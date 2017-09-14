Додано: Суб 17 сер, 2024 18:35

budivelnik написав: detroytred написав: Цікаво ж, що інші громадяни думають.

(Окрім деяких типа Стм). Цікаво ж, що інші громадяни думають.(Окрім деяких типа Стм). Може не треба так скромно...

Може оголосите весь список з мінімум 20 ніками( які роблять 50-70% дописів на цих сторінках) , які вас не хочуть розуміти..а ви не в стані їх зрозуміти внаслідок мозкової закостенілості? Може не треба так скромно...Може оголосите весь список з мінімум 20 ніками( які роблять 50-70% дописів на цих сторінках) , які вас не хочуть розуміти..а ви не в стані їх зрозуміти внаслідок мозкової закостенілості?

Ти знов єралашиш.В мене те, що не розуміють мене, не є критерієм. Як ти тупо підмінив (збрехав).І цих ніків не мінімум 20, як ти знов тупо підмінив (збрехав).А не більше 10 - і критерії ти знаєш --- десь 5 зних: пряма брехня на особисту адресу. Саме цей критерій, як основний. Будівельник, Песікіт, Прохожий, Стм. П'ятого щось не пригадую, але точно є.І ще може (саме - може) п'ять буде тих, хто банально не цитує твердження, а тупо вигадує, перекручує думку замість прямо перепитати і отримати пряму відповідь.І що за маячня? Уж точно це нормальне типове явище, що хтось когось не розуміє. І неважливо з якої причини. І що?Да якщо мені або комусь буде цікаво обговорення питань навіть з 2-3 форумчанами, то що?Що тут такого-то?Ти знов якусь маячню вигадуєш.З.и. не плутай мене з собою. Це в тебе є мета, щоб тебе зрозуміли, бо без цього ти апріорі не зможеш переконати))В мене критерій -- не перекручуйте мої думки, як вам схотілося. Перепитайте.