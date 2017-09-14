Додано: Суб 17 сер, 2024 19:54

detroytred написав: зліпив єралашика про зменшення кількості отих 4 слів. зліпив єралашика про зменшення кількості отих 4 слів.

Я не зліпивЦе ти під моїм впливом зменшив...Не віриш - переглянь свої повідомлення тижневої давності...Було таке що ти використав в спілкуванні з кимось хто тобі не подобається менше 4 слів паразитів?Не булоТо чим ти поясниш що ти в ЧОТИРИ рази став їх менше використовувати ПІСЛЯ того як я звернув на це твою увагу...ПСДля тих кого цікавлять варіанти керування примітивамиалгоритм простий як дверіа - примітиви не знають і не розуміють що вони примітиви , тому визначити їх манеру поведінки у відповідь на подразнення, і словарний запас-раз плюнутиб - примітиви не в стані зрозуміти коли ними починають керувати, а тому в момент коли ЇХ примітивні алгоритми поведінки підмінюються більш складними алгоритмами( алгоритмами того хто впливає на примітива) вони відчувають дискомфорт і стають дико агресивними)в - але так як стержня(власної думки) в примітивів немає, вони вкінці кінців погоджуються з тим що НАВЯЗАНИЙ їм ЧУЖИЙ алгоритм є правильним і він стає їхнім...От спробуйте нашому закостенілому довести щоВін перестав відповідати трьома своїми на одне чуже - через два місяця від початку зауважень мноючи перейшов на українську через 6 місяців після зауважень мною...До речіЧим складніший алгоритм поведінки навязується-тим довший термін проходить ...це зрозумілоПримітив важко вчиться.