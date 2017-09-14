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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9465946694679468

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 11:38

  Hotab написав:Бетон


Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.


То есть вот та вышеупомянутая эмпатия , она только к себе и своим близким?
К тем, кто на фронте, ее нет? Пусть там хоть 1 за 10 воюет, кого это волнует. Так? От ТЦК надо убегать, на в.учете не стоять, через границу плыть. Но если на фронте радостные новости из Курской области, то можно полайкать, похвалить их. Но одновременно все равно , никакого им пополнения, пусть все призывные уходят через Тису.
Как это у тебя одновременно укладывается в голове?

"Спасибо за службу"
У меня развита эмпатия к тем кто воюет втройне. Я живу впритык к институту травматологии. Каждый день бок о бок с покалеченными парнями.
Не понимаю претензий.
Не понимаю, почему я должен поддерживать насильную мобилизацию с пытками при этом

Насильственная мобилизация — это не про патриотизм, а про диктат. Эмпатия — это не выжимать из других жертвы, которые сам не готов нести
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 17 сер, 2024 11:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

опять невыдуманные истории о которых невозможно молчать от западных помоек, которые когда-то могли проканать за СМИ
наступление наших на курск сорвало переговоры или может наступление кацапов на Покровск?
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 11:56

  smdtranz написав:опять невыдуманные истории о которых невозможно молчать от западных помоек, которые когда-то могли проканать за СМИ
наступление наших на курск сорвало переговоры или может наступление кацапов на Покровск?

ні те ні інше
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:02

  Hotab написав:Бетон


Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.


То есть вот та вышеупомянутая эмпатия , она только к себе и своим близким?
К тем, кто на фронте, ее нет? Пусть там хоть 1 за 10 воюет, кого это волнует. Так? От ТЦК надо убегать, на в.учете не стоять, через границу плыть. Но если на фронте радостные новости из Курской области, то можно полайкать, похвалить их. Но одновременно все равно , никакого им пополнения, пусть все призывные уходят через Тису.
Как это у тебя одновременно укладывается в голове?

Так на фронте - добровольцы - что их жалеть? ;)
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