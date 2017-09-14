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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:50
Бетон написав:
Пёрднули, понюхали, переглянулись и вдвоём поржали
неожиданно) обычно вы как-то культурнее формулируете свои мысли. Достали или хотите быть понятными быдлу типа хотаба?
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vitaliiangel
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:52
больше переживать, например, должны собственники атб с оборотом в 170 млрд. Почему за будущее должен переживать гражданин с несчастной скирдой? Он что у власти?
Тем более умные люди предлагают решение по мобилизации.
Кто-то слушает?
Залужного сняли, например, советовались с UA?
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 17 сер, 2024 17:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:52
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Пёрднули, понюхали, переглянулись и вдвоём поржали
неожиданно) обычно вы как-то культурнее формулируете свои мысли. Достали или хотите быть понятными быдлу типа хотаба?
Пытаюсь соответствовать уровню))
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Бетон
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:55
Бетон написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
Пёрднули, понюхали, переглянулись и вдвоём поржали
неожиданно) обычно вы как-то культурнее формулируете свои мысли. Достали или хотите быть понятными быдлу типа хотаба?
Пытаюсь соответствовать уровню))
попали прямо в 10ку!
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vitaliiangel
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