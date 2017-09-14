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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:02
UA написав: Hotab написав: UA написав:
Хто буде захищати ваші ще не продані активи, нагадайте? Ну так що в ТЦК ніхто не потрапляв..
І ще таке невдобне питання…
А якщо кацапія таки поглине Україну (яку ви пропонуєте не захищати, бо а де ж візьмуться захисники, коли всі втічуть від ТЦК) , то у вас нема трохи переживань, що наступною буде ваше закордоння з дітьми, дружиною і вами? Діти ЩЕ ДАЛІ поїдуть? Вас хоч візьмуть?
Тому що послідовний
Zе на посаді Президента це катастрофа, кажу про це з 2019 року.
Вивід активів з України розпочав з 2019
Моє закордоння це не Польша
Так почав, що все ще досі не вивів. З 2019 року
UA написав:
Була надія в 2022 що олігархічна модель управління рухне.
Була надія, що в 2022 році Україна впаде, прийде Росія і щасливо почнешь здавати квартири ФСБ
Гарний план, не здійснився
Тому і пишешь маячню про 59-річного з Паркінсоном
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:03
vitaliiangel написав:
їх там два, яке саме, пгт чи посьолок?
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:06
flyman написав:
яке саме, пгт чи посьолок?
инфа противоречивая
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:07
budivelnik написав: detroytred написав:
Ти знов єралашиш.
.....и тупо підмінив (збрехав).
..... тупо підмінив (збрехав).
.... пряма брехня ......
а тупо вигадує, перекручує думку
....
І що за маячня?....
Ти знов якусь маячню вигадуєш.......
І що розумного наш закостенілий мозок сказав цим повідомленням?
Хоч би не палився...бо інші тебе не читають
а я вмію побачити суть тобою написаного
От взяв, для інших законспектував.
При цьому
Уявляєш і інші 20 так само як я будуть тільки законспектоване від тебе цитувати -відповідаючи.
Навіть у відповіді на твої 4 слова єралашив/тупо/збрехав/маячня
- які є ОСНОВОЮ твого словарного запасу, я відповів набагато більшою кількістю слів.
При цьому
Спробуй виконати пораду
Тимчасово викинь з свого словарного запасу цих 4 слова( і їх аналоги) і стане чудо
1 Твої повідомлення при тому ж смисловому навантаженні стануть на 90% коротшими -ти будеш а-ля Ціцерон
2 Кількість твоїх повідомлень на цих сторінках -зменшиться в 10 разів..це при тому що кількість переданої тобою корисної інформації-не зменшиться
і останнє
Памятає як тобі стало легше коли ти перестав відлповідати трьома повідомленнями на одне
а потім перейшов на українську..
так само і ця моя порада- зробить тебе кращим.
Тобто спростувати, що не "з мінімум 20 ніками" і критерій не "які вас не хочуть розуміти.." (тобто що ти збрехав), ти не можеш, а замість цього ліпиш черговий єралашик.
Не роби оті 4 слова і не буде моїх конкретних вказівок на ці твої дії.
Не генеруй в мій бік отаких закидів-претензій-брехні і т.д., то кількість моїх повідомлень зменшиться в рази.
Подивись: це ви (ти, стм і Ко) лізите до мене з закидами!!!
Я відповідаю. Вимушений відповідати.
Це факти. Я оперую фактами.
Ви ж ліпите зі стелі оці 4 дії.
(Згадав - п'ятий у вас Василь).
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 17 сер, 2024 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:09
UA написав:
У каждого конечно свое мнение.
Воспринимаю Ze как ренесанс регионалов.
Портнов и многие другие
UA уже против регионалов
Это как пчёлы, против мёда )
Всегда удивлял цинизм ментовской сучности )
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:12
pesikot
Щодо «тапілі в тісє».
Жах. Оці старі маразматікі і після 14-го року голосували за ригів, шарійов і подібну шушару.
І воно ще тут щось пише, претендуючи на те, що його будуть сприймати.
«Вы кого слушали? …»
Далі ви знаєте..
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 17 сер, 2024 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:12
detroytred написав: detroytred написав:
Ти знов єралашиш.
.....и тупо підмінив (збрехав).
..... тупо підмінив (збрехав).
.... пряма брехня ......
а тупо вигадує, перекручує думку
....
І що за маячня?....
Ти знов якусь маячню вигадуєш.......
... (тобто що ти збрехав), ти не можеш, а замість цього ліпиш черговий єралашик.
... закидів-претензій-брехні ... ліпите
І цей примітив з словарним запасом в 5 слів думає що з ним будуть дискутувати?
ПС
Хотаб тобі стержень вставляє
З флер ти не дружиш...
Виходить 7....
а як ще трошки покопаємось - то легко до 20 ніків - дотягнем.
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budivelnik
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:16
budivelnik
Хотаб тобі стержень вставляє
На відміну від багатьох - з лубрікантами.
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Hotab
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:16
Hotab написав:pesikot
Жах. Оці старі маразматікі і після 14-го року голосували за ригів, шарійов і подібну шушару.
І воно ще тут щось пише, претендуючи на те, що його будуть сприймати.
«Вы кого слушали? …»
Далі ви знаєте..
Та я більше скажу, вони будуть і за Арестовича голосувати.
Якщо будуть вибори і Арестович на них піде
Ці маразматики повністю вдарені на голову
Поки тут не буде Росії, поки тут не буде розрухи, фізичної, вони не заспокояться
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:18
Hotab написав:budivelnik
Хотаб тобі стержень вставляє
На відміну від багатьох - з лубрікантами.
Чуйний
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