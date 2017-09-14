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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9474947594769477>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:48

  UA написав:
  pesikot написав:Та я більше скажу, вони будуть і за Арестовича голосувати.
Якщо будуть вибори і Арестович на них піде

Ці маразматики повністю вдарені на голову
Поки тут не буде Росії, поки тут не буде розрухи, фізичної, вони не заспокояться

Арестович на сейчас видится самым вероятным
Денег на избирательную компанию ему насыпят безлимит.
И концы Портнова подергают.
И это лайт версия.

Відіться може, що завгодно.
Головне, щоб спрацьовувало *хто б не переміг на виборах, він буде...* (С) посол Штатів в Україні.
Перед попередніми виборами.
Коли деякі форумчани отут криком голосили про зе-прорашенський, зрадить, сдасть і т.д.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:53

  Hotab написав:detroytred


До отаких типа Арестовича не треба ніяк ставитися.
В них треба вчитися.
Вони на порядки порядків мають ширший кругозор та глибину думок, ніж будь-який на цій гілці


Ніхто не ставить під сумнів, що Арестович не дурак.
Але коли вас дурачать, це точно вам подобається?

1. *на порядки порядків мають (має) ширший кругозор та глибину думок, ніж будь-який на цій гілці*.
2. Тому брати в нього інструменти можна навіть попри те, що не подобається, коли дурачать.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:зліпив єралашика про зменшення кількості отих 4 слів.
Я не зліпив
Це ти під моїм впливом зменшив...
Не віриш - переглянь свої повідомлення тижневої давності...Було таке що ти використав в спілкуванні з кимось хто тобі не подобається менше 4 слів паразитів?
Не було
То чим ти поясниш що ти в ЧОТИРИ рази став їх менше використовувати ПІСЛЯ того як я звернув на це твою увагу...

ПС
Для тих кого цікавлять варіанти керування примітивами
алгоритм простий як двері
а - примітиви не знають і не розуміють що вони примітиви , тому визначити їх манеру поведінки у відповідь на подразнення, і словарний запас-раз плюнути
б - примітиви не в стані зрозуміти коли ними починають керувати, а тому в момент коли ЇХ примітивні алгоритми поведінки підмінюються більш складними алгоритмами( алгоритмами того хто впливає на примітива) вони відчувають дискомфорт і стають дико агресивними)
в - але так як стержня(власної думки) в примітивів немає, вони вкінці кінців погоджуються з тим що НАВЯЗАНИЙ їм ЧУЖИЙ алгоритм є правильним і він стає їхнім...

От спробуйте нашому закостенілому довести що
Він перестав відповідати трьома своїми на одне чуже - через два місяця від початку зауважень мною
чи перейшов на українську через 6 місяців після зауважень мною...

До речі
Чим складніший алгоритм поведінки навязується-тим довший термін проходить ...це зрозуміло
Примітив важко вчиться.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:55





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:57

  pesikot написав:
  budivelnik написав:
  pesikot написав:Але ж деякі дописувачі, не буду казати про antey1969, намагаються використаний контрацептив ще раз надягнути кудись собі ... :oops:
Ну то таке
В кожній владі є парочка прикормлених псів, які будуть гавкати в потрібну сторону...
При чому ці пси періодично то незалежні то дикопровладні...
Алгоритм дій простий як двері
Один гавкає вправо( перемога завтра)
Другий гавкає вліво ( пора здаватись)

пане budivelnik
На цьому форумі це може бути в одній особі )

І не факт, що такі персонажі від зеленої влади )
Є час-простір-собака...
Кожна собака в певний час і в певному просторі- гавкає тільки в одну сторону.
Як зміниться напрямок гавкання при зміні часу/простору - залежить не від собаки , залежить від того хто їй платить...
Платити можуть різні
Ба більше , одна і таж собака може отримувати корм від різних господарів...тому в той самий час але в різних просторах може гавкати в різні сторони...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:зліпив єралашика про зменшення кількості отих 4 слів.
Я не зліпив
Це ти під моїм впливом зменшив...
Не віриш - переглянь св повідомлення тижневої давності...Було таке що ти використав в спілкуванні з кимось хто тобі не подобається менше 4 слів паразитів?
Не було
То чим ти поясниш що ти в ЧОТИРИ рази став їх менше використовувати ПІСЛЯ того як я звернув на це твою увагу...

ПС
Для тих кого цікавлять варіанти керування примітивами
алгоритм простий як двері
а - примітиви не знають і не розуміють що вони примітиви , тому визначити їх манеру поведінки у відповідь на подразнення, і словарний запас-раз плюнути
б - примітиви не в стані зрозуміти коли ними починають керувати, а тому в момент коли ЇХ примітивні алгоритми поведінки підмінюються більш складними алгоритмами( алгоритмами того хто впливає на примітива) вони відчувають дискомфорт і стають дико агресивними)
в - але так як стержня(власної думки) в примітивів немає, вони вкінці кінців погоджуються з тим що НАВЯЗАНИЙ їм ЧУЖИЙ алгоритм є правильним і він стає їхнім...

От спробуйте нашому закостенілому довести що
Він перестав відповідати трьома своїми на одне чуже - через два місяця від початку зауважень мною
чи перейшов на українську через 6 місяців після зауважень мною...

До речі
Чим складніший алгоритм поведінки навязується-тим довший термін проходить ...це зрозуміло
Примітив важко вчиться.

Тобто ти знов замість наведення 20, врахування що мова не про дружишнедружиш, нормальності 2-3, зліпив єралашика тепер про пояснення зменшення кількості отих слів.
Свої єралашкові смішні зв'язки притулив.

Ще раз: спробуй не лізти до мене, то й зменшиться кількість моїх повідомлень.
Правда, головне, щоб тебе наступний з п'ятірки не підмінив.
Ти ж за Стм вистрибнув.

Цікаво ж вам лізти до мене. Свербить?
Мені ви пофіг, якщо не лізите.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:07

  Hotab написав:detroytred


До отаких типа Арестовича не треба ніяк ставитися.
В них треба вчитися.
Вони на порядки порядків мають ширший кругозор та глибину думок, ніж будь-який на цій гілці


Ніхто не ставить під сумнів, що Арестович не дурак.
Але коли вас дурачать, це точно вам подобається?

Дык: народ "шашлыки/ЗНО" - проглотил. Отдельные представители еще и постоянные одобрямсы пишут - "правильно, именно так и нужно было делать!".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:07

vitaliiangel
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3
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:11

  vitaliiangel написав:





чому герб СРСР не декомунізували?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:11

  Hotab написав:


Це нормально.
Свого часу Арестович виконав свою основну функцію- не дав зневіритися. Дуже багато знайомих (жіночої статі).

Це іпсо. От з якого б цей звіздюк визивав довіря в жінок?
Таке щось... капітан врун гєль. :lol: цю ж хрєнь дивились в основному чоловіки і понятно виникало питання - шо за дика чуш? А їм на то - в нас демократія, вот жінкам, тим він нравиться, він ж симпатичний :shock: це ж треба так жінок не поважати...
Banderlog
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