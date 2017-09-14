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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 947094719472947394749475>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:55

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Пёрднули, понюхали, переглянулись и вдвоём поржали
неожиданно) обычно вы как-то культурнее формулируете свои мысли. Достали или хотите быть понятными быдлу типа хотаба?

Пытаюсь соответствовать уровню))

попали прямо в 10ку!
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:02

  Hotab написав:
  UA написав:Хто буде захищати ваші ще не продані активи, нагадайте? Ну так що в ТЦК ніхто не потрапляв..
І ще таке невдобне питання…
А якщо кацапія таки поглине Україну (яку ви пропонуєте не захищати, бо а де ж візьмуться захисники, коли всі втічуть від ТЦК) , то у вас нема трохи переживань, що наступною буде ваше закордоння з дітьми, дружиною і вами? Діти ЩЕ ДАЛІ поїдуть? Вас хоч візьмуть?

Тому що послідовний
Zе на посаді Президента це катастрофа, кажу про це з 2019 року.
Вивід активів з України розпочав з 2019
Моє закордоння це не Польша
Була надія в 2022 що олігархічна модель управління рухне.
А як же воювати?
Державна модель створена Кучмою не рухнула, вона окуила
Організм загине з глистами
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:02

  Hotab написав:detroytred


Питання: для чого вам я в якості помічника у вашій місії?


Назвемо це «корпоративна солідарність»)
Мені неприємно , коли недолуге халамидне 120 доларове буквально безпідставно і надумано вас макає, а ви з ним пробуєте в чесні методи. «Розкажіть ваші претензії, до чого ваші хотєлки».
Це виглядає як гопнік на вулиці трусить вам кишені , а ви замість переїбати його, пробуєте пояснювати йому законодавство і кримінальний кодекс.
Воно знає прекрасно і кодекс, і що воно робить. Йому не потрібні ваші розмови. Вони не працюють. Ще жодного разу не спрацювали. Зате «тією ж монетою» працює. Воно звичайно тицяє скарга, ображене. Але видаляється і його тупорилий нахрюк, і ваша відповідь.

Тут все давно і багато разів вже пояснено. Всіма. Хто не зрозумів - це лише зробив вигляд що не зрозумів. «Коли треба довго пояснювати, то не треба пояснювати».

За корпоративну солідарність дякую, але я не потребую вашої допомоги.
І те, що вам здається, то мені здається інакше.
Але ж я не лізу до вас з якимись намаганнями-метою змінити.

Хоча те, що на гілці все менше стає саме обговорень, а все більше переходів на особистості, мені не подобається.
Тим не менш: вам подобається - займатеся.
Мене цікавить інше. Я їм і займаюсь. Так, як мене влаштовує.
І я готовий поступитися, тобто отак м'яко реагувати, аби підтримувати обмін думками. Цікаво ж, що інші громадяни думають.
(Окрім деяких типа Стм).
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:11

  UA написав:
  Hotab написав:Хто буде захищати ваші ще не продані активи, нагадайте? Ну так що в ТЦК ніхто не потрапляв..
І ще таке невдобне питання…
А якщо кацапія таки поглине Україну (яку ви пропонуєте не захищати, бо а де ж візьмуться захисники, коли всі втічуть від ТЦК) , то у вас нема трохи переживань, що наступною буде ваше закордоння з дітьми, дружиною і вами? Діти ЩЕ ДАЛІ поїдуть? Вас хоч візьмуть?

Тому що послідовний..
Вивід активів з України розпочав з 2019
Моє закордоння це не Польша
Була надія в 2022 що олігархічна модель управління рухне.
А як же воювати?
Державна модель створена Кучмою не рухнула, вона окуила
Організм загине з глистами

Що і треба було довести. Я ж казала, що нік UA не відповідає сутності його власника.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:12

  smdtranz написав:опять невыдуманные истории о которых невозможно молчать от западных помоек, которые когда-то могли проканать за СМИ
наступление наших на курск сорвало переговоры или может наступление кацапов на Покровск?

думаю внесло трохи хаосу в многоходівку напередодні виборів у США,
то того ж Харіс тепер "гірше Трампа" для протермінованого, тому писав у відповідь детройду "відтягування кінця", тільки віт то сприйняв скоріше докладно, чим абстрактно
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 сер, 2024 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:13

  detroytred написав:Цікаво ж, що інші громадяни думають.
(Окрім деяких типа Стм).
Може не треба так скромно...
Може оголосите весь список з мінімум 20 ніками( які роблять 50-70% дописів на цих сторінках) , які вас не хочуть розуміти..а ви не в стані їх зрозуміти внаслідок мозкової закостенілості?
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:а что "Е"
Якщоб москаликів в 2021 запитали - чим не подобається пуйло..вони б також не мали що сказати.
Але вони отримали можливість потрапити разом з цим фюрером в 2022-2024....

Тому
так , в 2019 - бандюкович був бандитом місцевого розливу, який щемив проукраїнських олігархів...на користь промоскальських олігархів.
Йому дали копняком під зад ДО ТОГО як він встиг закінчити свою роботу...
ПС
в 2014-2022 - Вас ніхто в країні не запирав і ТЦКшники нікого не ловили...
То може гірше в Україні 2024 в порівнянні з Україною 2019 - залежить не від того дали під зад бандюковичу?
може й й хтось інший?
чи катсо пропонує здатись?
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:19

  Бетон написав:Договориться невозможно.
Я пишу что война продлится 20е, 30е годы.

Бетон, вибачте за тупість, ким воювати буде Україна у 30-ті роки? Жінками чи робопсами чи може війська НАТО пришлють?
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:21

  katso написав:
  stm написав:
  katso написав:
А что было плохого при Януковиче? Войны не было, никто никого не хватал на улицах, работы было полно, туристы ехали к нам а мы к ним, заводы фабрики работали.

Ой, ё...


а что "Е"? Лично Вам можете сказать чем было тогда плохо? А то как не спросишь "а что тогда было плохого" то и ответ "донецкие бандиты отжимали заводы-банки-пароходы" - а на вопрос "так у вас лично что отжали" обычно молчок (ну мало ж у кого есть банк :wink: ) - а вот сейчас так наоборот, ТЦК отжимает не по верхам а по низам, как говорится "почувствуйте разницу".

Лично моему шефу было озвучено "задать вопрос министру такса 200тыш$, решить вопрос такса исходя из сложности". Фирму лишили лицензии, мы отказались платить. Игрались в суде, не платили, сняли главу гос.органа. по статье, он вылез в другом гос.органе просто взяв новую трудовую книжку. Весёлое время было 80% черный рынок, з/п в конвертах. И почему мы теперь ноем о пенсионерах на 50$ пенсии, даже не знаю. Никак не связано с тем золотым временем )))
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:25



кто не знает коренево интересно ж.д. веткой ведущей в Украину и Льгов — Курск
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 17 сер, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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