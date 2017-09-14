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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9466946794689469>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:45

UA , такой себе пример канеш..

из Черновцов, прозвучала реплика бабушки в адрес украинских полицаев мобилизаторов - "Вы хуже русский"



Потому что из Черновцов.
Она русских в глаза не видала отродясь и шанс увидеть у нее мизерный. А мобилизацию она видит.
А вот спросите у жителей Херсона, кто «хуже»..
Но воевать одинаково не хотят и херсонцы, черновчане.
Лайкать новости о захвате очередного села в Курской области куда приятнее..,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:07

Вашингтон фактично забороняє Британії надавати Києву дозвіл на запуск Storm Shadow по території РФ на тлі побоювань Байдена щодо ескалації війни в Україні — The Times

Британія чекає на схвалення США, перш ніж дати українцям зелене світло на використання далекобійних ракет. Однак, як повідомило джерело в британському уряді, запит надійшов у систему більше місяця тому, і чиновники все ще чекають відповіді із Вашингтона.

За словами співрозмовника, ця тема фактично "застрягла в їхній системі". Друге джерело в уряді Британії підтвердило, що "дискусії щодо Storm Shadow із союзниками все ще тривають", а третє джерело в оборонному відомстві описало це як "рутинний процес у США".

Британія хоче надати Україні свободу робити те, що вона вважає за потрібне, зі своєю далекобійною зброєю, однак це вимагає консенсусу з боку союзників, включаючи США, Францію і третю країну НАТО, яка не називається
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:19

Пришла неожиданно в голову мысль, что Украине сейчас надо провести выборы президента России. На освобожденных территориях. Предыдущие их так называемые выборы гроша ломанного не стоят, это понятно. А тут есть такой замечательный шанс провести честные и прозрачные выборы.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:21

  BeneFuckTor написав:
  Hotab написав:не Хотаб


Тобто перефразую, з януковичем нам пощастило. Це не я написав.

Добре по Вам. Те що у вас немає дітей і ви хочете відправити інших на війну, зокрема з 18 і не пенсів по 40+ це сугубо ваша проблема, не потрібно виливати її кожен день на форумі. Ви не бачите що деякі люди вже ненавидять сусідів, знайомих, країну, владу і ви посилюєте ці відчуття кожен день. Хоча Ви всеодно не зрозумієте що я хотів сказати. Гарної ночі.

Через певні причини, я більше уваги звертаю на діяльність монозброду та його ставлеників у парламенті та Києві. Але якщо придивитися до регіонів, ситуація виглядає ще гірше. Так у Чернігові призначені чиновники військової адміністрації всіма силами перешкоджають роботі законно обраної (!) міської влади. І робиться це системно та з використанням адмінресурсу. Не жартую.

Крайній приклад з Чернігова нагадує якійсь дикунські тоталітарні методи, коли владу використовують для того, щоб взяти під контроль депутатів міськради. Намагаючись зірвати сесію міськради, силовики приходять на підприємства, які пов'язані з депутатами і повідомляють, що якщо керівник цього підприємства піде на сесію, то усі працівники будуть мобілізовані. І доя більшої мотивації демонструють список усіх співробітників, які отримають повістки. А це – ключові робітники, без яких підприємство зупиниться. Про це я прочитав у дописі виконуючого обов‘язки Чернігівського міського голови, секретаря міської ради Олександра Ломако. І це треш.

Але вчора треш перейшов на новий рівень. Вірніше пробив нове дно. Вчора «люди у формі» прямо з сесії забрали... депутата. І не тому що його негайно було потрібно мобілізувати, а тому, що треба було зірвати кворум і не дати провести сесію міськради. І не те, щоб хтось був проти посилення мобілізації до ЗСУ. Але ж всі розуміють, чому це відбувається саме так та для чого робиться. Тому не потрібно керівництву військової адміністрації прикриватися мобілізацією, коли вони так діють у своїх власних інтересах. Та й місцеве ТЦК вже заявило, що то не вони. Цирк на місцевому рівні, але не смішно. І дуже нагадує, як СБУшник приводив робітників ТЦК, щоб вони вручили в магазині повістку саме тому журналісти-розслідувачу, який писав про елітну нерухомість у його керівника. Тож самі методі і знову для досягнення власних інтересів.

Про що мова? Я вже писав, чому місцеві чиновник воюють з обраною міською владою: голова Чернігівської МВА Брижинський захотів трохи землі у Чернігові для своїх друзів-«слуг». А після того, як міська влада йому відмовила, увімкнув максимально адмінресурс для боротьби з нею. Ні, я розумію, що його бажання повинні бути виконані, бо йому дуже кортиться допомогти своїм друзям-,«слугам», але ця тупа боротьба з міською владою бʼє, насамперед, по звичайних чернігівцях і… по Силах оборони. Але для Брижинського, схоже, це дрібниці.

Тільки я не збираюся ігнорувати те, що силовики, виконуючи завдання місцевих чиновників, перешкоджають:

1. Виділенню грошей на ЗСУ,
2. Відновленню об‘єктів освіти та медицини в Чернігові,
3. Ремонту дахів в школах міста,
4. Ліквідації низки аварійних ситуацій в місті.
5. І в разі раз намагаються реалізувати в Україні російсько-біларуський сценарій керування. А це те, чого ми точно не хочемо.

У підсумку можна сказати, що мова йде не лише про місцевих чиновників – то таке: монозброд – це питання тимчасове і після виборів вони вже будуть не давати накази, а давати покази у відповідних структурах. Мовай про те, що через подібні дії страждає престиж силових та армійських структур, які виглядають, як інструменти в руках влади для досягненняособистих інтересів. І щось мені підсказує, шо в такі ситуації, керівництво цих структур у Києві мало би втрутитися. Якщо питання честі для них щось означає і такі ганебні дії не були санкціоновані ними

(С) Береза
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:21

  BeneFuckTor написав:
  Hotab написав:не Хотаб


Добре по Вам. Те що у вас немає дітей і ви хочете відправити інших на війну, зокрема з 18 і не пенсів по 40+ це сугубо ваша проблема, не потрібно виливати її кожен день на форумі. Ви не бачите що деякі люди вже ненавидять сусідів, знайомих, країну, владу і ви посилюєте ці відчуття кожен день. Хоча Ви всеодно не зрозумієте що я хотів сказати. Гарної ночі.

Через певні причини, я більше уваги звертаю на діяльність монозброду та його ставлеників у парламенті та Києві. Але якщо придивитися до регіонів, ситуація виглядає ще гірше. Так у Чернігові призначені чиновники військової адміністрації всіма силами перешкоджають роботі законно обраної (!) міської влади. І робиться це системно та з використанням адмінресурсу. Не жартую.

Крайній приклад з Чернігова нагадує якійсь дикунські тоталітарні методи, коли владу використовують для того, щоб взяти під контроль депутатів міськради. Намагаючись зірвати сесію міськради, силовики приходять на підприємства, які пов'язані з депутатами і повідомляють, що якщо керівник цього підприємства піде на сесію, то усі працівники будуть мобілізовані. І доя більшої мотивації демонструють список усіх співробітників, які отримають повістки. А це – ключові робітники, без яких підприємство зупиниться. Про це я прочитав у дописі виконуючого обов‘язки Чернігівського міського голови, секретаря міської ради Олександра Ломако. І це треш.

Але вчора треш перейшов на новий рівень. Вірніше пробив нове дно. Вчора «люди у формі» прямо з сесії забрали... депутата. І не тому що його негайно було потрібно мобілізувати, а тому, що треба було зірвати кворум і не дати провести сесію міськради. І не те, щоб хтось був проти посилення мобілізації до ЗСУ. Але ж всі розуміють, чому це відбувається саме так та для чого робиться. Тому не потрібно керівництву військової адміністрації прикриватися мобілізацією, коли вони так діють у своїх власних інтересах. Та й місцеве ТЦК вже заявило, що то не вони. Цирк на місцевому рівні, але не смішно. І дуже нагадує, як СБУшник приводив робітників ТЦК, щоб вони вручили в магазині повістку саме тому журналісти-розслідувачу, який писав про елітну нерухомість у його керівника. Тож самі методі і знову для досягнення власних інтересів.

Про що мова? Я вже писав, чому місцеві чиновник воюють з обраною міською владою: голова Чернігівської МВА Брижинський захотів трохи землі у Чернігові для своїх друзів-«слуг». А після того, як міська влада йому відмовила, увімкнув максимально адмінресурс для боротьби з нею. Ні, я розумію, що його бажання повинні бути виконані, бо йому дуже кортиться допомогти своїм друзям-,«слугам», але ця тупа боротьба з міською владою бʼє, насамперед, по звичайних чернігівцях і… по Силах оборони. Але для Брижинського, схоже, це дрібниці.

Тільки я не збираюся ігнорувати те, що силовики, виконуючи завдання місцевих чиновників, перешкоджають:

1. Виділенню грошей на ЗСУ,
2. Відновленню об‘єктів освіти та медицини в Чернігові,
3. Ремонту дахів в школах міста,
4. Ліквідації низки аварійних ситуацій в місті.
5. І в разі раз намагаються реалізувати в Україні російсько-біларуський сценарій керування. А це те, чого ми точно не хочемо.

У підсумку можна сказати, що мова йде не лише про місцевих чиновників – то таке: монозброд – це питання тимчасове і після виборів вони вже будуть не давати накази, а давати покази у відповідних структурах. Мовай про те, що через подібні дії страждає престиж силових та армійських структур, які виглядають, як інструменти в руках влади для досягненняособистих інтересів. І щось мені підсказує, шо в такі ситуації, керівництво цих структур у Києві мало би втрутитися. Якщо питання честі для них щось означає і такі ганебні дії не були санкціоновані ними

(С) Береза
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:24

  UA написав:Отсутствие детей призывного возраста + собственная бронь/отсрочка/инвалидность или прибивание в Монреале вот необходимые критерии для местного патриота - посылателя в ТЦК.

UA, ваші діти звісно на фронті, так?
Помните реакцию Флер имеющего 21 сына, на разговоры про мобилизацию с 20 лет?
Молодые очень плохо воюют заявила она :mrgreen:

Можу навести приклади для особо упоротих.
1) ВСУ взяли в плен минимум 250 срочников в Курской области, — The Washington Post.
Журналистов издания пустили пообщаться с пленными в одну из тюрем на Украине. За последние 10 дней в нее определили 320 российских военных, из которых только 20% (около 60) были контрактниками, а большинство — срочниками, рассказал начальник тюрьмы.
Двое срочников, 19-летние Николай и Сергей, рассказали журналистам, что украинцы атаковали их штаб 6 августа. Командиры ушли, не дав никаких команд, и пацаны три дня шли по лесам и болотам в поисках людей. В итоге они вышли к украинским автомобилям. Вскоре их окружили и отправили в Украину.
Другой срочник, 20-летний Кирилл, рассказал, что его радио было выключено в момент вторжения ВСУ в Курскую область, поэтому он пропустил призыв к отходу. Он спрятался в окопе, но вскоре был окружен украинскими войсками.
Еще один срочник, 20-летний Никита, рассказал, что его соединение через два дня после прорыва ВСУ эвакуировали подальше от границы, в заброшенный деревенский дом. Когда к нему подошли украинские солдаты, командиры решили сдаться.
Контрактники, содержащиеся в той же тюрьме, также сказали журналистам, что бои в Курской области были их первым боевым опытом. Только один из пленных, 33-летний Аскерхан, имеет боевой опыт.
2) На Курщині російські строковики здалися в полон ЗСУ, щоб не бути вбитими кадировцями, — Sky News
Це — солдати 488-го мотострілецького полку рф, які переважно були строковиками. Вони мали зупинити наступ ЗСУ, але втекли, щойно зіткнулися з великим підрозділом українських військ.
Під час втечі вони потрапили під вогонь кадировців, які виконували роль загороджувальних загонів. Тоді ціла рота молодих строковиків — усі 18-19-річні хлопці — повернула назад до українців і здалася в полон.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:28

  sergey_sryvkin написав:Через певні причини, я більше уваги звертаю на діяльність монозброду та його ставлеників у парламенті та Києві. Але якщо придивитися до регіонів, ситуація виглядає ще гірше. Так у Чернігові призначені чиновники військової адміністрації всіма силами перешкоджають роботі законно обраної (!) міської влади. І робиться це системно та з використанням адмінресурсу. Не жартую.

Крайній приклад з Чернігова нагадує якійсь дикунські тоталітарні методи, коли владу використовують для того, щоб взяти під контроль депутатів міськради. Намагаючись зірвати сесію міськради, силовики приходять на підприємства, які пов'язані з депутатами і повідомляють, що якщо керівник цього підприємства піде на сесію, то усі працівники будуть мобілізовані. І доя більшої мотивації демонструють список усіх співробітників, які отримають повістки. А це – ключові робітники, без яких підприємство зупиниться. Про це я прочитав у дописі виконуючого обов‘язки Чернігівського міського голови, секретаря міської ради Олександра Ломако. І це треш.

Але вчора треш перейшов на новий рівень. Вірніше пробив нове дно. Вчора «люди у формі» прямо з сесії забрали... депутата. І не тому що його негайно було потрібно мобілізувати, а тому, що треба було зірвати кворум і не дати провести сесію міськради. І не те, щоб хтось був проти посилення мобілізації до ЗСУ. Але ж всі розуміють, чому це відбувається саме так та для чого робиться. Тому не потрібно керівництву військової адміністрації прикриватися мобілізацією, коли вони так діють у своїх власних інтересах. Та й місцеве ТЦК вже заявило, що то не вони. Цирк на місцевому рівні, але не смішно. І дуже нагадує, як СБУшник приводив робітників ТЦК, щоб вони вручили в магазині повістку саме тому журналісти-розслідувачу, який писав про елітну нерухомість у його керівника. Тож самі методі і знову для досягнення власних інтересів.

Про що мова? Я вже писав, чому місцеві чиновник воюють з обраною міською владою: голова Чернігівської МВА Брижинський захотів трохи землі у Чернігові для своїх друзів-«слуг». А після того, як міська влада йому відмовила, увімкнув максимально адмінресурс для боротьби з нею. Ні, я розумію, що його бажання повинні бути виконані, бо йому дуже кортиться допомогти своїм друзям-,«слугам», але ця тупа боротьба з міською владою бʼє, насамперед, по звичайних чернігівцях і… по Силах оборони. Але для Брижинського, схоже, це дрібниці.

Тільки я не збираюся ігнорувати те, що силовики, виконуючи завдання місцевих чиновників, перешкоджають:

1. Виділенню грошей на ЗСУ,
2. Відновленню об‘єктів освіти та медицини в Чернігові,
3. Ремонту дахів в школах міста,
4. Ліквідації низки аварійних ситуацій в місті.
5. І в разі раз намагаються реалізувати в Україні російсько-біларуський сценарій керування. А це те, чого ми точно не хочемо.

У підсумку можна сказати, що мова йде не лише про місцевих чиновників – то таке: монозброд – це питання тимчасове і після виборів вони вже будуть не давати накази, а давати покази у відповідних структурах. Мовай про те, що через подібні дії страждає престиж силових та армійських структур, які виглядають, як інструменти в руках влади для досягненняособистих інтересів. І щось мені підсказує, шо в такі ситуації, керівництво цих структур у Києві мало би втрутитися. Якщо питання честі для них щось означає і такі ганебні дії не були санкціоновані ними

(С) Береза

Все саме так

Тобто, заради того, щоб якісь зелені забудовники отримали ласі шматки землі, перешкоджається робота на потреби міста і ЗСУ
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Молодые очень плохо воюют заявила она :mrgreen:
Плохо воют те, кто не имеет опыта в этом деле + недостаточное вооружение.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:43

  fler написав:
  UA написав:Отсутствие детей призывного возраста + собственная бронь/отсрочка/инвалидность или прибивание в Монреале вот необходимые критерии для местного патриота - посылателя в ТЦК.

UA, ваші діти звісно на фронті, так?
Помните реакцию Флер имеющего 21 сына, на разговоры про мобилизацию с 20 лет?
Молодые очень плохо воюют заявила она :mrgreen:

Можу навести приклади для особо упоротих.
1) ВСУ взяли в плен минимум 250 срочников в Курской области, — The Washington Post.
...

Так это они ускоренные недельные курсы боевого мастерства не проходили :D
И я помню, вы рассказывали, что шансы незадвухсотится у мобилизированных на уровне 100%, вроде :D
А еще про ББ не забывайте - с ними процент отказников к 0 стремится.
Так что никакой проблемы с очередным снижением ПВ нет ;)
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:48

:roll:

❗️Німеччина припиняє військову допомогу Україні, – Bild.

Канцлер Шольц та міністр фінансів Лінднер заморозили всі нові заявки на фінансування. Поточні контракти будуть виконані, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не будуть схвалені.


https://bild.de/politik/inland/ukraine- ... 3e50c84216
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