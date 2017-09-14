stm написав:Просто убегают это 336ККУ. 5 пункт в вашем же тексте гласит что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати. Но будет разбор полетов, было ли применение крайней необходимостью. При применении оружия так всегда. По допускам не будем лучше, у вас клинический случай. Я лучше признаю, что тупая, чем вот это вот всё наблюдать опять ) пойду Кейнса почитаю лучше )))
то можна і пішоходів, що не ходять по зебрі на зелений колір відстрілювати
Вчора наряд поліції побачив як хлопчина перебіг дорогу . Наряд включивши лише спецсігнал порушив ПДР і через дві смуги зробив маневрування. В подальшому через планшет намагалися отримати особисті дані чоловіка. Так що переходить дорогу лише у чітко визначеному місці
yanyura написав:В Курской области московитами объявлен режим "контртеррористической операции" ("КТО"). Имхо, число желающих подписать контракт на участие в "КТО", да и вообще воевать там будет меньше чем в "СВО", т.к. выплаты там в разы меньше (цифры из орковского источника), да и жены будут недовольны - на "калину" не хватит:
13 августа 2024 ... Так, за ранение бойцам полагаются только 100 тысяч рублей, или в 30 раз меньше, чем на СВО. Если после ранения военный получает инвалидность, то выплаты составят 300 тысяч рублей, что в два раза меньше, чем на СВО. Инвалидность, полученная при исполнении воинского долга в Донбассе и других регионах, объявленных зоной СВО, оценена в сумму от полумиллиона и выше. Членам семьи погибшего {в "КТО"} и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере шестисот тысяч рублей.
Семье погибшего {в "СВО"} полагаются две «президентские» выплаты на общую сумму 5 миллионов рублей. Пенсия по потере кормильца погибших в Курской области будет отличаться от эсвэошной в три раза. Вместо 22 908,62 рубля иждивенцам полагаются 7 689,42 рубля.
Москва, Владимирская, Магаданская, Московская, Новосибирская, Тюменская области и Югра выплачивают за гибель участника спецоперации по 3 млн рублей. Архангельская, Брянская, Ленинградская, Нижегородская, Тульская области, Татарстан, Краснодарский край — 2 млн рублей. Есть регионы, где выплаты составляют 1 млн рублей.
Участники операции в зоне КТО наверняка не получат помощи на местах, поскольку она ограничивается только теми, кто воюет на СВО.
Додам до цього, що на кацапії всі працівники поліції, МНС і іже з ними структур заброньовані, тобто не підлягають мобілізації. У нас теж їх бронюють, але далеко не всіх. Отже, вся надія кацапів - це, мабуть, строковики та найманці з Африки чи ще звідкілясь. До речі, в Тюменській обл. та Югрі всі бажаючі давно закінчилися. (Маю свіжий інсайд). Підозрюю, що в інших регіонах така сама ситуація.
Ukrainian написав:tumos Це трапилось ще до введення військового стану в Україні
Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю Дар'я Нинько 18.11.202118 листопада 2021 р. Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження. Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим. https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438
Речь не о том когда наделили практически теми же правами, что и полицейских в отношении применения мер принуждения. Можете сравнить при желании соотвествующие статьи двух законов. Вопрос о последствиях для пограничника применения им огнестрельного оружия в настоящее время.
Доброе утро всем . Здоровья и Удачи .
Вот читаю вас , просто радуюсь . Знание законов ,толкование . Знаете как применять оружие , когда и где .....как пограничникам задерживать нарушителей . Наверное у вас огромный опыт работы или службы . Где вы служите или служили ?
Тобто перефразую, з януковичем нам пощастило. Це не я написав.
Добре по Вам. Те що у вас немає дітей і ви хочете відправити інших на війну, зокрема з 18 і не пенсів по 40+ це сугубо ваша проблема, не потрібно виливати її кожен день на форумі. Ви не бачите що деякі люди вже ненавидять сусідів, знайомих, країну, владу і ви посилюєте ці відчуття кожен день. Хоча Ви всеодно не зрозумієте що я хотів сказати. Гарної ночі.
Так у вас немає дітей? До появи дітей в мене теж була відсутня емпатія. Розумію
Бетон написав:Так у вас немає дітей? До появи дітей в мене теж була відсутня емпатія. Розумію
Отсутствие детей призывного возраста + собственная бронь/отсрочка/инвалидность или прибивание в Монреале вот необходимые критерии для местного патриота - посылателя в ТЦК. На чужом горбу в рай. Помните реакцию Флер имеющего 21 сына, на разговоры про мобилизацию с 20 лет? Молодые очень плохо воюют заявила она
Бетон написав:Так у вас немає дітей? До появи дітей в мене теж була відсутня емпатія. Розумію
Отсутствие детей призывного возраста + собственная бронь/отсрочка/инвалидность или прибивание в Монреале вот необходимые критерии для местного патриота - посылателя в ТЦК. На чужом горбу в рай. Помните реакцию Флер имеющего 21 сына, на разговоры про мобилизацию с 20 лет? Молодые очень плохо воюют заявила она
Совершенно точно
Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.
Проще говоря, каждая задница думает о себе и только потом проецирует на общество, находя общие точки соприкосновения.
Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.
То есть вот та вышеупомянутая эмпатия , она только к себе и своим близким? К тем, кто на фронте, ее нет? Пусть там хоть 1 за 10 воюет, кого это волнует. Так? От ТЦК надо убегать, на в.учете не стоять, через границу плыть. Но если на фронте радостные новости из Курской области, то можно полайкать, похвалить их. Но одновременно все равно , никакого им пополнения, пусть все призывные уходят через Тису. Как это у тебя одновременно укладывается в голове?
❗️Таємні перемовини з росією про часткове припинення вогню зірвав наступ України на Курщині, – WP.
▪️Цього місяця сторони мали відправити делегації до Дохи (Катар) для переговорів щодо угоди, яка б припинила удари по енергетиці з обох сторін; ▪️рф не скасувала переговори, вони сказали: «Дайте нам час»; ▪️Катар обговорював з Києвом і москвою угоду два місяці. Погодили саміт у Досі на 22 серпня.