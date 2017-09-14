Ukrainian написав:tumos Це трапилось ще до введення військового стану в Україні
Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю Дар'я Нинько 18.11.202118 листопада 2021 р. Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження. Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим. https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438
Речь не о том когда наделили практически теми же правами, что и полицейских в отношении применения мер принуждения. Можете сравнить при желании соотвествующие статьи двух законов. Вопрос о последствиях для пограничника применения им огнестрельного оружия в настоящее время.
Доброе утро всем . Здоровья и Удачи .
Вот читаю вас , просто радуюсь . Знание законов ,толкование . Знаете как применять оружие , когда и где .....как пограничникам задерживать нарушителей . Наверное у вас огромный опыт работы или службы . Где вы служите или служили ?
Тобто перефразую, з януковичем нам пощастило. Це не я написав.
Добре по Вам. Те що у вас немає дітей і ви хочете відправити інших на війну, зокрема з 18 і не пенсів по 40+ це сугубо ваша проблема, не потрібно виливати її кожен день на форумі. Ви не бачите що деякі люди вже ненавидять сусідів, знайомих, країну, владу і ви посилюєте ці відчуття кожен день. Хоча Ви всеодно не зрозумієте що я хотів сказати. Гарної ночі.
Так у вас немає дітей? До появи дітей в мене теж була відсутня емпатія. Розумію
Бетон написав:Так у вас немає дітей? До появи дітей в мене теж була відсутня емпатія. Розумію
Отсутствие детей призывного возраста + собственная бронь/отсрочка/инвалидность или прибивание в Монреале вот необходимые критерии для местного патриота - посылателя в ТЦК. На чужом горбу в рай. Помните реакцию Флер имеющего 21 сына, на разговоры про мобилизацию с 20 лет? Молодые очень плохо воюют заявила она
Совершенно точно
Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.
Проще говоря, каждая задница думает о себе и только потом проецирует на общество, находя общие точки соприкосновения.
Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.
То есть вот та вышеупомянутая эмпатия , она только к себе и своим близким? К тем, кто на фронте, ее нет? Пусть там хоть 1 за 10 воюет, кого это волнует. Так? От ТЦК надо убегать, на в.учете не стоять, через границу плыть. Но если на фронте радостные новости из Курской области, то можно полайкать, похвалить их. Но одновременно все равно , никакого им пополнения, пусть все призывные уходят через Тису. Как это у тебя одновременно укладывается в голове?
❗️Таємні перемовини з росією про часткове припинення вогню зірвав наступ України на Курщині, – WP.
▪️Цього місяця сторони мали відправити делегації до Дохи (Катар) для переговорів щодо угоди, яка б припинила удари по енергетиці з обох сторін; ▪️рф не скасувала переговори, вони сказали: «Дайте нам час»; ▪️Катар обговорював з Києвом і москвою угоду два місяці. Погодили саміт у Досі на 22 серпня.
опять невыдуманные истории о которых невозможно молчать от западных помоек, которые когда-то могли проканать за СМИ наступление наших на курск сорвало переговоры или может наступление кацапов на Покровск?
smdtranz написав:опять невыдуманные истории о которых невозможно молчать от западных помоек, которые когда-то могли проканать за СМИ наступление наших на курск сорвало переговоры или может наступление кацапов на Покровск?
Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.
То есть вот та вышеупомянутая эмпатия , она только к себе и своим близким? К тем, кто на фронте, ее нет? Пусть там хоть 1 за 10 воюет, кого это волнует. Так? От ТЦК надо убегать, на в.учете не стоять, через границу плыть. Но если на фронте радостные новости из Курской области, то можно полайкать, похвалить их. Но одновременно все равно , никакого им пополнения, пусть все призывные уходят через Тису. Как это у тебя одновременно укладывается в голове?
Дякую, Ви не перший кому подобається мій нік, тут є гра букв, а не тільки погане слово. Ось є на іншій гілці один дописувач, який буває в сша частіше чим я в сусідньому місті, але перекласти його не здогадався але це лірика.
По іншому, так Ви доволі все вірно описали, частково так і є. Але ж Ви маєте розуміння як в нашій країні все робиться зараз і чому так, не прикидайтеся. На початку війни була надія на те що в нас щось станеться/змінеться на краще, тому було і багато добровольців. Зараз ці рожеві окуляри зняті і всі перейшли на силові методи, які вже гірші від орків. Але ви знову цього не зрозумієте. І будете дописувати про борг кожного.
Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.
То есть вот та вышеупомянутая эмпатия , она только к себе и своим близким? К тем, кто на фронте, ее нет? Пусть там хоть 1 за 10 воюет, кого это волнует. Так? От ТЦК надо убегать, на в.учете не стоять, через границу плыть. Но если на фронте радостные новости из Курской области, то можно полайкать, похвалить их. Но одновременно все равно , никакого им пополнения, пусть все призывные уходят через Тису. Как это у тебя одновременно укладывается в голове?
Главная проблема Украины на сегодня это сортовость мобилизации. Ведет это к тому, что можете прочитать в объективных новостях. Сравните настроение в обществе сейчас и в начале 2024 года. В одном ролике про мобилизацию из Черновцов, прозвучала реплика бабушки в адрес украинских полицаев мобилизаторов - "Вы хуже русских" Это финал и крах. Министр МВД как порядочный офицер должен застрелится.