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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9464946594669467

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 07:10

  flyman написав:
  stm написав:Просто убегают это 336ККУ. 5 пункт в вашем же тексте гласит что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати. Но будет разбор полетов, было ли применение крайней необходимостью. При применении оружия так всегда. По допускам не будем лучше, у вас клинический случай. Я лучше признаю, что тупая, чем вот это вот всё наблюдать опять ) пойду Кейнса почитаю лучше )))

то можна і пішоходів, що не ходять по зебрі на зелений колір відстрілювати

Вчора наряд поліції побачив як хлопчина перебіг дорогу . Наряд включивши лише спецсігнал порушив ПДР і через дві смуги зробив маневрування. В подальшому через планшет намагалися отримати особисті дані чоловіка. Так що переходить дорогу лише у чітко визначеному місці
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 08:47

  yanyura написав:В Курской области московитами объявлен режим "контртеррористической операции" ("КТО").
Имхо, число желающих подписать контракт на участие в "КТО", да и вообще воевать там будет меньше чем в "СВО", т.к. выплаты там в разы меньше (цифры из орковского источника), да и жены будут недовольны - на "калину" не хватит:

13 августа 2024
...
Так, за ранение бойцам полагаются только 100 тысяч рублей, или в 30 раз меньше, чем на СВО.
Если после ранения военный получает инвалидность, то выплаты составят 300 тысяч рублей, что в два раза меньше, чем на СВО.
Инвалидность, полученная при исполнении воинского долга в Донбассе и других регионах, объявленных зоной СВО, оценена в сумму от полумиллиона и выше.
Членам семьи погибшего {в "КТО"} и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере шестисот тысяч рублей.

Семье погибшего {в "СВО"} полагаются две «президентские» выплаты на общую сумму 5 миллионов рублей.
Пенсия по потере кормильца погибших в Курской области будет отличаться от эсвэошной в три раза. Вместо 22 908,62 рубля иждивенцам полагаются 7 689,42 рубля.

Москва, Владимирская, Магаданская, Московская, Новосибирская, Тюменская области и Югра выплачивают за гибель участника спецоперации по 3 млн рублей. Архангельская, Брянская, Ленинградская, Нижегородская, Тульская области, Татарстан, Краснодарский край — 2 млн рублей. Есть регионы, где выплаты составляют 1 млн рублей.

Участники операции в зоне КТО наверняка не получат помощи на местах, поскольку она ограничивается только теми, кто воюет на СВО.

https://newizv.ru/news/2024-08-13/vopro ... svo-432534


Додам до цього, що на кацапії всі працівники поліції, МНС і іже з ними структур заброньовані, тобто не підлягають мобілізації. У нас теж їх бронюють, але далеко не всіх. Отже, вся надія кацапів - це, мабуть, строковики та найманці з Африки чи ще звідкілясь. До речі, в Тюменській обл. та Югрі всі бажаючі давно закінчилися. (Маю свіжий інсайд). Підозрюю, що в інших регіонах така сама ситуація.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 09:06

  tumos написав:
  Ukrainian написав:tumos
Це трапилось ще до введення військового стану в Україні

Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю
Дар'я Нинько
18.11.202118 листопада 2021 р.
Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження.
Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим.
https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438


Речь не о том когда наделили практически теми же правами, что и полицейских в отношении применения мер принуждения. Можете сравнить при желании соотвествующие статьи двух законов. Вопрос о последствиях для пограничника применения им огнестрельного оружия в настоящее время.


Доброе утро всем .
Здоровья и Удачи .

Вот читаю вас , просто радуюсь . Знание законов ,толкование .
Знаете как применять оружие , когда и где .....как пограничникам задерживать нарушителей .
Наверное у вас огромный опыт работы или службы .
Где вы служите или служили ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 09:28

  BeneFuckTor написав:
  Hotab написав:не Хотаб


Тобто перефразую, з януковичем нам пощастило. Це не я написав.

Добре по Вам. Те що у вас немає дітей і ви хочете відправити інших на війну, зокрема з 18 і не пенсів по 40+ це сугубо ваша проблема, не потрібно виливати її кожен день на форумі. Ви не бачите що деякі люди вже ненавидять сусідів, знайомих, країну, владу і ви посилюєте ці відчуття кожен день. Хоча Ви всеодно не зрозумієте що я хотів сказати. Гарної ночі.

Так у вас немає дітей?
До появи дітей в мене теж була відсутня емпатія. Розумію
Бетон
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