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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94719472947394749475>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:26

  Xenon написав:
❗️Таємні перемовини з росією про часткове припинення вогню зірвав наступ України на Курщині, – WP.

▪️Цього місяця сторони мали відправити делегації до Дохи (Катар) для переговорів щодо угоди, яка б припинила удари по енергетиці з обох сторін;
▪️рф не скасувала переговори, вони сказали: «Дайте нам час»;
▪️Катар обговорював з Києвом і москвою угоду два місяці. Погодили саміт у Досі на 22 серпня.

https://www.washingtonpost.com/world/20 ... ceasefire/

тому що КурАЕС?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:27

У каждого конечно свое мнение.
Воспринимаю Ze как ренесанс регионалов.
Портнов и многие другие
екс регионалы и комми (по линии Калетников) шептали - наши возвращаются...
Это 2021 - январь 2022 год.
Шмыгаль РЛА
Эффективные менеджеры от структур Пинчука.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:33

  vitaliiangel написав:

кто не знает коренево интересно ж.д. веткой ведущей в Украину и Льгов — Курск

А у нас ходять потяги в Курськ? Чи може бронєпоїзд поїде на Курськ?
Ох ти ж мамкін стратєг))
Ця жд в контексті війни не має значення.
Хочеш повумнічати- дивись на річки. По ним буде майбутня лінія, якщо все вийде. ..

Воспринимаю Ze как ренесанс регионалов.


А опзж після приходу Зе стало в фаворі?
А мертвечук?
Зе канєш хлопчина недалекий, але точно не про те , що ви кажете.
А отже і вам розуму треба б десь черпанути. Вік прийшов, а з мудрістю якось мимо..
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 сер, 2024 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:35

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Цікаво ж, що інші громадяни думають.
(Окрім деяких типа Стм).
Може не треба так скромно...
Може оголосите весь список з мінімум 20 ніками( які роблять 50-70% дописів на цих сторінках) , які вас не хочуть розуміти..а ви не в стані їх зрозуміти внаслідок мозкової закостенілості?

Ти знов єралашиш.

В мене те, що не розуміють мене, не є критерієм. Як ти тупо підмінив (збрехав).

І цих ніків не мінімум 20, як ти знов тупо підмінив (збрехав).
А не більше 10 - і критерії ти знаєш --- десь 5 зних: пряма брехня на особисту адресу. Саме цей критерій, як основний. Будівельник, Песікіт, Прохожий, Стм. П'ятого щось не пригадую, але точно є.
І ще може (саме - може) п'ять буде тих, хто банально не цитує твердження, а тупо вигадує, перекручує думку замість прямо перепитати і отримати пряму відповідь.

І що за маячня? Уж точно це нормальне типове явище, що хтось когось не розуміє. І неважливо з якої причини. І що?
Да якщо мені або комусь буде цікаво обговорення питань навіть з 2-3 форумчанами, то що?
Що тут такого-то?
Ти знов якусь маячню вигадуєш.

З.и. не плутай мене з собою. Це в тебе є мета, щоб тебе зрозуміли, бо без цього ти апріорі не зможеш переконати))
В мене критерій -- не перекручуйте мої думки, як вам схотілося. Перепитайте.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:36

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Договориться невозможно.
Я пишу что война продлится 20е, 30е годы.

Бетон, вибачте за тупість, ким воювати буде Україна у 30-ті роки? Жінками чи робопсами чи може війська НАТО пришлють?

Як? 18 річними.
Ви ж самі писали)
Підростуть.

Так ви ж писали, що всі ухилянти - це ті, хто правильно зробили. Де ж набрати "неправильних"?
  Бетон написав:Та й тцк-ашники нарожають. Насильно

У них шо діти зростатимуть рік за п'ять? :D
fler
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:37

  UA написав:Слышал инфу - средний возраст ЗСУ 49 лет
Наверное ИПСО.
Не может такого быть.
До такого бы не допустили правители.
А що тут дивного?
(25+60)/2=43
Тепер беремо демографічну піраміду станом на 2022 рік
229 000 - 25 річних
257 000 - 60 річних
257/229=1,12 - на 12% більше 60 річних...
43 * 1,12 =48,16 - на пальцях вирахуваний середній вік всіх мобпридатних по віку в Україні станом на 2022 рік.
Так, це трошки не правильно , треба було визначити з врахуванням всіх років окремо...але той хто зробить в 15 разів більше роботи ніж зробив я- отримає результат в межах 48-49 років
То чи варто напрягатись?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:43

  detroytred написав:Ти знов єралашиш.
.....и тупо підмінив (збрехав).
..... тупо підмінив (збрехав).
.... пряма брехня ......
а тупо вигадує, перекручує думку
....
І що за маячня?....
Ти знов якусь маячню вигадуєш.......
І що розумного наш закостенілий мозок сказав цим повідомленням?
Хоч би не палився...бо інші тебе не читають
а я вмію побачити суть тобою написаного
От взяв, для інших законспектував.
При цьому
Уявляєш і інші 20 так само як я будуть тільки законспектоване від тебе цитувати -відповідаючи.

Навіть у відповіді на твої 4 слова єралашив/тупо/збрехав/маячня - які є ОСНОВОЮ твого словарного запасу, я відповів набагато більшою кількістю слів.

При цьому
Спробуй виконати пораду
Тимчасово викинь з свого словарного запасу цих 4 слова( і їх аналоги) і стане чудо
1 Твої повідомлення при тому ж смисловому навантаженні стануть на 90% коротшими -ти будеш а-ля Ціцерон
2 Кількість твоїх повідомлень на цих сторінках -зменшиться в 10 разів..це при тому що кількість переданої тобою корисної інформації-не зменшиться
і останнє
Памятає як тобі стало легше коли ти перестав відлповідати трьома повідомленнями на одне
а потім перейшов на українську..
так само і ця моя порада- зробить тебе кращим.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 17 сер, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:52

  UA написав:
  fler написав:UA, ваші діти звісно на фронті, так?

За кордоном.
І дружина з медичною освітою теж.
Іншим, бути схопленим ТЦК не бажаю.

Ну все так

У того, хто бажає, щоб Україна капітулювала, рідні - за кордоном
Чомусь не хоче, щоб рідні під росіянами жили

Теж "шикарна" життева позиція
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:56

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:56

  Бетон написав:больше переживать, например, должны собственники атб с оборотом в 170 млрд. Почему за будущее должен переживать гражданин с несчастной скирдой? Он что у власти?
Тем более умные люди предлагают решение по мобилизации.
Кто-то слушает?
Залужного сняли, например, советовались с UA?

Бедний, несчастний гражданин со скирдой ...

Который ранее быковал, как много у него активов ...
сотни тысяч в активах, камри - малолитражка

А по факту ... тьфу, блядь, нытик со штангой )
Как вообще можно быть таким ...

Где, блядь, стержень? где мужское достоинство ?
Всё в быкование ушло
pesikot
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