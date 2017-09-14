Додано: Суб 17 сер, 2024 13:21

BeneFuckTor написав: Hotab написав: не Хотаб не Хотаб



Тобто перефразую, з януковичем нам пощастило. Це не я написав.



Добре по Вам. Те що у вас немає дітей і ви хочете відправити інших на війну, зокрема з 18 і не пенсів по 40+ це сугубо ваша проблема, не потрібно виливати її кожен день на форумі. Ви не бачите що деякі люди вже ненавидять сусідів, знайомих, країну, владу і ви посилюєте ці відчуття кожен день. Хоча Ви всеодно не зрозумієте що я хотів сказати. Гарної ночі. Тобто перефразую, з януковичем нам пощастило. Це не я написав.Добре по Вам. Те що у вас немає дітей і ви хочете відправити інших на війну, зокрема з 18 і не пенсів по 40+ це сугубо ваша проблема, не потрібно виливати її кожен день на форумі. Ви не бачите що деякі люди вже ненавидять сусідів, знайомих, країну, владу і ви посилюєте ці відчуття кожен день. Хоча Ви всеодно не зрозумієте що я хотів сказати. Гарної ночі.

Через певні причини, я більше уваги звертаю на діяльність монозброду та його ставлеників у парламенті та Києві. Але якщо придивитися до регіонів, ситуація виглядає ще гірше. Так у Чернігові призначені чиновники військової адміністрації всіма силами перешкоджають роботі законно обраної (!) міської влади. І робиться це системно та з використанням адмінресурсу. Не жартую.Крайній приклад з Чернігова нагадує якійсь дикунські тоталітарні методи, коли владу використовують для того, щоб взяти під контроль депутатів міськради. Намагаючись зірвати сесію міськради, силовики приходять на підприємства, які пов'язані з депутатами і повідомляють, що якщо керівник цього підприємства піде на сесію, то усі працівники будуть мобілізовані. І доя більшої мотивації демонструють список усіх співробітників, які отримають повістки. А це – ключові робітники, без яких підприємство зупиниться. Про це я прочитав у дописі виконуючого обов‘язки Чернігівського міського голови, секретаря міської ради Олександра Ломако. І це треш.Але вчора треш перейшов на новий рівень. Вірніше пробив нове дно. Вчора «люди у формі» прямо з сесії забрали... депутата. І не тому що його негайно було потрібно мобілізувати, а тому, що треба було зірвати кворум і не дати провести сесію міськради. І не те, щоб хтось був проти посилення мобілізації до ЗСУ. Але ж всі розуміють, чому це відбувається саме так та для чого робиться. Тому не потрібно керівництву військової адміністрації прикриватися мобілізацією, коли вони так діють у своїх власних інтересах. Та й місцеве ТЦК вже заявило, що то не вони. Цирк на місцевому рівні, але не смішно. І дуже нагадує, як СБУшник приводив робітників ТЦК, щоб вони вручили в магазині повістку саме тому журналісти-розслідувачу, який писав про елітну нерухомість у його керівника. Тож самі методі і знову для досягнення власних інтересів.Про що мова? Я вже писав, чому місцеві чиновник воюють з обраною міською владою: голова Чернігівської МВА Брижинський захотів трохи землі у Чернігові для своїх друзів-«слуг». А після того, як міська влада йому відмовила, увімкнув максимально адмінресурс для боротьби з нею. Ні, я розумію, що його бажання повинні бути виконані, бо йому дуже кортиться допомогти своїм друзям-,«слугам», але ця тупа боротьба з міською владою бʼє, насамперед, по звичайних чернігівцях і… по Силах оборони. Але для Брижинського, схоже, це дрібниці.Тільки я не збираюся ігнорувати те, що силовики, виконуючи завдання місцевих чиновників, перешкоджають:1. Виділенню грошей на ЗСУ,2. Відновленню об‘єктів освіти та медицини в Чернігові,3. Ремонту дахів в школах міста,4. Ліквідації низки аварійних ситуацій в місті.5. І в разі раз намагаються реалізувати в Україні російсько-біларуський сценарій керування. А це те, чого ми точно не хочемо.У підсумку можна сказати, що мова йде не лише про місцевих чиновників – то таке: монозброд – це питання тимчасове і після виборів вони вже будуть не давати накази, а давати покази у відповідних структурах. Мовай про те, що через подібні дії страждає престиж силових та армійських структур, які виглядають, як інструменти в руках влади для досягненняособистих інтересів. І щось мені підсказує, шо в такі ситуації, керівництво цих структур у Києві мало би втрутитися. Якщо питання честі для них щось означає і такі ганебні дії не були санкціоновані ними(С) Береза