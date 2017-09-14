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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 сер, 2024 13:50
UA написав: Hotab написав:Бетон
Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.
То есть вот та вышеупомянутая эмпатия , она только к себе и своим близким?
К тем, кто на фронте, ее нет? Пусть там хоть 1 за 10 воюет, кого это волнует. Так? От ТЦК надо убегать, на в.учете не стоять, через границу плыть. Но если на фронте радостные новости из Курской области, то можно полайкать, похвалить их. Но одновременно все равно , никакого им пополнения, пусть все призывные уходят через Тису.
Как это у тебя одновременно укладывается в голове?
Главная проблема Украины на сегодня это сортовость мобилизации.
Ведет это к тому, что можете прочитать в объективных новостях.
Сравните настроение в обществе сейчас и в начале 2024 года.
В одном ролике про мобилизацию из Черновцов, прозвучала реплика бабушки в адрес украинских полицаев мобилизаторов - "Вы хуже русских"
Это финал и крах.
Министр МВД как порядочный офицер должен застрелится.
Давайте углубимся.
Сортовость не всем понятна.
Имхо. Главная причина сопротивления мобилизации- на поверхности.
Именно поэтому закрыли границы, они это понимают.
Граждане не доверяют государству.
Главная причина - тотальное недоверие
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Бетон
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Додано: Суб 17 сер, 2024 13:55
_hunter
У бабці хліб вже визрів? Вже не тільки 30 днів пройшло, а десятки разів по 30. Як ви слідчому будете доводити, що перейшли кордон за хлібом, а не з метою ухиляння від в.служби?
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Hotab
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Додано: Суб 17 сер, 2024 14:10
Бетон написав:
Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.
Давайте углубимся.
Сортовость не всем понятна.
Имхо. Главная причина сопротивления мобилизации- на поверхности.
Именно поэтому закрыли границы, они это понимают.
Граждане не доверяют государству.
Главная причина - тотальное недоверие
Если граждане такие как вы , то нет ничего удивительного .
Таких обязательно следует тщательно обыскивать под золотыми коронками и отправлять в Одессу ...... пилить ракушняк в катакомбах .....
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холява
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Додано: Суб 17 сер, 2024 14:50
холява написав: Бетон написав:
Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.
Давайте углубимся.
Сортовость не всем понятна.
Имхо. Главная причина сопротивления мобилизации- на поверхности.
Именно поэтому закрыли границы, они это понимают.
Граждане не доверяют государству.
Главная причина - тотальное недоверие
Если граждане такие как вы , то нет ничего удивительного .
Таких обязательно следует тщательно обыскивать под золотыми коронками и отправлять в Одессу ...... пилить ракушняк в катакомбах .....
Проявите эмпатию. У человека нет света - дети без завтрака ходят. Учит с самого детства: жизнь = страдания )
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stm
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Додано: Суб 17 сер, 2024 14:58
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Додано: Суб 17 сер, 2024 15:11
stm написав: Бетон написав:
Каждый человек формулирует свои мысли и взгляды, исходя из своих личных обстоятельств и интересов.
Давайте углубимся.
Сортовость не всем понятна.
Имхо. Главная причина сопротивления мобилизации- на поверхности.
Именно поэтому закрыли границы, они это понимают.
Граждане не доверяют государству.
Главная причина - тотальное недоверие
Если граждане такие как вы , то нет ничего удивительного .
Таких обязательно следует тщательно обыскивать под золотыми коронками и отправлять в Одессу ...... пилить ракушняк в катакомбах .....
Проявите эмпатию. У человека нет света - дети без завтрака ходят. Учит с самого детства: жизнь = страдания )
Совершенно не понимаю, что срыгнул товарищ канибал лектор.
Вы с ним на пару несёте бредятину на своём особом тюремном диалекте 😅.
Пёрднули, понюхали, переглянулись и вдвоём поржали
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Бетон
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Додано: Суб 17 сер, 2024 15:17
Бетон написав:
Совершенно не понимаю, что срыгнул товарищ канибал лектор.
Вы с ним на пару несёте бредятину на своём особом тюремном диалекте 😅.
Пёрднули, понюхали, переглянулись и вдвоём поржали
Проявление эмпатии к глупости порождает деградацию. Поэтому я проявляю эмпатию к детям у которых родители выиграли уверенно номинацию "родитель года". Вы дважды (а пересечение 2х случайностей есть закономерность) вызывали жалость на форуме отсутствием завтрака из-за отсутствия света. Лайфхак: вареные яйца, сырники, фрукты, оладьи, свежие салаты и дети не ходят голодными. Передайте супруге. Ибо свет может опять пропасть.
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stm
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Додано: Суб 17 сер, 2024 15:23
stm написав: Бетон написав:
Совершенно не понимаю, что срыгнул товарищ канибал лектор.
Вы с ним на пару несёте бредятину на своём особом тюремном диалекте 😅.
Пёрднули, понюхали, переглянулись и вдвоём поржали
Проявление эмпатии к глупости порождает деградацию. Поэтому я проявляю эмпатию к детям у которых родители выиграли уверенно номинацию "родитель года". Вы дважды (а пересечение 2х случайностей есть закономерность) вызывали жалость на форуме отсутствием завтрака из-за отсутствия света. Лайфхак: вареные яйца, сырники, фрукты, оладьи, свежие салаты и дети не ходят голодными. Передайте супруге. Ибо свет может опять пропасть.
Ваши рандомные приступы внезапной эмпатии во время отсутствия отключений, вызывают настороженность.
Ещё большее недоумение вызывают эти приступы под постом призыва к насилию доктора лектора.
Какая связь? В чём логика?😅😅
Известно только вам двоим.
Пожалуйста, не впутывайте в это моих, вполне обеспеченных детей
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Бетон
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Додано: Суб 17 сер, 2024 15:32
stm написав: Бетон написав:
Совершенно не понимаю, что срыгнул товарищ канибал лектор.
Вы с ним на пару несёте бредятину на своём особом тюремном диалекте 😅.
Пёрднули, понюхали, переглянулись и вдвоём поржали
Проявление эмпатии к глупости порождает деградацию. Поэтому я проявляю эмпатию к детям у которых родители выиграли уверенно номинацию "родитель года". Вы дважды (а пересечение 2х случайностей есть закономерность) вызывали жалость на форуме отсутствием завтрака из-за отсутствия света. Лайфхак: вареные яйца, сырники, фрукты, оладьи, свежие салаты и дети не ходят голодными. Передайте супруге. Ибо свет может опять пропасть.
Ще можна додати глово і мак
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sens
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Додано: Суб 17 сер, 2024 15:34
Бетон написав:
Ещё большее недоумение вызывают эти приступы под постом призыва к насилию доктора лектора.
Какая связь? В чём логика?😅😅
Известно только вам двоим.
Пожалуйста, не впутывайте в это моих, вполне обеспеченных детей
Вот представь , рандомный черт , детей отправил в Польшу с мамой ,как беженцев .
Получают все выплаты что положено от Польши .
Сам Украину не защищаешь , пишешь такую хрень , что страшно подумать .
ВСЕ (абсолютно ) посты -негатив про Украину .
Ищешь кто нарушил закон , который сам нарушаешь ......
Я же тебе не раз писал , кто ты есть .
Особенно мне нравится про обеспеченных детей в Польше , получающих пособие от Польши .
Заткни рукавичку , мамина царапинка .....
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холява
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