❗️Таємні перемовини з росією про часткове припинення вогню зірвав наступ України на Курщині, – WP.
▪️Цього місяця сторони мали відправити делегації до Дохи (Катар) для переговорів щодо угоди, яка б припинила удари по енергетиці з обох сторін; ▪️рф не скасувала переговори, вони сказали: «Дайте нам час»; ▪️Катар обговорював з Києвом і москвою угоду два місяці. Погодили саміт у Досі на 22 серпня.
У каждого конечно свое мнение. Воспринимаю Ze как ренесанс регионалов. Портнов и многие другие екс регионалы и комми (по линии Калетников) шептали - наши возвращаются... Это 2021 - январь 2022 год. Шмыгаль РЛА Эффективные менеджеры от структур Пинчука.
кто не знает коренево интересно ж.д. веткой ведущей в Украину и Льгов — Курск
А у нас ходять потяги в Курськ? Чи може бронєпоїзд поїде на Курськ? Ох ти ж мамкін стратєг)) Ця жд в контексті війни не має значення. Хочеш повумнічати- дивись на річки. По ним буде майбутня лінія, якщо все вийде. ..
Воспринимаю Ze как ренесанс регионалов.
А опзж після приходу Зе стало в фаворі? А мертвечук? Зе канєш хлопчина недалекий, але точно не про те , що ви кажете. А отже і вам розуму треба б десь черпанути. Вік прийшов, а з мудрістю якось мимо..
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 сер, 2024 18:36, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Цікаво ж, що інші громадяни думають. (Окрім деяких типа Стм).
Може не треба так скромно... Може оголосите весь список з мінімум 20 ніками( які роблять 50-70% дописів на цих сторінках) , які вас не хочуть розуміти..а ви не в стані їх зрозуміти внаслідок мозкової закостенілості?
Ти знов єралашиш.
В мене те, що не розуміють мене, не є критерієм. Як ти тупо підмінив (збрехав).
І цих ніків не мінімум 20, як ти знов тупо підмінив (збрехав). А не більше 10 - і критерії ти знаєш --- десь 5 зних: пряма брехня на особисту адресу. Саме цей критерій, як основний. Будівельник, Песікіт, Прохожий, Стм. П'ятого щось не пригадую, але точно є. І ще може (саме - може) п'ять буде тих, хто банально не цитує твердження, а тупо вигадує, перекручує думку замість прямо перепитати і отримати пряму відповідь.
І що за маячня? Уж точно це нормальне типове явище, що хтось когось не розуміє. І неважливо з якої причини. І що? Да якщо мені або комусь буде цікаво обговорення питань навіть з 2-3 форумчанами, то що? Що тут такого-то? Ти знов якусь маячню вигадуєш.
З.и. не плутай мене з собою. Це в тебе є мета, щоб тебе зрозуміли, бо без цього ти апріорі не зможеш переконати)) В мене критерій -- не перекручуйте мої думки, як вам схотілося. Перепитайте.
UA написав:Слышал инфу - средний возраст ЗСУ 49 лет Наверное ИПСО. Не может такого быть. До такого бы не допустили правители.
А що тут дивного? (25+60)/2=43 Тепер беремо демографічну піраміду станом на 2022 рік 229 000 - 25 річних 257 000 - 60 річних 257/229=1,12 - на 12% більше 60 річних... 43 * 1,12 =48,16 - на пальцях вирахуваний середній вік всіх мобпридатних по віку в Україні станом на 2022 рік. Так, це трошки не правильно , треба було визначити з врахуванням всіх років окремо...але той хто зробить в 15 разів більше роботи ніж зробив я- отримає результат в межах 48-49 років То чи варто напрягатись?
detroytred написав:Ти знов єралашиш. .....и тупо підмінив (збрехав). ..... тупо підмінив (збрехав). .... пряма брехня ...... а тупо вигадує, перекручує думку .... І що за маячня?.... Ти знов якусь маячню вигадуєш.......
І що розумного наш закостенілий мозок сказав цим повідомленням? Хоч би не палився...бо інші тебе не читають а я вмію побачити суть тобою написаного От взяв, для інших законспектував. При цьому Уявляєш і інші 20 так само як я будуть тільки законспектоване від тебе цитувати -відповідаючи.
Навіть у відповіді на твої 4 словаєралашив/тупо/збрехав/маячня- які є ОСНОВОЮ твого словарного запасу, я відповів набагато більшою кількістю слів.
При цьому Спробуй виконати пораду Тимчасово викинь з свого словарного запасу цих 4 слова( і їх аналоги) і стане чудо 1 Твої повідомлення при тому ж смисловому навантаженні стануть на 90% коротшими -ти будеш а-ля Ціцерон 2 Кількість твоїх повідомлень на цих сторінках -зменшиться в 10 разів..це при тому що кількість переданої тобою корисної інформації-не зменшиться і останнє Памятає як тобі стало легше коли ти перестав відлповідати трьома повідомленнями на одне а потім перейшов на українську.. так само і ця моя порада- зробить тебе кращим.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 17 сер, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:больше переживать, например, должны собственники атб с оборотом в 170 млрд. Почему за будущее должен переживать гражданин с несчастной скирдой? Он что у власти? Тем более умные люди предлагают решение по мобилизации. Кто-то слушает? Залужного сняли, например, советовались с UA?
Бедний, несчастний гражданин со скирдой ...
Который ранее быковал, как много у него активов ... сотни тысяч в активах, камри - малолитражка
А по факту ... тьфу, блядь, нытик со штангой ) Как вообще можно быть таким ...
Где, блядь, стержень? где мужское достоинство ? Всё в быкование ушло