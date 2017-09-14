Hotab написав:



Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.





То есть вот та вышеупомянутая эмпатия , она только к себе и своим близким?К тем, кто на фронте, ее нет? Пусть там хоть 1 за 10 воюет, кого это волнует. Так? От ТЦК надо убегать, на в.учете не стоять, через границу плыть. Но если на фронте радостные новости из Курской области, то можно полайкать, похвалить их. Но одновременно все равно , никакого им пополнения, пусть все призывные уходят через Тису.Как это у тебя одновременно укладывается в голове?