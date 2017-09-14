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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:09
Бетон написав:
Покажите, где я предлагаю договориться?
Договориться невозможно.
Я пишу что война продлится 20е, 30е годы.
Я пишу что нужно менять менеджмент, сделать реформы.
Я пишу о коррупции
Всё. Зраднык
О которой вы узнаёте благодаря антикор.журналистам? Или сами расследуете и боритесь? Или как Виталий пересказ и глубочайшее возмущение? Какие проекты законов Вы читали за последний месяц?
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stm
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:12
Hotab написав:stm
А теперь серьезно: когда вы были унылым, вы мне не нравились. Но сейчас... Я даже не могу описать...
Не мешай мне из Детройта делать человека со стержнем)!
Хватит (мне) уже наблюдать его мамочкины приемы с дипломированным быдлом а-ля Флуман.
Вот этим мягким Детройтом эту босоту потерявшую берега в стойло не поставишь. 😅😅
Повторюю вдруге по буквах --- мене інше, ніж вас, цікавить тут на форумі.
Це у вас по суті, як і в Будівельника, вже місія.
В Будівельника місія переконувати міфічних читачів, у вас - ставити деяких форумчан в стойло.
Тепер ще й відносно мене місію собі визначили.
Тому мені жосткі прийоми для обговорення питань на форумі й нафіг не потрібні. Тому я їх ТУТ і не застосовую.
Мені поки вистачає м'якого формату.
Якщо буде не вистачати, то пнх і крапка!
Поки я спілкуюсь з співрозмовником в м'якому форматі, доти він для мене ще існує, хоч в якісь мірі цікавий (підкреслюю -- хоч в якісь мірі).
Якщо ж баланс переходить межу, то пнх.
Питання: для чого вам я в якості помічника у вашій місії? Невже впоратися зможете тільки з моєю допомогою? Бажаєте з моєю допомогою.
Так ви ж самі вже декілька разів власне мені наголошували -- тут кожен сам за себе.
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detroytred
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:16
stm написав: Бетон написав:
Покажите, где я предлагаю договориться?
Договориться невозможно.
Я пишу что война продлится 20е, 30е годы.
Я пишу что нужно менять менеджмент, сделать реформы.
Я пишу о коррупции
Всё. Зраднык
О которой вы узнаёте благодаря антикор.журналистам? Или сами расследуете и боритесь? Или как Виталий пересказ и глубочайшее возмущение? Какие проекты законов Вы читали за последний месяц?
Мне нравится это:
Детям дипломатов, которые учатся в школах за границей, будут компенсировать расходы на образование из бюджета
Кабмин на заседании 16 августа внес изменения в Порядок оплаты расходов бюджета
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Бетон
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:21
stm написав: detroytred написав:
Зафіксував - знов замість конкретного посилання на статтю закону чергова маячня.
Мені пофіг ваші оці почуття.
Навіщо ви постійно мені про них повідомляєте?
З якою метою лізите до мене з вашим оцим набором зливів, брехні, перекручень, вигадок, порад, інформування про почуття?
Поясніть.
Чи це теж у вас *Я даже не могу описать...*?
Я обещала Хотабу не мешать ему вбивать в Вас стержень.
Из хорошего: у вас появился небольшой шанс меня пережить. Завтра уроки кайтинга и я реально думаю о спортивной страховке жизни и здоровья )))
Мені якось пофіг що ви там кому обіцяли і про що ви там думаєте.
Я запитав стосовно себе: навіщо лізли?
Ви постійно відповідаєте про що завгодно, окрім самих питаннь, які я вам задаю (навіть іноді по 3+ разів).
Із доброго: я так зрозумів, що тепер припинете?
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detroytred
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:30
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
Зафіксував - знов замість конкретного посилання на статтю закону чергова маячня.
Мені пофіг ваші оці почуття.
Навіщо ви постійно мені про них повідомляєте?
З якою метою лізите до мене з вашим оцим набором зливів, брехні, перекручень, вигадок, порад, інформування про почуття?
Поясніть.
Чи це теж у вас *Я даже не могу описать...*?
Я обещала Хотабу не мешать ему вбивать в Вас стержень.
Из хорошего: у вас появился небольшой шанс меня пережить. Завтра уроки кайтинга и я реально думаю о спортивной страховке жизни и здоровья )))
Мені якось пофіг що ви там кому обіцяли і про що ви там думаєте.
Я запитав стосовно себе: навіщо лізли?
Ви постійно відповідаєте про що завгодно, окрім самих питаннь, які я вам задаю (навіть іноді по 3+ разів).
Із доброго: я так зрозумів, що тепер припинете?
Да, теперь стержень вбивает Хотаб. Он мужчина видный, сил хватит )))
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stm
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:36
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
Покажите, где я предлагаю договориться?
Договориться невозможно.
Я пишу что война продлится 20е, 30е годы.
Я пишу что нужно менять менеджмент, сделать реформы.
Я пишу о коррупции
Всё. Зраднык
О которой вы узнаёте благодаря антикор.журналистам? Или сами расследуете и боритесь? Или как Виталий пересказ и глубочайшее возмущение? Какие проекты законов Вы читали за последний месяц?
Мне нравится это:
Детям дипломатов, которые учатся в школах за границей, будут компенсировать расходы на образование из бюджета
Кабмин на заседании 16 августа внес изменения в Порядок оплаты расходов бюджета
У меня двойственное чувство. Если кто-то напишет что ему нравиться как Вы на перепродажах по 30% прибыли зарабатываете надо что делать?
Люди выезжают на долгосрочное пребывание в другую страну. Ясен пень с семьёй. Американцам и Европейцам дип.корпуса доплачивают % за сложность работы в Украине (до войны так точно, в войну могут и ещё увеличить, не интересовалась давно). Т.е. работай он в ЕС этих доплат бы не было. И налогоплательщики не возмущены.
Не надо компенсировать? Просто потому что Вам нравиться?
Заметьте в ЕС в школы берут за ум и за членский взнос. Членский взнос - это благотворительность и под это положение не попадет. Поэтому если ребёнок умный у дипломата, я не вижу проблемы. В школах заводятся связи и друзья на всю жизнь. Компенсация обучения лишь на период дип.деятельности, дальше нет.
Востаннє редагувалось stm
в Суб 17 сер, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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stm
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:37
detroytred
Питання: для чого вам я в якості помічника у вашій місії?
Назвемо це «корпоративна солідарність»)
Мені неприємно , коли недолуге халамидне 120 доларове буквально безпідставно і надумано вас макає, а ви з ним пробуєте в чесні методи. «Розкажіть ваші претензії, до чого ваші хотєлки».
Це виглядає як гопнік на вулиці трусить вам кишені , а ви замість переїбати його, пробуєте пояснювати йому законодавство і кримінальний кодекс.
Воно знає прекрасно і кодекс, і що воно робить. Йому не потрібні ваші розмови. Вони не працюють. Ще жодного разу не спрацювали. Зате «тією ж монетою» працює. Воно звичайно тицяє скарга, ображене. Але видаляється і його тупорилий нахрюк, і ваша відповідь.
Тут все давно і багато разів вже пояснено. Всіма. Хто не зрозумів - це лише зробив вигляд що не зрозумів. «Коли треба довго пояснювати, то не треба пояснювати».
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Hotab
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:41
fler написав:
UA, ваші діти звісно на фронті, так?
За кордоном.
І дружина з медичною освітою теж.
Іншим, бути схопленим ТЦК не бажаю.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:47
UA написав: fler написав:
UA, ваші діти звісно на фронті, так?
За кордоном.
І дружина з медичною освітою теж.
Іншим, бути схопленим ТЦК не бажаю.
Хто буде захищати ваші ще не продані активи, нагадайте? Ну так щоб в ТЦК ніхто не потрапляв..як ви тут бажаєте..
І ще таке невдобне питання…
А якщо кацапія таки поглине Україну (яку ви пропонуєте не захищати, бо а де ж візьмуться захисники, коли всі втічуть від ТЦК) , то у вас нема трохи переживань, що наступною буде ваше закордоння з дітьми, дружиною і вами? Діти ЩЕ ДАЛІ поїдуть? Вас хоч візьмуть?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 17 сер, 2024 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:48
stm написав: detroytred написав: stm написав:
Я обещала Хотабу не мешать ему вбивать в Вас стержень.
Из хорошего: у вас появился небольшой шанс меня пережить. Завтра уроки кайтинга и я реально думаю о спортивной страховке жизни и здоровья )))
Мені якось пофіг що ви там кому обіцяли і про що ви там думаєте.
Я запитав стосовно себе: навіщо лізли?
Ви постійно відповідаєте про що завгодно, окрім самих питаннь, які я вам задаю (навіть іноді по 3+ разів).
Із доброго: я так зрозумів, що тепер припинете?
Да, теперь стержень вбивает Хотаб. Он мужчина видный, сил хватит )))
Зафіксував - припините.
Але не зрозумів що чого "теперь" і Хотаб?
Тобто лізли ви з метою "вбивания стержня"? Що за маячня.
Тому мабуть вшосте вже питаю: лізли з якою метою?
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detroytred
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