

😯 ЩО ВІДБУЛОСЬ



Федеральний уряд Німеччини більше не надаватиме Україні фінансову допомогу. Також нові суми не виділятимуть на військову допомогу. Вся вже заявлена допомога (в тому числі і на наступний рік) буде виплачена, однак виділяти нові кошти більше не будуть.



Про це повідомило видання Bild.



👉 Міністр фінансів Крістіан Лінднер попросив міністра оборони Бориса Пісторіуса припинити виплати Україні. У листі Лінднер написав, що "нові заходи" слід вживати лише за умови "забезпечення фінансування" в бюджетних планах на цей і наступні роки.



💶 Платежі, які вже затверджені, мають надходити, а матеріали мають бути доставлені. На 2024 рік для України вже заплановано кошти у розмірі близько восьми мільярдів євро. Запланований максимальний ліміт на 2025 рік становить чотири мільярди євро, і, очевидно, він уже переброньований. Однак додаткові заявки від Міноборони більше не повинні погоджуватися на прохання канцлера Олафа Шольца.



🙅‍♂️ Бюджетний експерт Андреас Шварц, який відповідає за оборонну політику, підтвердив газеті, що "нових замовлень не буде", оскільки "вони більше не фінансуються". Бюджетний політик Інго Гедехенс також підтвердив звіт і розкритикував: "З дня на день Олаф Шольц заморозить фінансову і, таким чином, військову підтримку України".



👌 Гарна новина – Німеччина може використати гроші РФ для фінансування України



Міністерство оборони та Федеральне міністерство фінансів спочатку не хотіли коментувати повідомлення ЗМІ. Однак потім заявили, що федеральний уряд працює, "зокрема, з країнами Великої сімки та ЄС, щоб відкрити для України короткостроковий інструмент фінансування вартістю 50 мільярдів доларів із використанням заморожених російських активів". "Двостороння німецька допомога залишається на найвищому рівні, але покладається на ефективність цього інструменту", – зазначили політики.



📸: Офіс президента України



