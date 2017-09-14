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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9472947394749475>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:02

  UA написав:
  Hotab написав:
  UA написав:Хто буде захищати ваші ще не продані активи, нагадайте? Ну так що в ТЦК ніхто не потрапляв..
І ще таке невдобне питання…
А якщо кацапія таки поглине Україну (яку ви пропонуєте не захищати, бо а де ж візьмуться захисники, коли всі втічуть від ТЦК) , то у вас нема трохи переживань, що наступною буде ваше закордоння з дітьми, дружиною і вами? Діти ЩЕ ДАЛІ поїдуть? Вас хоч візьмуть?

Тому що послідовний
Zе на посаді Президента це катастрофа, кажу про це з 2019 року.
Вивід активів з України розпочав з 2019
Моє закордоння це не Польша

Так почав, що все ще досі не вивів. З 2019 року
  UA написав:Була надія в 2022 що олігархічна модель управління рухне.

Була надія, що в 2022 році Україна впаде, прийде Росія і щасливо почнешь здавати квартири ФСБ

Гарний план, не здійснився
Тому і пишешь маячню про 59-річного з Паркінсоном
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:03

  vitaliiangel написав:

їх там два, яке саме, пгт чи посьолок?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:06

  flyman написав:яке саме, пгт чи посьолок?
инфа противоречивая
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:07

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти знов єралашиш.
.....и тупо підмінив (збрехав).
..... тупо підмінив (збрехав).
.... пряма брехня ......
а тупо вигадує, перекручує думку
....
І що за маячня?....
Ти знов якусь маячню вигадуєш.......
І що розумного наш закостенілий мозок сказав цим повідомленням?
Хоч би не палився...бо інші тебе не читають
а я вмію побачити суть тобою написаного
От взяв, для інших законспектував.
При цьому
Уявляєш і інші 20 так само як я будуть тільки законспектоване від тебе цитувати -відповідаючи.

Навіть у відповіді на твої 4 слова єралашив/тупо/збрехав/маячня - які є ОСНОВОЮ твого словарного запасу, я відповів набагато більшою кількістю слів.

При цьому
Спробуй виконати пораду
Тимчасово викинь з свого словарного запасу цих 4 слова( і їх аналоги) і стане чудо
1 Твої повідомлення при тому ж смисловому навантаженні стануть на 90% коротшими -ти будеш а-ля Ціцерон
2 Кількість твоїх повідомлень на цих сторінках -зменшиться в 10 разів..це при тому що кількість переданої тобою корисної інформації-не зменшиться
і останнє
Памятає як тобі стало легше коли ти перестав відлповідати трьома повідомленнями на одне
а потім перейшов на українську..
так само і ця моя порада- зробить тебе кращим.

Тобто спростувати, що не "з мінімум 20 ніками" і критерій не "які вас не хочуть розуміти.." (тобто що ти збрехав), ти не можеш, а замість цього ліпиш черговий єралашик.

Не роби оті 4 слова і не буде моїх конкретних вказівок на ці твої дії.
Не генеруй в мій бік отаких закидів-претензій-брехні і т.д., то кількість моїх повідомлень зменшиться в рази.
Подивись: це ви (ти, стм і Ко) лізите до мене з закидами!!!
Я відповідаю. Вимушений відповідати.

Це факти. Я оперую фактами.
Ви ж ліпите зі стелі оці 4 дії.
(Згадав - п'ятий у вас Василь).
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 сер, 2024 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:09

  UA написав:У каждого конечно свое мнение.
Воспринимаю Ze как ренесанс регионалов.
Портнов и многие другие

UA уже против регионалов
Это как пчёлы, против мёда )

Всегда удивлял цинизм ментовской сучности )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:12

pesikot

Щодо «тапілі в тісє».
Жах. Оці старі маразматікі і після 14-го року голосували за ригів, шарійов і подібну шушару.
І воно ще тут щось пише, претендуючи на те, що його будуть сприймати.
«Вы кого слушали? …»
Далі ви знаєте..
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 сер, 2024 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:12

  detroytred написав:
  detroytred написав:Ти знов єралашиш.
.....и тупо підмінив (збрехав).
..... тупо підмінив (збрехав).
.... пряма брехня ......
а тупо вигадує, перекручує думку
....
І що за маячня?....
Ти знов якусь маячню вигадуєш.......

... (тобто що ти збрехав), ти не можеш, а замість цього ліпиш черговий єралашик.

... закидів-претензій-брехні ... ліпите
І цей примітив з словарним запасом в 5 слів думає що з ним будуть дискутувати?

ПС
Хотаб тобі стержень вставляє
З флер ти не дружиш...
Виходить 7....
а як ще трошки покопаємось - то легко до 20 ніків - дотягнем.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:16

budivelnik

Хотаб тобі стержень вставляє


На відміну від багатьох - з лубрікантами.
:oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:16

  Hotab написав:pesikot
Жах. Оці старі маразматікі і після 14-го року голосували за ригів, шарійов і подібну шушару.
І воно ще тут щось пише, претендуючи на те, що його будуть сприймати.
«Вы кого слушали? …»
Далі ви знаєте..

Та я більше скажу, вони будуть і за Арестовича голосувати.
Якщо будуть вибори і Арестович на них піде

Ці маразматики повністю вдарені на голову
Поки тут не буде Росії, поки тут не буде розрухи, фізичної, вони не заспокояться
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:18

  Hotab написав:budivelnik

Хотаб тобі стержень вставляє


На відміну від багатьох - з лубрікантами.
:oops:

Чуйний :oops:
pesikot
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  #<1 ... 9472947394749475>
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