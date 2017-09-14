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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9476947794789479>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 21:38

  vitaliiangel написав:про коренево косвенно подтверждается.

Немного зрады от меня.
Если наши возьмут Льгов, можно бежать в аптеку за йодид калием.
Демин штатную охрану на Курской АЭС уже сменил на фсбшную?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 21:41

  UA написав:
  vitaliiangel написав:про коренево косвенно подтверждается.

Немного зрады от меня.
Если наши возьмут Льгов, можно бежать в аптеку за йодид калием.
Демин штатную охрану на Курской АЭС уже сменил на фсбшную?

ніхто вже її не захопить, максимум заглушать на який час, до того ж там два мегаватні блоки
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 21:44

UA


Если наши возьмут Льгов, можно бежать в аптеку за йодид калием.


Від вас така інфа не лякає. Ви завжди мимо каси..

Так кому там не вистачало інфи про Курську область?
Хто там казав про підозріле мовчання?

Мене більше б лякало, якби стрімко на 10-ки км в день йшли, бо це завжди про неприкриті фланги і не якісне постачання (не встигає логістика).



ніхто вже її не захопить, максимум заглушать на який час, до того ж там два мегаватні блоки


Потому что есть Чаплыга у тебя
О Чаплыге ты вздыхаешь зря ..
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 21:50

Місцеві жителі Івано-Франківщини вступили в сутичку з представниками ТЦК. Люди хотіли "відбити" чоловіків від військкомів. В результаті їм це вдалося.
https://tsn.ua/video/video-novini/na-iv ... i-tck.html

На Прикарпатті воєнкомів оштрафували на 17 тисяч гривень за насилля та викрадення українця
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... -ukraincya

Після вбивства двох жінок, на Тернопільщині люди вимагають виселити з села військову частину.
https://varta1.com.ua/news/na-ternopils ... 84500.html
Востаннє редагувалось jump в Суб 17 сер, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 21:54

  UA написав:
  vitaliiangel написав:про коренево косвенно подтверждается.

Немного зрады от меня.
Если наши возьмут Льгов, можно бежать в аптеку за йодид калием.
Демин штатную охрану на Курской АЭС уже сменил на фсбшную?

А ти щось крім зради тут взагалі пишеш? :lol:
Ти читаєш новини і плітки кацапскою і формуєш кацапську думку яку ти чомусь вважаєш своєю власною.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 21:58

  UA написав:Немного зрады от меня.
Если наши возьмут Льгов, можно бежать в аптеку за йодид калием.
Демин штатную охрану на Курской АЭС уже сменил на фсбшную?

Бей своих, что бы чужие боялись? Давайте усилим паранойю Бетона, он Вам ведь верит, фразой что йодит калия принимают до 40, после щитовидная уже не принимает )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 22:23

Водночас ворог минулого тижня вивів з України кілька бригад неповного складу загалом до 5000 військовослужбовців. Зокрема, одна з бригад базувалась на Донецькому напрямку.

У The Wall Street Journal вважають, що росіяни матимуть змогу повернути назад курську область, якщо долучать більше 20 000 належним чином навчених бійців.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 22:38

  fler написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Договориться невозможно.
Я пишу что война продлится 20е, 30е годы.

Бетон, вибачте за тупість, ким воювати буде Україна у 30-ті роки? Жінками чи робопсами чи може війська НАТО пришлють?

Як? 18 річними.
Ви ж самі писали)
Підростуть.
Так ви ж писали, що всі ухилянти - це ті, хто правильно зробили. Де ж набрати "неправильних"?
  Бетон написав:Та й тцк-ашники нарожають. Насильно

У них шо діти зростатимуть рік за п'ять? :D

Я всебічно підтримую фахову мобілізацію. Підтримую рекрутинг. Підтримую примусову мобілізацію фахових військових, взагалі весь блок виконавчої влади. Тобто тих, хто володіє зброєю в своїй професії.

Я ніколи не підпущу жодного військового, поліцейського і любого іншого представника виконавчої гілки на кілометр до будівництва. Я б не пустив боксера до мосту, який не встигли розкріпити в поперечному напрямку, щоб догодити боксеру і він впав
Того ж самого вимагаю в зворотному порядку.

Я не хочу, щоб оперував охоронець, а країною керував артист.

В чому ця позиція зрадницька?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 22:44

Бетон

В чому ця позиція зрадницька?


В тому що в країні (навіть в кацапії) нема сотень тисяч підготовлених штурмовиків (рядовий, з посадою стрілець-гранатометник, кулеметник, номер в мінометній обслузі та інші).
А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний». Коли ви через оголошення шукаєте електрика, ви не пишете «шукаю цивільного». Ви шукаєте саме електрика.
Я кілька разів казав вам ці прості речі, але вам шора заважає приймати просту інформацію.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я не хочу, щоб боксери здавали мости, трахтористи наводили ПВО, продюсери керували країною, КВНщики головували в раді, а мєнти возили тцк-ашників, як таксі з мільонами доларів в ліжках.
Це якийсь грьобаний абсурд, щоб вас чєрті драли
Бетон
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