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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 сер, 2024 20:18
холява написав:
Вот читаю вас , просто радуюсь .
Бывает и я проявляю интерес к вашим сообщениям. К вашей точке
зрения, что Симон только оказывал помощь Иисусу ставить крест на Голгофе,
но не нести его. Я так понимаю основой служит Евангелие от Иоанна.
Но ведь соотношение три к одному.
холява написав:
Где вы служите или служили ?
Вы ведь семинарист, а не великий комбинатор. )
Вопрос в каком полку служили из другого произведения.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 20:22
flyman написав:
чому герб СРСР не декомунізували?
оставили на всякий случай
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Додано: Суб 17 сер, 2024 20:25
Banderlog написав: Hotab написав:
Це нормально.
Свого часу Арестович виконав свою основну функцію- не дав зневіритися. Дуже багато знайомих (жіночої статі).
Це іпсо. От з якого б цей звіздюк визивав довіря в жінок?
Таке щось... капітан врун гєль.
цю ж хрєнь дивились в основному чоловіки і понятно виникало питання - шо за дика чуш? А їм на то - в нас демократія, вот жінкам, тим він нравиться, він ж симпатичний
це ж треба так жінок не поважати...
Головне - результат.
Моя бувша солодко засинала під його діалоги з Фейгіним, перебуваючи в окупованому Херсоні. . Поки я займався зовсім іншими справами, і мені не було коли витирати їй сльози,
Тому я його розцінюю як свого помічника))
Ясно що я знав справжню ситуацію набагато глибше, але не все треба казати тим, кого ви приручили 😅
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Додано: Суб 17 сер, 2024 20:33
_hunter написав: Hotab написав:detroytred
До отаких типа Арестовича не треба ніяк ставитися.
В них треба вчитися.
Вони на порядки порядків мають ширший кругозор та глибину думок, ніж будь-який на цій гілці
Ніхто не ставить під сумнів, що Арестович не дурак.
Але коли вас дурачать, це точно вам подобається?
Дык: народ "шашлыки/ЗНО" - проглотил. Отдельные представители еще и постоянные одобрямсы пишут - "правильно, именно так и нужно было делать!".
Ви також «проглотілі»
Ви ж не перед війною рвонули , не повіривши в «шашлики». А по факту. Так чи ви кращий? Лише гірший, бо ще і правопорушник .
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Додано: Суб 17 сер, 2024 20:41
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:detroytred
До отаких типа Арестовича не треба ніяк ставитися.
В них треба вчитися.
Вони на порядки порядків мають ширший кругозор та глибину думок, ніж будь-який на цій гілці
Ніхто не ставить під сумнів, що Арестович не дурак.
Але коли вас дурачать, це точно вам подобається?
Дык: народ "шашлыки/ЗНО" - проглотил. Отдельные представители еще и постоянные одобрямсы пишут - "правильно, именно так и нужно было делать!".
Ви також «проглотілі»
Ви ж не перед війною рвонули , не повіривши в «шашлики». А по факту.
у вас там, как это часто бывает, логика поломалась...
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_hunter
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Додано: Суб 17 сер, 2024 20:44
_hunter
То не біда.
Ваша логіка вам підказує, що казати слідчому на просте питання»а «чи не з метою ухилення від військової служби ви шановний виїхали по липовим документам, і не повернулись ні через 30, ні через 330 днів?»
Оце питання, над яким вам треба чухатися рєпу..
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Додано: Суб 17 сер, 2024 20:52
vitaliiangel написав: flyman написав:
чому герб СРСР не декомунізували?
оставили на всякий случай
святиня
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Додано: Суб 17 сер, 2024 20:54
Hotab написав:_hunter
То не біда.
Ваша логіка вам підказує, що казати слідчому на просте питання»а «чи не з метою ухилення від військової служби ви шановний виїхали по липовим документам, і не повернулись ні через 30, ні через 330 днів?»
Оце питання, над яким вам треба чухатися рєпу..
який слідчий у растрєльній тройці ?
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Додано: Суб 17 сер, 2024 21:00
flyman
який слідчий у растрєльній тройці ?
Один слідчий, другий пише протокол, третій лопату гойстрить.
Що тобі не зрозуміло з трійкою?
Не бійся , я тебе швидко тойво..
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Додано: Суб 17 сер, 2024 21:04
Hotab написав:flyman
який слідчий у растрєльній тройці ?
Один слідчий, другий пише протокол, третій лопату гойстрить.
Що тобі не зрозуміло з трійкою?
Не бійся , я тебе швидко тойво..
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