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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94689469947094719472>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 15:41

Успих таки покоя не только мне не даёт

  sens написав:Ще можна додати глово і мак

П - продвинутость! Поддерживаю )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:02

«Пора за хлібом» (с) Хантер.

sens

Ще можна додати глово і мак


І додати, що Тиса в серпні найвужча 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 сер, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:02

  UA написав:Главная проблема Украины на сегодня это сортовость мобилизации.

Опять у меня flash-back'и, рассказы о сортах я уже когда-то слышал

Ах да, в 2004, про сорта людей рассказывал Медведчук с подачи Павловского

И я так вижу, что тема рассказов о сортах живее всех живых

Так ты тоже не мобилизованный, то какой ты сорт ? первый или высший ? )

Или ты рассказываешь о сортах, потому что, тебе бы хотелось, чтобы некоторые форумчане были бы мобилизированы, а этого не происходит ?

То к чему, тогда эти рассказы о сортах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:04

  Hotab написав:sens

Ще можна додати глово і мак


І додати, що Тиса в серпні найвужча 😅

Так не тре гаяти час, тре плисти, доки тепло :D
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:13

  pesikot написав:
  Hotab написав:sens

Ще можна додати глово і мак


І додати, що Тиса в серпні найвужча 😅

Так не тре гаяти час, тре плисти, доки тепло :D

Є-оселю закрили. А Варшавський через Тису не перепливе)


По Німеччині:


😯 ЩО ВІДБУЛОСЬ

Федеральний уряд Німеччини більше не надаватиме Україні фінансову допомогу. Також нові суми не виділятимуть на військову допомогу. Вся вже заявлена допомога (в тому числі і на наступний рік) буде виплачена, однак виділяти нові кошти більше не будуть.

Про це повідомило видання Bild.

👉 Міністр фінансів Крістіан Лінднер попросив міністра оборони Бориса Пісторіуса припинити виплати Україні. У листі Лінднер написав, що "нові заходи" слід вживати лише за умови "забезпечення фінансування" в бюджетних планах на цей і наступні роки.

💶 Платежі, які вже затверджені, мають надходити, а матеріали мають бути доставлені. На 2024 рік для України вже заплановано кошти у розмірі близько восьми мільярдів євро. Запланований максимальний ліміт на 2025 рік становить чотири мільярди євро, і, очевидно, він уже переброньований. Однак додаткові заявки від Міноборони більше не повинні погоджуватися на прохання канцлера Олафа Шольца.

🙅‍♂️ Бюджетний експерт Андреас Шварц, який відповідає за оборонну політику, підтвердив газеті, що "нових замовлень не буде", оскільки "вони більше не фінансуються". Бюджетний політик Інго Гедехенс також підтвердив звіт і розкритикував: "З дня на день Олаф Шольц заморозить фінансову і, таким чином, військову підтримку України".

👌 Гарна новина – Німеччина може використати гроші РФ для фінансування України

Міністерство оборони та Федеральне міністерство фінансів спочатку не хотіли коментувати повідомлення ЗМІ. Однак потім заявили, що федеральний уряд працює, "зокрема, з країнами Великої сімки та ЄС, щоб відкрити для України короткостроковий інструмент фінансування вартістю 50 мільярдів доларів із використанням заморожених російських активів". "Двостороння німецька допомога залишається на найвищому рівні, але покладається на ефективність цього інструменту", – зазначили політики.

📸: Офіс президента України

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:41

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Просто убегают, согласна... Грю ж когда клиника, я бессильна ))) сам написал, сам не понял ))) люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку просто вышли побегать, спорт он разный бывает ))) Бывает спорт - борьба с погранцом и гранаты в руках. Абсолютно не придерешься даже не админка. Спорт!!! )))


Навіщо голослов'я аргументувати голослов'ям?
*люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку* --- в студію посилання з якої стелі оце!

Досить вигадувати))
Хоча б на практику подивіться: цих порушників притягують по адмінкє - штрафи.
Була б 336 кку, то одразу по ній би і притягували.

Ну дійсно! Скільки можна-то? Демонструвати свої здібності)))
Саме оце і є клінікою.

Какая вообще тут админка? Люди вышли на утреннюю пробежку! Какая админка? Где вообще тут правонарушение? что за голословность? Хватит выдумывать, выглядите смешно. Сколько можно-то?

А теперь серьезно: когда вы были унылым, вы мне не нравились. Но сейчас... Я даже не могу описать...

Зафіксував - знов замість конкретного посилання на статтю закону чергова маячня.

Мені пофіг ваші оці почуття.
Навіщо ви постійно мені про них повідомляєте?
З якою метою лізите до мене з вашим оцим набором зливів, брехні, перекручень, вигадок, порад, інформування про почуття?
Поясніть.
Чи це теж у вас *Я даже не могу описать...*?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:46

  detroytred написав:Зафіксував - знов замість конкретного посилання на статтю закону чергова маячня.

Мені пофіг ваші оці почуття.
Навіщо ви постійно мені про них повідомляєте?
З якою метою лізите до мене з вашим оцим набором зливів, брехні, перекручень, вигадок, порад, інформування про почуття?
Поясніть.
Чи це теж у вас *Я даже не могу описать...*?

Я обещала Хотабу не мешать ему вбивать в Вас стержень.
Из хорошего: у вас появился небольшой шанс меня пережить. Завтра уроки кайтинга и я реально думаю о спортивной страховке жизни и здоровья )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щоб не вивозили в одних капцях, евакуюватися з Покровська треба завчасно", - начальник МВА Сергій Добряк

Уважение таким начальникам.
А тем, кто скрывал до последнего (в том числе Киев и область) - трибунал
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:55

  Бетон написав:Щоб не вивозили в одних капцях, евакуюватися з Покровська треба завчасно", - начальник МВА Сергій Добряк

Уважение таким начальникам.
А тем, кто скрывал до последнего (в том числе Киеви область) - трибунал

Никто не ожидал, что они звери. Бучи не должно было быть в 21 веке, как и войны в целом, наибольшей за последние 100 лет. А вы предлагаете с таким договориться. Наверное эмпатия, она разная у разных людей. Бежать всем в Польшу что бы остановить войну? В Румынию? В Германию? В США?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:59

  stm написав:
  Бетон написав:Щоб не вивозили в одних капцях, евакуюватися з Покровська треба завчасно", - начальник МВА Сергій Добряк

Уважение таким начальникам.
А тем, кто скрывал до последнего (в том числе Киеви область) - трибунал

Никто не ожидал, что они звери. Бучи не должно было быть в 21 веке, как и войны в целом, наибольшей за последние 100 лет. А вы предлагаете с таким договориться. Наверное эмпатия, она разная у разных людей. Бежать всем в Польшу что бы остановить войну? В Румынию? В Германию? В США?

Покажите, где я предлагаю договориться?
Договориться невозможно.
Я пишу что война продлится 20е, 30е годы.
Я пишу что нужно менять менеджмент, сделать реформы.
Я пишу о коррупции

Всё. Зраднык
Бетон
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