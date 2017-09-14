13 августа 2024

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Так, за ранение бойцам полагаются только 100 тысяч рублей, или в 30 раз меньше, чем на СВО.

Если после ранения военный получает инвалидность, то выплаты составят 300 тысяч рублей, что в два раза меньше, чем на СВО.

Инвалидность, полученная при исполнении воинского долга в Донбассе и других регионах, объявленных зоной СВО, оценена в сумму от полумиллиона и выше.

Членам семьи погибшего {в "КТО"} и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере шестисот тысяч рублей.



Семье погибшего {в "СВО"} полагаются две «президентские» выплаты на общую сумму 5 миллионов рублей.

Пенсия по потере кормильца погибших в Курской области будет отличаться от эсвэошной в три раза. Вместо 22 908,62 рубля иждивенцам полагаются 7 689,42 рубля.



Москва, Владимирская, Магаданская, Московская, Новосибирская, Тюменская области и Югра выплачивают за гибель участника спецоперации по 3 млн рублей. Архангельская, Брянская, Ленинградская, Нижегородская, Тульская области, Татарстан, Краснодарский край — 2 млн рублей. Есть регионы, где выплаты составляют 1 млн рублей.



Участники операции в зоне КТО наверняка не получат помощи на местах, поскольку она ограничивается только теми, кто воюет на СВО.