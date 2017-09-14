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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9467946894699470

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 15:41

Успих таки покоя не только мне не даёт

  sens написав:Ще можна додати глово і мак

П - продвинутость! Поддерживаю )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:02

«Пора за хлібом» (с) Хантер.

sens

Ще можна додати глово і мак


І додати, що Тиса в серпні найвужча 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 сер, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:02

  UA написав:Главная проблема Украины на сегодня это сортовость мобилизации.

Опять у меня flash-back'и, рассказы о сортах я уже когда-то слышал

Ах да, в 2004, про сорта людей рассказывал Медведчук с подачи Павловского

И я так вижу, что тема рассказов о сортах живее всех живых

Так ты тоже не мобилизованный, то какой ты сорт ? первый или высший ? )

Или ты рассказываешь о сортах, потому что, тебе бы хотелось, чтобы некоторые форумчане были бы мобилизированы, а этого не происходит ?

То к чему, тогда эти рассказы о сортах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:04

  Hotab написав:sens

Ще можна додати глово і мак


І додати, що Тиса в серпні найвужча 😅

Так не тре гаяти час, тре плисти, доки тепло :D
pesikot
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  #<1 ... 9467946894699470
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