Додано: Суб 17 сер, 2024 17:12

Hotab написав: stm



А теперь серьезно: когда вы были унылым, вы мне не нравились. Но сейчас... Я даже не могу описать...





Не мешай мне из Детройта делать человека со стержнем)!

Хватит (мне) уже наблюдать его мамочкины приемы с дипломированным быдлом а-ля Флуман.

Вот этим мягким Детройтом эту босоту потерявшую берега в стойло не поставишь. 😅😅 Не мешай мне из Детройта делать человека со стержнем)!Хватит (мне) уже наблюдать его мамочкины приемы с дипломированным быдлом а-ля Флуман.Вот этим мягким Детройтом эту босоту потерявшую берега в стойло не поставишь. 😅😅

Повторюю вдруге по буквах --- мене інше, ніж вас, цікавить тут на форумі.Це у вас по суті, як і в Будівельника, вже місія.В Будівельника місія переконувати міфічних читачів, у вас - ставити деяких форумчан в стойло.Тепер ще й відносно мене місію собі визначили.Тому мені жосткі прийоми для обговорення питань на форумі й нафіг не потрібні. Тому я їх ТУТ і не застосовую.Мені поки вистачає м'якого формату.Якщо буде не вистачати, то пнх і крапка!Поки я спілкуюсь з співрозмовником в м'якому форматі, доти він для мене ще існує, хоч в якісь мірі цікавий (підкреслюю -- хоч в якісь мірі).Якщо ж баланс переходить межу, то пнх.Питання: для чого вам я в якості помічника у вашій місії? Невже впоратися зможете тільки з моєю допомогою? Бажаєте з моєю допомогою.Так ви ж самі вже декілька разів власне мені наголошували -- тут кожен сам за себе.