а з іншого - не перевищи повноваження. Не застрели, не покаліч. Бо кожне застосування сили буде розслідувано.
Ви ким працюєте, шановний? Для розуміння манямірка..
нужно доказать, что они не к знакомой бабке за хлебушком бегали.
Хантер, у вашої бабки за 30 днів хліб вже давно згорів! Ви спочатку не по своїм документам (не волонтер, не водій фури) перетнули кордон, а потім ваш хліб за 30 дні ніяк не підійде, мабуть дріжджі погані . Ви точно впевнені, що розповіді про хліб переконають, що ви не з метою ухиляння від В/служби незаконно перетнули кордон і не повернулись за 30 днів ?
При условии, когда Конституция не на паузе, кидок лица не имеющего в руках никаких предметов еще не повод применить оружие. Встанет вопрос почему пограничник не применил спецсредства - газ, дубинку, электрошокер, собаку.
А в нього там точно є оті спецзасоби? Я не знаю, може ви знаєте.
Hotab написав:Ну і знову ж… оцінка ризиків - штука субʼєктивна. Коли ви затримуєте (спочатку переслідуєте) порушника, по замовчуванню у вас в руках зброя. Не балончики і не шокер. Якщо при зближенні він на вас кидається (бʼє по обличчю, чи ногами в груди), у вас нема часу міняти зброю на балончик, який (якщо є) знаходиться під кнопкою на ремні десь. У вас зброя, і на вас напад, загроза. Я чесно скажу що не знаю досконало їх інструкцію, але підозрюю , що нема такого, що «при нападі спочатку спробуй балончик, а потім шокер, а якщо не вийшло, то стріляй»
Під час несення служби старший наряду особливу увагу звертає на підтримання наряду в постійній готовності до дій. Вона полягає у здатності наряду в будь-яких умовах обстановки негайно розпочати переслідування правопорушників, затримати їх, а в умовах, коли правопорушники чинять збройний опір, уміло застосувати зброю.
Під час несення служби старший наряду особливу увагу звертає на підтримання наряду в постійній готовності до дій. Вона полягає у здатності наряду в будь-яких умовах обстановки негайно розпочати переслідування правопорушників, затримати їх, а в умовах, коли правопорушники чинять збройний опір, уміло застосувати зброю.
Так а де тут про заборону застосувати вогнепальну зброю у випадку нападу на нього? Тут про «чинять збройний опір». Одна з умов застосування. Але вона не єдина. . Ви ж юрист. Невже вам дійсно треба ці очевидні речі пояснювати?
У вас доволі унікальний нік, тому серед сірої маси інших малоактивних дописувачів ви мені нещодавно запамʼятались одним постом.. цитату нема ні часу ні бажання відшукувати, але суть така що «Хотаба раніше було цікаво читати.. він попереджав про ракетні напади, про інсайди на фронті і інші історії, а зараз лише переходить на обговорення людей». Тому давайте ми з цим питанням розберемось. Звичайно будь якому диванному хомʼяку приємно, коли йому під ніс приносять свіжі та ще і актуальні (від людини прямо звідти!) новини, а він собі спокійненько спостерігає за війною на мʼякому дивані , з наповненим столом як до війни. Радіє перемогам. Ставить лайки «я це люблю!! Неси ще!!» І поки достатньо добровольців, профі-армії, всім чудово це читати, всі радісно повискують. І тут раптом виникає ситуація, що треба вже не добровольці. Вже треба вболівальники. І тут якось раптом автор отих опусів починає ставити неприємні питання «так а ти там що??» може досить з лави запасних вболівати?» І осьо(((( Відразу «блогер» стає куйовий.. А ще не доведи боже він після багатьох років на війні звільниться.. «як ти міг?? Нам так заібісь було читати, поки ти був там».. Ангелочок пише «ми ж з тобою весь 2022 рік нормально спілкувались..» Бенефактору теж не заходить, що хай навіть не з нього, а з інших питають.. осадочок все ж залишається.., . І ви не одні, все ок, не переймайтесь. Заєбєлочка коли тебе годують інфою, але з тебе нічого не питають. Да? Не питайте з ангела про податки, і він вас буде любити. Не питайте з Бенефактора, коли він в ЗСУ. Смішно. Але ж я не шукаю вашу підтримку,
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 сер, 2024 01:37, всього редагувалось 1 раз.
Під час несення служби старший наряду особливу увагу звертає на підтримання наряду в постійній готовності до дій. Вона полягає у здатності наряду в будь-яких умовах обстановки негайно розпочати переслідування правопорушників, затримати їх, а в умовах, коли правопорушники чинять збройний опір, уміло застосувати зброю.
Так а де тут про заборону застосувати вогнепальну зброю у випадку нападу на нього? Тут про «чинять збройний опір». Одна з умов застосування. Але вона не єдина. . Ви ж юрист. Невже вам дійсно треба ці очевидні речі пояснювати?
Вы упоминали инструкцию, я ее нашел и дал ссылку. Если вы нашли в законе статьи Стаття 21-2. Використання та застосування спеціальних засобів Стаття 21-3. Використання та застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки то можете увидеть следующую фразу в ст. 21-3
Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю виключно з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу та/або опору.
Я не вижу смысла спорить с вами. Вы будете сейчас рассказывать мне версию пограничника о п.1 или п.9 ст. 21-3. Я говорю о том, в суде это может не сработать при работающей Конституции. Есть п.1а,в,г п.2б и т.д ст. 21-2
Я з самого початку сказав, що оцінка ризиків прикордонником - річ доволі субʼєктивна. І лише суд поставить крапку, міг він іншими способами, чи ні. В будь якому разі ваше «у нападника не було вогнепальної зброї , прикордонник не міг стріляти» (не дослівно, ви самі зайдете як там було у вашій інтерпретації ) - це маячня. Незрозуміло навіщо ви з самого початку підняли це питання, заперечуючи мені.
tumos Це трапилось ще до введення військового стану в Україні
Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю Дар'я Нинько 18.11.202118 листопада 2021 р. Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження. Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим. https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438
Hotab написав:Я з самого початку сказав, що оцінка ризиків прикордонником - річ доволі субʼєктивна. І лише суд поставить крапку, міг він іншими способами, чи ні. В будь якому разі ваше «у нападника не було вогнепальної зброї , прикордонник не міг стріляти» (не дослівно, ви самі зайдете як там було у вашій інтерпретації ) - це маячня. Незрозуміло навіщо ви з самого початку підняли це питання, заперечуючи мені.
Ну, изначально я говорил об предметах в руках правонарушителя. Даже не об оружии - холодном или огнестрельном. Их наличие увеличило бы вероятность того, что действия пограничника при применении огнестрельного оружия были бы признаны правомерными. Отсутствие предметов в его руках (палка,розочка, металлический прут...) ведет к проблемам у служивого. Маячня - это ваша интерпретация моих слов. При работающей Конституции в голову контрактника должны вложить норму закона о том, что применение огнестрельного оружия является наиболее суровой мерой принуждения.