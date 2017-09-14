Немного зрады от меня.
Если наши возьмут Льгов, можно бежать в аптеку за йодид калием.
Демин штатную охрану на Курской АЭС уже сменил на фсбшную?
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Додано: Суб 17 сер, 2024 21:38
Додано: Суб 17 сер, 2024 21:41
ніхто вже її не захопить, максимум заглушать на який час, до того ж там два мегаватні блоки
Додано: Суб 17 сер, 2024 21:44
UA
Від вас така інфа не лякає. Ви завжди мимо каси..
Так кому там не вистачало інфи про Курську область?
Хто там казав про підозріле мовчання?
Мене більше б лякало, якби стрімко на 10-ки км в день йшли, бо це завжди про неприкриті фланги і не якісне постачання (не встигає логістика).
Потому что есть Чаплыга у тебя
О Чаплыге ты вздыхаешь зря ..
Додано: Суб 17 сер, 2024 21:50
Місцеві жителі Івано-Франківщини вступили в сутичку з представниками ТЦК. Люди хотіли "відбити" чоловіків від військкомів. В результаті їм це вдалося.
На Прикарпатті воєнкомів оштрафували на 17 тисяч гривень за насилля та викрадення українця
Після вбивства двох жінок, на Тернопільщині люди вимагають виселити з села військову частину.
Востаннє редагувалось jump в Суб 17 сер, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 сер, 2024 21:54
А ти щось крім зради тут взагалі пишеш?
Ти читаєш новини і плітки кацапскою і формуєш кацапську думку яку ти чомусь вважаєш своєю власною.
Додано: Суб 17 сер, 2024 21:58
Бей своих, что бы чужие боялись? Давайте усилим паранойю Бетона, он Вам ведь верит, фразой что йодит калия принимают до 40, после щитовидная уже не принимает )
Додано: Суб 17 сер, 2024 22:23
Водночас ворог минулого тижня вивів з України кілька бригад неповного складу загалом до 5000 військовослужбовців. Зокрема, одна з бригад базувалась на Донецькому напрямку.
У The Wall Street Journal вважають, що росіяни матимуть змогу повернути назад курську область, якщо долучать більше 20 000 належним чином навчених бійців.
Додано: Суб 17 сер, 2024 22:38
Я всебічно підтримую фахову мобілізацію. Підтримую рекрутинг. Підтримую примусову мобілізацію фахових військових, взагалі весь блок виконавчої влади. Тобто тих, хто володіє зброєю в своїй професії.
Я ніколи не підпущу жодного військового, поліцейського і любого іншого представника виконавчої гілки на кілометр до будівництва. Я б не пустив боксера до мосту, який не встигли розкріпити в поперечному напрямку, щоб догодити боксеру і він впав
Того ж самого вимагаю в зворотному порядку.
Я не хочу, щоб оперував охоронець, а країною керував артист.
В чому ця позиція зрадницька?
Додано: Суб 17 сер, 2024 22:44
Бетон
В тому що в країні (навіть в кацапії) нема сотень тисяч підготовлених штурмовиків (рядовий, з посадою стрілець-гранатометник, кулеметник, номер в мінометній обслузі та інші).
А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний». Коли ви через оголошення шукаєте електрика, ви не пишете «шукаю цивільного». Ви шукаєте саме електрика.
Я кілька разів казав вам ці прості речі, але вам шора заважає приймати просту інформацію.
Додано: Суб 17 сер, 2024 22:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я не хочу, щоб боксери здавали мости, трахтористи наводили ПВО, продюсери керували країною, КВНщики головували в раді, а мєнти возили тцк-ашників, як таксі з мільонами доларів в ліжках.
Це якийсь грьобаний абсурд, щоб вас чєрті драли
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