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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9474947594769477

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:18

  холява написав:Вот читаю вас , просто радуюсь .

Бывает и я проявляю интерес к вашим сообщениям. К вашей точке
зрения, что Симон только оказывал помощь Иисусу ставить крест на Голгофе,
но не нести его. Я так понимаю основой служит Евангелие от Иоанна.
Но ведь соотношение три к одному.
  холява написав:Где вы служите или служили ?

Вы ведь семинарист, а не великий комбинатор. )
Вопрос в каком полку служили из другого произведения.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:22

  flyman написав:чому герб СРСР не декомунізували?
оставили на всякий случай
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:25

  Banderlog написав:
  Hotab написав:


Це нормально.
Свого часу Арестович виконав свою основну функцію- не дав зневіритися. Дуже багато знайомих (жіночої статі).

Це іпсо. От з якого б цей звіздюк визивав довіря в жінок?
Таке щось... капітан врун гєль. :lol: цю ж хрєнь дивились в основному чоловіки і понятно виникало питання - шо за дика чуш? А їм на то - в нас демократія, вот жінкам, тим він нравиться, він ж симпатичний :shock: це ж треба так жінок не поважати...

Головне - результат.
Моя бувша солодко засинала під його діалоги з Фейгіним, перебуваючи в окупованому Херсоні. . Поки я займався зовсім іншими справами, і мені не було коли витирати їй сльози,
Тому я його розцінюю як свого помічника)) :D
Ясно що я знав справжню ситуацію набагато глибше, але не все треба казати тим, кого ви приручили 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:33

Не шукайте в мені союзника.. я зрадників не сприймаю

  _hunter написав:
  Hotab написав:detroytred


До отаких типа Арестовича не треба ніяк ставитися.
В них треба вчитися.
Вони на порядки порядків мають ширший кругозор та глибину думок, ніж будь-який на цій гілці


Ніхто не ставить під сумнів, що Арестович не дурак.
Але коли вас дурачать, це точно вам подобається?

Дык: народ "шашлыки/ЗНО" - проглотил. Отдельные представители еще и постоянные одобрямсы пишут - "правильно, именно так и нужно было делать!".

Ви також «проглотілі»
Ви ж не перед війною рвонули , не повіривши в «шашлики». А по факту. Так чи ви кращий? Лише гірший, бо ще і правопорушник .
:D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:41

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:detroytred



До отаких типа Арестовича не треба ніяк ставитися.
В них треба вчитися.
Вони на порядки порядків мають ширший кругозор та глибину думок, ніж будь-який на цій гілці


Ніхто не ставить під сумнів, що Арестович не дурак.
Але коли вас дурачать, це точно вам подобається?

Дык: народ "шашлыки/ЗНО" - проглотил. Отдельные представители еще и постоянные одобрямсы пишут - "правильно, именно так и нужно было делать!".

Ви також «проглотілі»
Ви ж не перед війною рвонули , не повіривши в «шашлики». А по факту.

у вас там, как это часто бывает, логика поломалась...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:44

_hunter
То не біда.
Ваша логіка вам підказує, що казати слідчому на просте питання»а «чи не з метою ухилення від військової служби ви шановний виїхали по липовим документам, і не повернулись ні через 30, ні через 330 днів?»
Оце питання, над яким вам треба чухатися рєпу..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:52

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:чому герб СРСР не декомунізували?
оставили на всякий случай

святиня
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:54

  Hotab написав:_hunter
То не біда.
Ваша логіка вам підказує, що казати слідчому на просте питання»а «чи не з метою ухилення від військової служби ви шановний виїхали по липовим документам, і не повернулись ні через 30, ні через 330 днів?»
Оце питання, над яким вам треба чухатися рєпу..

який слідчий у растрєльній тройці ?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 21:00

flyman

який слідчий у растрєльній тройці ?


Один слідчий, другий пише протокол, третій лопату гойстрить.
Що тобі не зрозуміло з трійкою?
Не бійся , я тебе швидко тойво..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 21:04

  Hotab написав:flyman

який слідчий у растрєльній тройці ?


Один слідчий, другий пише протокол, третій лопату гойстрить.
Що тобі не зрозуміло з трійкою?
Не бійся , я тебе швидко тойво..

flyman
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  #<1 ... 9474947594769477
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