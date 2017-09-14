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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 сер, 2024 07:10
flyman написав: stm написав:
Просто убегают это 336ККУ. 5 пункт в вашем же тексте гласит что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати. Но будет разбор полетов, было ли применение крайней необходимостью. При применении оружия так всегда. По допускам не будем лучше, у вас клинический случай. Я лучше признаю, что тупая, чем вот это вот всё наблюдать опять ) пойду Кейнса почитаю лучше )))
то можна і пішоходів, що не ходять по зебрі на зелений колір відстрілювати
Вчора наряд поліції побачив як хлопчина перебіг дорогу . Наряд включивши лише спецсігнал порушив ПДР і через дві смуги зробив маневрування. В подальшому через планшет намагалися отримати особисті дані чоловіка. Так що переходить дорогу лише у чітко визначеному місці
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Додано: Суб 17 сер, 2024 07:18
Вас як чоловіка можуть затримати в Івано-Франківську з 100уо в кармані і закордонним паспортом. В бусику відвести до кордону і розстріляти . Це будь-ласка шановні колеги і читачі випадково чи неможливо бути?; Якщо ця особа надала інший геодані ,то інша особа зможе доказати лише в суді що людина без прав і авто не рухається по дорозі зі швидкістю 90км/г. Пишіть свої кейси, якщо є.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 08:13
по логіці хотаба, стм і ко хто тікає з України потрібно стріляти в спину бо це особливо небезпечні зрадники-вороги народу, а ті що напали на Україну то їх ні-ні, не для цього мама прикордонника черешеньку ростила, для цього є рабокріпацьки бусифікований мобресурс
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 17 сер, 2024 08:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 08:16
flyman написав:
по логіці хотаба, стм і ко хто тікає з України потрібно стрілти в спину
жаль его самого не пристрелили, может поумнел бы. А чужое горе для него пустой звук.
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