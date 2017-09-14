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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:21
pesikot написав: Hotab написав:budivelnik
Хотаб тобі стержень вставляє
На відміну від багатьох - з лубрікантами.
Чуйний
Мені цікаво хто поскаржився..
мабуть той, хто хотів без лубрікантів..
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:24
pesikot написав:
Та я більше скажу, вони будуть і за Арестовича голосувати.
Якщо будуть вибори і Арестович на них піде
Ці маразматики повністю вдарені на голову
Арестович -- окрема тема. Маю як мінімум двох знайомих, далеко не старих і не маразматиків, які від Арестовича були в захваті ще з часів, коли той був незрозумілим блогером, і залишилися, звісно, такими і під час повномасштабного вторгнення. Ставлення до Арестовича на даний момент з'ясувати не вдається -- обидва мовчать на цю тему, як партизани.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:24
budivelnik написав: detroytred написав: detroytred написав:
Ти знов єралашиш.
.....и тупо підмінив (збрехав).
..... тупо підмінив (збрехав).
.... пряма брехня ......
а тупо вигадує, перекручує думку
....
І що за маячня?....
Ти знов якусь маячню вигадуєш.......
... (тобто що ти збрехав), ти не можеш, а замість цього ліпиш черговий єралашик.
... закидів-претензій-брехні ... ліпите
І цей примітив з словарним запасом в 5 слів думає що з ним будуть дискутувати?
ПС
Хотаб тобі стержень вставляє
З флер ти не дружиш...
Виходить 7....
а як ще трошки покопаємось - то легко до 20 ніків - дотягнем.
Дивний ти.
Спробуй фактами.
А не підмінюй предмет.
Подивись, мова була *Цікаво ж, що інші громадяни думають.
(Окрім деяких типа Стм).*
До чого тут дружиш не дружиш?
Мені цікаво, що думає Хотаб, Флер по деяким питанням. Мені. Цікаво.
А от на вашу п'ятірку ... я реагую в якості алаверди, коли ви лізите.
Не помітив?)))
(Якщо і знайдеш якесь виключення, то це буде саме виключення).
Ти знов замість фактів зліпив єралашика.
І покопатися до *мінімум 20* забув.
Я тобі десь про десяток сам вказав.
Давай мінімум 20 з 50-70 % дописів.
Хоча я тобі пояснив, що хоч 2-3 нехай буде мені цікавими, це нормально.
Ще раз: не поліз би до мене, то не було б від мене вже третього повідомлення.
Припини і не буде ще.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 17 сер, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:26
Hotab написав:
Мені цікаво хто поскаржився..
мабуть той, хто хотів без лубрікантів..
Кожен обирає, що йому більш прийнятно
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pesikot
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:28
M-Audio написав: pesikot написав:
Та я більше скажу, вони будуть і за Арестовича голосувати.
Якщо будуть вибори і Арестович на них піде
Ці маразматики повністю вдарені на голову
Арестович -- окрема тема. Маю як мінімум двох знайомих, далеко не старих і не маразматиків, які від Арестовича були в захваті ще з часів, коли той був незрозумілим блогером, і залишилися, звісно, такими і під час повномасштабного вторгнення. Ставлення до Арестовича на даний момент з'ясувати не вдається -- обидва мовчать на цю тему, як партизани.
Це нормально.
Свого часу Арестович виконав свою основну функцію- не дав зневіритися. Дуже багато знайомих (жіночої статі) цю казку з задоволенням слухали у березні 22 року. І зберегли свою психіку завдячуючи.
Зараз це використаний контрацептив, і тому ваші знайомі справедливо трохи стидаються його.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:31
detroytred написав: detroytred написав: detroytred написав:
Ти знов єралашиш.
.....и тупо підмінив (збрехав).
..... тупо підмінив (збрехав).
.... пряма брехня ......
а тупо вигадує, перекручує думку
....
І що за маячня?....
Ти знов якусь маячню вигадуєш.......
... (тобто що ти збрехав), ти не можеш, а замість цього ліпиш черговий єралашик.
... закидів-претензій-брехні ... ліпите
... зліпив єралашика.
А тепер сам подивись , як на прикладі всього трьох твоїх повідомлень -високоефективно подіяв на тебе мій процес виховання
Перше повідомлення Слів-паразитів - ВІСІМ
Друге повідомлення Слів-паразитів - ТРИ
Третє повідомлення Слів паразитів - ОДНЕ...Сьма і етот поц будет учіть нас делать бізнес
.....
ПС
Для всіх інших
На прикладі ось такого впливу людини яка в бізнесі - на людину-совка
Можна зрозуміти чому капіталізм переміг совкізм.
ППС
Зараз в хворого відбудеться ремісія(повернення в стан совка, з написом повідомлення з збільшеною кількістю слів-паразитів)) але це вже не на довго...
адже наш закостенілий тільки тому до полковника й дослужився що чітко вмів повертати флюгер по вітру...Тому в подальшому постарається вести себе більш адекватно)
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 17 сер, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:34
Hotab написав: M-Audio написав: pesikot написав:
Та я більше скажу, вони будуть і за Арестовича голосувати.
Якщо будуть вибори і Арестович на них піде
Ці маразматики повністю вдарені на голову
Арестович -- окрема тема. Маю як мінімум двох знайомих, далеко не старих і не маразматиків, які від Арестовича були в захваті ще з часів, коли той був незрозумілим блогером, і залишилися, звісно, такими і під час повномасштабного вторгнення. Ставлення до Арестовича на даний момент з'ясувати не вдається -- обидва мовчать на цю тему, як партизани.
Це нормально.
Свого часу Арестович виконав свою основну функцію- не дав зневіритися. Дуже багато знайомих (жіночої статі) цю казку з задоволенням слухали у березні 22 року. І зберегли свою психіку завдячуючи.
Зараз це використаний контрацептив, і тому ваші знайомі справедливо трохи стидаються його.
Але ж деякі дописувачі, не буду казати про antey1969
, намагаються використаний контрацептив ще раз надягнути кудись собі ...
Ну то таке
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 17 сер, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:35
M-Audio написав: pesikot написав:
Та я більше скажу, вони будуть і за Арестовича голосувати.
Якщо будуть вибори і Арестович на них піде
Ці маразматики повністю вдарені на голову
Арестович -- окрема тема. Маю як мінімум двох знайомих, далеко не старих і не маразматиків, які від Арестовича були в захваті ще з часів, коли той був незрозумілим блогером, і залишилися, звісно, такими і під час повномасштабного вторгнення. Ставлення до Арестовича на даний момент з'ясувати не вдається -- обидва мовчать на цю тему, як партизани.
До отаких типа Арестовича не треба ніяк ставитися.
В них треба вчитися.
Вони на порядки порядків мають ширший кругозор та глибину думок, ніж будь-який на цій гілці.
Тобто ці хлопаки на халяву в легко доступному форматі дають інструменти....
Які кожен може застосовувати сам.
В тому числі проти висновків та маніпуляцій самих цих арестовичів.
Головна проблема на виборах лише одна --- знати, що насправді буде робити кандидат.
Навіть якщо він дійсно свої хотєлки оголошує. Те, що дійсно бажає.
Але що буде робити в умовах посади - ?
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:40
pesikot написав:
Та я більше скажу, вони будуть і за Арестовича голосувати.
Якщо будуть вибори і Арестович на них піде
Ці маразматики повністю вдарені на голову
Поки тут не буде Росії, поки тут не буде розрухи, фізичної, вони не заспокояться
Арестович на сейчас видится самым вероятным
Денег на избирательную компанию ему насыпят безлимит.
И концы Портнова подергают.
И это лайт версия.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:40
budivelnik написав: detroytred написав: detroytred написав:
... (тобто що ти збрехав), ти не можеш, а замість цього ліпиш черговий єралашик.
... закидів-претензій-брехні ... ліпите
... зліпив єралашика.
А тепер сам подивись , як на прикладі всього трьох твоїх повідомлень -високоефективно подіяв на тебе мій процес виховання
Перше повідомлення Слів-паразитів - ВІСІМ
Друге повідомлення Слів-паразитів - ТРИ
Третє повідомлення Слів паразитів - ОДНЕ...Сьма і етот поц будет учіть нас делать бізнес
.....
ПС
Для всіх інших
На прикладі ось такого впливу людини яка в бізнесі - на людину-совка
Можна зрозуміти чому капіталізм переміг совкізм.
ППС
Зараз в хворого відбудеться ремісія(повернення в стан совка, з написом повідомлення з збільшеною кількістю слів-паразитів)) але це вже не на довго...
адже наш закостенілий тільки тому до полковника й дослужився що чітко вмів повертати флюгер по вітру...Тому в подальшому постарається вести себе більш адекватно)
Тобто ти знов замість наведення 20, врахування що мова не про дружишнедружиш, нормальності 2-3, зліпив єралашика про зменшення кількості отих 4 слів.
І проігнорив, що якби зупинився, то зменшилася б кількість моїх повідомлень - реакцій на ваше лізення до мене.
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