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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 сер, 2024 13:50
UA написав: Hotab написав:Бетон
Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.
То есть вот та вышеупомянутая эмпатия , она только к себе и своим близким?
К тем, кто на фронте, ее нет? Пусть там хоть 1 за 10 воюет, кого это волнует. Так? От ТЦК надо убегать, на в.учете не стоять, через границу плыть. Но если на фронте радостные новости из Курской области, то можно полайкать, похвалить их. Но одновременно все равно , никакого им пополнения, пусть все призывные уходят через Тису.
Как это у тебя одновременно укладывается в голове?
Главная проблема Украины на сегодня это сортовость мобилизации.
Ведет это к тому, что можете прочитать в объективных новостях.
Сравните настроение в обществе сейчас и в начале 2024 года.
В одном ролике про мобилизацию из Черновцов, прозвучала реплика бабушки в адрес украинских полицаев мобилизаторов - "Вы хуже русских"
Это финал и крах.
Министр МВД как порядочный офицер должен застрелится.
Давайте углубимся.
Сортовость не всем понятна.
Имхо. Главная причина сопротивления мобилизации- на поверхности.
Именно поэтому закрыли границы, они это понимают.
Граждане не доверяют государству.
Главная причина - тотальное недоверие
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Бетон
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Додано: Суб 17 сер, 2024 13:55
_hunter
У бабці хліб вже визрів? Вже не тільки 30 днів пройшло, а десятки разів по 30. Як ви слідчому будете доводити, що перейшли кордон за хлібом, а не з метою ухиляння від в.служби?
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Hotab
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Додано: Суб 17 сер, 2024 14:10
Бетон написав:
Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.
Давайте углубимся.
Сортовость не всем понятна.
Имхо. Главная причина сопротивления мобилизации- на поверхности.
Именно поэтому закрыли границы, они это понимают.
Граждане не доверяют государству.
Главная причина - тотальное недоверие
Если граждане такие как вы , то нет ничего удивительного .
Таких обязательно следует тщательно обыскивать под золотыми коронками и отправлять в Одессу ...... пилить ракушняк в катакомбах .....
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холява
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