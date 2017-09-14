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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:55
Бетон написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
Пёрднули, понюхали, переглянулись и вдвоём поржали
неожиданно) обычно вы как-то культурнее формулируете свои мысли. Достали или хотите быть понятными быдлу типа хотаба?
Пытаюсь соответствовать уровню))
попали прямо в 10ку!
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:02
Hotab написав: UA написав:
Хто буде захищати ваші ще не продані активи, нагадайте? Ну так що в ТЦК ніхто не потрапляв..
І ще таке невдобне питання…
А якщо кацапія таки поглине Україну (яку ви пропонуєте не захищати, бо а де ж візьмуться захисники, коли всі втічуть від ТЦК) , то у вас нема трохи переживань, що наступною буде ваше закордоння з дітьми, дружиною і вами? Діти ЩЕ ДАЛІ поїдуть? Вас хоч візьмуть?
Тому що послідовний
Zе на посаді Президента це катастрофа, кажу про це з 2019 року.
Вивід активів з України розпочав з 2019
Моє закордоння це не Польша
Була надія в 2022 що олігархічна модель управління рухне.
А як же воювати?
Державна модель створена Кучмою не рухнула, вона окуила
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:02
Hotab написав:detroytred
Питання: для чого вам я в якості помічника у вашій місії?
Назвемо це «корпоративна солідарність»)
Мені неприємно , коли недолуге халамидне 120 доларове буквально безпідставно і надумано вас макає, а ви з ним пробуєте в чесні методи. «Розкажіть ваші претензії, до чого ваші хотєлки».
Це виглядає як гопнік на вулиці трусить вам кишені , а ви замість переїбати його, пробуєте пояснювати йому законодавство і кримінальний кодекс.
Воно знає прекрасно і кодекс, і що воно робить. Йому не потрібні ваші розмови. Вони не працюють. Ще жодного разу не спрацювали. Зате «тією ж монетою» працює. Воно звичайно тицяє скарга, ображене. Але видаляється і його тупорилий нахрюк, і ваша відповідь.
Тут все давно і багато разів вже пояснено. Всіма. Хто не зрозумів - це лише зробив вигляд що не зрозумів. «Коли треба довго пояснювати, то не треба пояснювати».
За корпоративну солідарність дякую, але я не потребую вашої допомоги.
І те, що вам здається, то мені здається інакше.
Але ж я не лізу до вас з якимись намаганнями-метою змінити.
Хоча те, що на гілці все менше стає саме обговорень, а все більше переходів на особистості, мені не подобається.
Тим не менш: вам подобається - займатеся.
Мене цікавить інше. Я їм і займаюсь. Так, як мене влаштовує.
І я готовий поступитися, тобто отак м'яко реагувати, аби підтримувати обмін думками. Цікаво ж, що інші громадяни думають.
(Окрім деяких типа Стм).
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:11
UA написав: Hotab написав:
Хто буде захищати ваші ще не продані активи, нагадайте? Ну так що в ТЦК ніхто не потрапляв..
І ще таке невдобне питання…
А якщо кацапія таки поглине Україну (яку ви пропонуєте не захищати, бо а де ж візьмуться захисники, коли всі втічуть від ТЦК) , то у вас нема трохи переживань, що наступною буде ваше закордоння з дітьми, дружиною і вами? Діти ЩЕ ДАЛІ поїдуть? Вас хоч візьмуть?
Тому що послідовний..
Вивід активів з України розпочав з 2019
Моє закордоння це не Польша
Була надія в 2022 що олігархічна модель управління рухне.
А як же воювати?
Державна модель створена Кучмою не рухнула, вона окуила
Організм загине з глистами
Що і треба було довести. Я ж казала, що нік UA не відповідає сутності його власника.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:12
smdtranz написав:
опять невыдуманные истории о которых невозможно молчать от западных помоек, которые когда-то могли проканать за СМИ
наступление наших на курск сорвало переговоры или может наступление кацапов на Покровск?
думаю внесло трохи хаосу в многоходівку напередодні виборів у США,
то того ж Харіс тепер "гірше Трампа" для протермінованого, тому писав у відповідь детройду "відтягування кінця", тільки віт то сприйняв скоріше докладно, чим абстрактно
Востаннє редагувалось flyman
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:13
detroytred написав:
Цікаво ж, що інші громадяни думають.
(Окрім деяких типа Стм).
Може не треба так скромно...
Може оголосите весь список з мінімум 20 ніками( які роблять 50-70% дописів на цих сторінках) , які вас не хочуть розуміти..а ви не в стані їх зрозуміти внаслідок мозкової закостенілості?
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:17
katso написав:
а что "Е"
Якщоб москаликів в 2021 запитали - чим не подобається пуйло..вони б також не мали що сказати.
Але вони отримали можливість потрапити разом з цим фюрером в 2022-2024....
Тому
так , в 2019 - бандюкович був бандитом місцевого розливу, який щемив проукраїнських олігархів...на користь промоскальських олігархів.
Йому дали копняком під зад ДО ТОГО як він встиг закінчити свою роботу...
ПС
в 2014-2022 - Вас ніхто в країні не запирав і ТЦКшники нікого не ловили...
То може гірше в Україні 2024 в порівнянні з Україною 2019 - залежить не від того дали під зад бандюковичу?
може й й хтось інший?
чи катсо пропонує здатись?
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:19
Бетон написав:
Договориться невозможно.
Я пишу что война продлится 20е, 30е годы.
Бетон, вибачте за тупість, ким воювати буде Україна у 30-ті роки? Жінками чи робопсами чи може війська НАТО пришлють?
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:21
katso написав: stm написав: katso написав:
А что было плохого при Януковиче? Войны не было, никто никого не хватал на улицах, работы было полно, туристы ехали к нам а мы к ним, заводы фабрики работали.
Ой, ё...
а что "Е"? Лично Вам можете сказать чем было тогда плохо? А то как не спросишь "а что тогда было плохого" то и ответ "донецкие бандиты отжимали заводы-банки-пароходы" - а на вопрос "так у вас лично что отжали" обычно молчок (ну мало ж у кого есть банк
) - а вот сейчас так наоборот, ТЦК отжимает не по верхам а по низам, как говорится "почувствуйте разницу".
Лично моему шефу было озвучено "задать вопрос министру такса 200тыш$, решить вопрос такса исходя из сложности". Фирму лишили лицензии, мы отказались платить. Игрались в суде, не платили, сняли главу гос.органа. по статье, он вылез в другом гос.органе просто взяв новую трудовую книжку. Весёлое время было 80% черный рынок, з/п в конвертах. И почему мы теперь ноем о пенсионерах на 50$ пенсии, даже не знаю. Никак не связано с тем золотым временем )))
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:25
кто не знает коренево интересно ж.д. веткой ведущей в Украину и Льгов — Курск
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 17 сер, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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