|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 17 сер, 2024 19:28
M-Audio написав: pesikot написав:
Та я більше скажу, вони будуть і за Арестовича голосувати.
Якщо будуть вибори і Арестович на них піде
Ці маразматики повністю вдарені на голову
Арестович -- окрема тема. Маю як мінімум двох знайомих, далеко не старих і не маразматиків, які від Арестовича були в захваті ще з часів, коли той був незрозумілим блогером, і залишилися, звісно, такими і під час повномасштабного вторгнення. Ставлення до Арестовича на даний момент з'ясувати не вдається -- обидва мовчать на цю тему, як партизани.
Це нормально.
Свого часу Арестович виконав свою основну функцію- не дав зневіритися. Дуже багато знайомих (жіночої статі) цю казку з задоволенням слухали у березні 22 року. І зберегли свою психіку завдячуючи.
Зараз це використаний контрацептив, і тому ваші знайомі справедливо трохи стидаються його.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12990
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 350 раз.
- Подякували: 2264 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Суб 17 сер, 2024 19:31
detroytred написав: detroytred написав: detroytred написав:
Ти знов єралашиш.
.....и тупо підмінив (збрехав).
..... тупо підмінив (збрехав).
.... пряма брехня ......
а тупо вигадує, перекручує думку
....
І що за маячня?....
Ти знов якусь маячню вигадуєш.......
... (тобто що ти збрехав), ти не можеш, а замість цього ліпиш черговий єралашик.
... закидів-претензій-брехні ... ліпите
... зліпив єралашика.
А тепер сам подивись , як на прикладі всього трьох твоїх повідомлень -високоефективно подіяв на тебе мій процес виховання
Перше повідомлення Слів-паразитів - ВІСІМ
Друге повідомлення Слів-паразитів - ТРИ
Третє повідомлення Слів паразитів - ОДНЕ...Сьма і етот поц будет учіть нас делать бізнес
.....
ПС
Для всіх інших
На прикладі ось такого впливу людини яка в бізнесі - на людину-совка
Можна зрозуміти чому капіталізм переміг совкізм.
ППС
Зараз в хворого відбудеться ремісія(повернення в стан совка, з написом повідомлення з збільшеною кількістю слів-паразитів)) але це вже не на довго...
адже наш закостенілий тільки тому до полковника й дослужився що чітко вмів повертати флюгер по вітру...Тому в подальшому постарається вести себе більш адекватно)
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 17 сер, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27938
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 2971 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 17 сер, 2024 19:34
Hotab написав: M-Audio написав: pesikot написав:
Та я більше скажу, вони будуть і за Арестовича голосувати.
Якщо будуть вибори і Арестович на них піде
Ці маразматики повністю вдарені на голову
Арестович -- окрема тема. Маю як мінімум двох знайомих, далеко не старих і не маразматиків, які від Арестовича були в захваті ще з часів, коли той був незрозумілим блогером, і залишилися, звісно, такими і під час повномасштабного вторгнення. Ставлення до Арестовича на даний момент з'ясувати не вдається -- обидва мовчать на цю тему, як партизани.
Це нормально.
Свого часу Арестович виконав свою основну функцію- не дав зневіритися. Дуже багато знайомих (жіночої статі) цю казку з задоволенням слухали у березні 22 року. І зберегли свою психіку завдячуючи.
Зараз це використаний контрацептив, і тому ваші знайомі справедливо трохи стидаються його.
Але ж деякі дописувачі, не буду казати про antey1969
, намагаються використаний контрацептив ще раз надягнути кудись собі ...
Ну то таке
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 17 сер, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10116
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 536 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 17 сер, 2024 19:35
M-Audio написав: pesikot написав:
Та я більше скажу, вони будуть і за Арестовича голосувати.
Якщо будуть вибори і Арестович на них піде
Ці маразматики повністю вдарені на голову
Арестович -- окрема тема. Маю як мінімум двох знайомих, далеко не старих і не маразматиків, які від Арестовича були в захваті ще з часів, коли той був незрозумілим блогером, і залишилися, звісно, такими і під час повномасштабного вторгнення. Ставлення до Арестовича на даний момент з'ясувати не вдається -- обидва мовчать на цю тему, як партизани.
До отаких типа Арестовича не треба ніяк ставитися.
В них треба вчитися.
Вони на порядки порядків мають ширший кругозор та глибину думок, ніж будь-який на цій гілці.
Тобто ці хлопаки на халяву в легко доступному форматі дають інструменти....
Які кожен може застосовувати сам.
В тому числі проти висновків та маніпуляцій самих цих арестовичів.
Головна проблема на виборах лише одна --- знати, що насправді буде робити кандидат.
Навіть якщо він дійсно свої хотєлки оголошує. Те, що дійсно бажає.
Але що буде робити в умовах посади - ?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29915
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2024 19:40
budivelnik написав: detroytred написав: detroytred написав:
... (тобто що ти збрехав), ти не можеш, а замість цього ліпиш черговий єралашик.
... закидів-претензій-брехні ... ліпите
... зліпив єралашика.
А тепер сам подивись , як на прикладі всього трьох твоїх повідомлень -високоефективно подіяв на тебе мій процес виховання
Перше повідомлення Слів-паразитів - ВІСІМ
Друге повідомлення Слів-паразитів - ТРИ
Третє повідомлення Слів паразитів - ОДНЕ...Сьма і етот поц будет учіть нас делать бізнес
.....
ПС
Для всіх інших
На прикладі ось такого впливу людини яка в бізнесі - на людину-совка
Можна зрозуміти чому капіталізм переміг совкізм.
ППС
Зараз в хворого відбудеться ремісія(повернення в стан совка, з написом повідомлення з збільшеною кількістю слів-паразитів)) але це вже не на довго...
адже наш закостенілий тільки тому до полковника й дослужився що чітко вмів повертати флюгер по вітру...Тому в подальшому постарається вести себе більш адекватно)
Тобто ти знов замість наведення 20, врахування що мова не про дружишнедружиш, нормальності 2-3, зліпив єралашика про зменшення кількості отих 4 слів.
Ще й вигадав, що це слова паразити.
А не оперування фактами.
І проігнорив, що якби зупинився, то зменшилася б кількість моїх повідомлень - реакцій на ваше лізення до мене.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29915
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2024 19:42
UA написав: pesikot написав:
Та я більше скажу, вони будуть і за Арестовича голосувати.
Якщо будуть вибори і Арестович на них піде
Ці маразматики повністю вдарені на голову
Поки тут не буде Росії, поки тут не буде розрухи, фізичної, вони не заспокояться
Арестович на сейчас видится самым вероятным
Денег на избирательную компанию ему насыпят безлимит.
И концы Портнова подергают.
И это лайт версия.
Госпидя ... ты даже в сарказм не умеешь, погоны давят на мозг )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10116
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 536 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 17 сер, 2024 19:43
pesikot написав:
Але ж деякі дописувачі, не буду казати про antey1969, намагаються використаний контрацептив ще раз надягнути кудись собі ...
Ну то таке
В кожній владі є парочка прикормлених псів, які будуть гавкати в потрібну сторону...
При чому ці пси періодично то незалежні то дикопровладні...
Алгоритм дій простий як двері
Один гавкає вправо( перемога завтра)
Другий гавкає вліво ( пора здаватись)
а той хто ними керує вивчає доступну інформацію і переміщається ближче до того пса, гавкіт якого суспільство більше схвалює...
І от цей діапазон, примітиви з закостенілим мозком- вважають проявом глибочайшої мудрості...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27938
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 2971 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 17 сер, 2024 19:45
UA написав:
Арестович на сейчас видится самым вероятным
Денег на избирательную компанию ему насыпят безлимит.
И концы Портнова подергают.
И это лайт версия.
Ой, ё...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5032
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2024 19:46
detroytred
До отаких типа Арестовича не треба ніяк ставитися.
В них треба вчитися.
Вони на порядки порядків мають ширший кругозор та глибину думок, ніж будь-який на цій гілці
Ніхто не ставить під сумнів, що Арестович не дурак.
Але коли вас дурачать, це точно вам подобається?
А те, що «треба вчитись», так вчитись треба у всіх хто поряд з вами . У кожного можна знайти своє, що можна собі взяти.. Ми все життя навчаємось, включно беручи щось від тих з ким комунікуємо..
Госпидя ... ты даже в сарказм не умеешь, погоны давят на мозг )
Нажаль УА дійсно тупенький, як виявляється..
я раніше просто не придивлявся. Зараз все зрозуміло.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 17 сер, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12990
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 350 раз.
- Подякували: 2264 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Суб 17 сер, 2024 19:47
budivelnik написав: pesikot написав:
Але ж деякі дописувачі, не буду казати про antey1969, намагаються використаний контрацептив ще раз надягнути кудись собі ...
Ну то таке
В кожній владі є парочка прикормлених псів, які будуть гавкати в потрібну сторону...
При чому ці пси періодично то незалежні то дикопровладні...
Алгоритм дій простий як дверіОдин гавкає вправо( перемога завтра)
Другий гавкає вліво ( пора здаватись)
пане budivelnik
На цьому форумі це може бути в одній особі )
І не факт, що такі персонажі від зеленої влади )
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 17 сер, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10116
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 536 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|63656
|
|
|1493
|223226
|
|
|6076
|709407
|
|