П - продвинутость! Поддерживаю )))
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Додано: Суб 17 сер, 2024 15:41
Успих таки покоя не только мне не даёт
Додано: Суб 17 сер, 2024 16:02
«Пора за хлібом» (с) Хантер.
sens
І додати, що Тиса в серпні найвужча 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 сер, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 сер, 2024 16:02
Опять у меня flash-back'и, рассказы о сортах я уже когда-то слышал
Ах да, в 2004, про сорта людей рассказывал Медведчук с подачи Павловского
И я так вижу, что тема рассказов о сортах живее всех живых
Так ты тоже не мобилизованный, то какой ты сорт ? первый или высший ? )
Или ты рассказываешь о сортах, потому что, тебе бы хотелось, чтобы некоторые форумчане были бы мобилизированы, а этого не происходит ?
То к чему, тогда эти рассказы о сортах
Додано: Суб 17 сер, 2024 16:04
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