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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94699470947194729473 ... 9475>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:12

  Hotab написав:stm

А теперь серьезно: когда вы были унылым, вы мне не нравились. Но сейчас... Я даже не могу описать...


Не мешай мне из Детройта делать человека со стержнем)!
Хватит (мне) уже наблюдать его мамочкины приемы с дипломированным быдлом а-ля Флуман.
Вот этим мягким Детройтом эту босоту потерявшую берега в стойло не поставишь. 😅😅

Повторюю вдруге по буквах --- мене інше, ніж вас, цікавить тут на форумі.
Це у вас по суті, як і в Будівельника, вже місія.
В Будівельника місія переконувати міфічних читачів, у вас - ставити деяких форумчан в стойло.
Тепер ще й відносно мене місію собі визначили.

Тому мені жосткі прийоми для обговорення питань на форумі й нафіг не потрібні. Тому я їх ТУТ і не застосовую.
Мені поки вистачає м'якого формату.
Якщо буде не вистачати, то пнх і крапка!
Поки я спілкуюсь з співрозмовником в м'якому форматі, доти він для мене ще існує, хоч в якісь мірі цікавий (підкреслюю -- хоч в якісь мірі).
Якщо ж баланс переходить межу, то пнх.

Питання: для чого вам я в якості помічника у вашій місії? Невже впоратися зможете тільки з моєю допомогою? Бажаєте з моєю допомогою.
Так ви ж самі вже декілька разів власне мені наголошували -- тут кожен сам за себе.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:16

  stm написав:
  Бетон написав:Покажите, где я предлагаю договориться?
Договориться невозможно.
Я пишу что война продлится 20е, 30е годы.
Я пишу что нужно менять менеджмент, сделать реформы.
Я пишу о коррупции

Всё. Зраднык

О которой вы узнаёте благодаря антикор.журналистам? Или сами расследуете и боритесь? Или как Виталий пересказ и глубочайшее возмущение? Какие проекты законов Вы читали за последний месяц?

Мне нравится это:

Детям дипломатов, которые учатся в школах за границей, будут компенсировать расходы на образование из бюджета
Кабмин на заседании 16 августа внес изменения в Порядок оплаты расходов бюджета
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:21

  stm написав:
  detroytred написав:Зафіксував - знов замість конкретного посилання на статтю закону чергова маячня.

Мені пофіг ваші оці почуття.
Навіщо ви постійно мені про них повідомляєте?
З якою метою лізите до мене з вашим оцим набором зливів, брехні, перекручень, вигадок, порад, інформування про почуття?
Поясніть.
Чи це теж у вас *Я даже не могу описать...*?

Я обещала Хотабу не мешать ему вбивать в Вас стержень.
Из хорошего: у вас появился небольшой шанс меня пережить. Завтра уроки кайтинга и я реально думаю о спортивной страховке жизни и здоровья )))

Мені якось пофіг що ви там кому обіцяли і про що ви там думаєте.
Я запитав стосовно себе: навіщо лізли?
Ви постійно відповідаєте про що завгодно, окрім самих питаннь, які я вам задаю (навіть іноді по 3+ разів).

Із доброго: я так зрозумів, що тепер припинете?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:30

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Зафіксував - знов замість конкретного посилання на статтю закону чергова маячня.

Мені пофіг ваші оці почуття.
Навіщо ви постійно мені про них повідомляєте?
З якою метою лізите до мене з вашим оцим набором зливів, брехні, перекручень, вигадок, порад, інформування про почуття?
Поясніть.
Чи це теж у вас *Я даже не могу описать...*?

Я обещала Хотабу не мешать ему вбивать в Вас стержень.
Из хорошего: у вас появился небольшой шанс меня пережить. Завтра уроки кайтинга и я реально думаю о спортивной страховке жизни и здоровья )))

Мені якось пофіг що ви там кому обіцяли і про що ви там думаєте.
Я запитав стосовно себе: навіщо лізли?
Ви постійно відповідаєте про що завгодно, окрім самих питаннь, які я вам задаю (навіть іноді по 3+ разів).

Із доброго: я так зрозумів, що тепер припинете?

Да, теперь стержень вбивает Хотаб. Он мужчина видный, сил хватит )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:36

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Покажите, где я предлагаю договориться?
Договориться невозможно.
Я пишу что война продлится 20е, 30е годы.
Я пишу что нужно менять менеджмент, сделать реформы.
Я пишу о коррупции

Всё. Зраднык

О которой вы узнаёте благодаря антикор.журналистам? Или сами расследуете и боритесь? Или как Виталий пересказ и глубочайшее возмущение? Какие проекты законов Вы читали за последний месяц?

Мне нравится это:

Детям дипломатов, которые учатся в школах за границей, будут компенсировать расходы на образование из бюджета
Кабмин на заседании 16 августа внес изменения в Порядок оплаты расходов бюджета

У меня двойственное чувство. Если кто-то напишет что ему нравиться как Вы на перепродажах по 30% прибыли зарабатываете надо что делать?
Люди выезжают на долгосрочное пребывание в другую страну. Ясен пень с семьёй. Американцам и Европейцам дип.корпуса доплачивают % за сложность работы в Украине (до войны так точно, в войну могут и ещё увеличить, не интересовалась давно). Т.е. работай он в ЕС этих доплат бы не было. И налогоплательщики не возмущены.
Не надо компенсировать? Просто потому что Вам нравиться?
Заметьте в ЕС в школы берут за ум и за членский взнос. Членский взнос - это благотворительность и под это положение не попадет. Поэтому если ребёнок умный у дипломата, я не вижу проблемы. В школах заводятся связи и друзья на всю жизнь. Компенсация обучения лишь на период дип.деятельности, дальше нет.
Востаннє редагувалось stm в Суб 17 сер, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:37

detroytred


Питання: для чого вам я в якості помічника у вашій місії?


Назвемо це «корпоративна солідарність»)
Мені неприємно , коли недолуге халамидне 120 доларове буквально безпідставно і надумано вас макає, а ви з ним пробуєте в чесні методи. «Розкажіть ваші претензії, до чого ваші хотєлки».
Це виглядає як гопнік на вулиці трусить вам кишені , а ви замість переїбати його, пробуєте пояснювати йому законодавство і кримінальний кодекс.
Воно знає прекрасно і кодекс, і що воно робить. Йому не потрібні ваші розмови. Вони не працюють. Ще жодного разу не спрацювали. Зате «тією ж монетою» працює. Воно звичайно тицяє скарга, ображене. Але видаляється і його тупорилий нахрюк, і ваша відповідь.

Тут все давно і багато разів вже пояснено. Всіма. Хто не зрозумів - це лише зробив вигляд що не зрозумів. «Коли треба довго пояснювати, то не треба пояснювати».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:41

  fler написав:UA, ваші діти звісно на фронті, так?

За кордоном.
І дружина з медичною освітою теж.
Іншим, бути схопленим ТЦК не бажаю.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:47

  UA написав:
  fler написав:UA, ваші діти звісно на фронті, так?

За кордоном.
І дружина з медичною освітою теж.
Іншим, бути схопленим ТЦК не бажаю.

Хто буде захищати ваші ще не продані активи, нагадайте? Ну так щоб в ТЦК ніхто не потрапляв..як ви тут бажаєте..
І ще таке невдобне питання…
А якщо кацапія таки поглине Україну (яку ви пропонуєте не захищати, бо а де ж візьмуться захисники, коли всі втічуть від ТЦК) , то у вас нема трохи переживань, що наступною буде ваше закордоння з дітьми, дружиною і вами? Діти ЩЕ ДАЛІ поїдуть? Вас хоч візьмуть?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 сер, 2024 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:48

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Я обещала Хотабу не мешать ему вбивать в Вас стержень.
Из хорошего: у вас появился небольшой шанс меня пережить. Завтра уроки кайтинга и я реально думаю о спортивной страховке жизни и здоровья )))

Мені якось пофіг що ви там кому обіцяли і про що ви там думаєте.
Я запитав стосовно себе: навіщо лізли?
Ви постійно відповідаєте про що завгодно, окрім самих питаннь, які я вам задаю (навіть іноді по 3+ разів).

Із доброго: я так зрозумів, що тепер припинете?

Да, теперь стержень вбивает Хотаб. Он мужчина видный, сил хватит )))

Зафіксував - припините.

Але не зрозумів що чого "теперь" і Хотаб?
Тобто лізли ви з метою "вбивания стержня"? Що за маячня.
Тому мабуть вшосте вже питаю: лізли з якою метою?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

больше переживать, например, должны собственники атб с оборотом в 170 млрд. Почему за будущее должен переживать гражданин с несчастной скирдой? Он что у власти?
Тем более умные люди предлагают решение по мобилизации.
Кто-то слушает?
Залужного сняли, например, советовались с UA?
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 17 сер, 2024 17:54, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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