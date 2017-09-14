Бетон написав:Я не хочу, щоб боксери здавали мости, трахтористи наводили ПВО, продюсери керували країною, КВНщики головували в раді, а мєнти возили тцк-ашників, як таксі з мільонами доларів в ліжках. Це якийсь грьобаний абсурд, щоб вас чєрті драли
В тому що в країні (навіть в кацапії) нема сотень тисяч підготовлених штурмовиків (рядовий, з посадою стрілець-гранатометник, кулеметник, номер в мінометній обслузі та інші). А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний». Коли ви через оголошення шукаєте електрика, ви не пишете «шукаю цивільного». Ви шукаєте саме електрика. Я кілька разів казав вам ці прості речі, але вам шора заважає приймати просту інформацію.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 сер, 2024 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Ви багато чого не хочете. Сприймати доступну і просту інформацію також.
майже готовий штурмовик, тільки не вистачеє клею для сітківки
Якщо це твої страхи , то тобі давно було пораджено куди йти, щоб себе використати максимально корисно. Але ти вибрав шлях ховатись, сподіваюсь що пропетляєш. Хто тобі буде винуватий, якщо опинишся в окопі? Лише сам. І це правильно. На кожну хитру дупу…Ну ти в курсі..
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 сер, 2024 22:54, всього редагувалось 2 разів.
В тому що в країні (навіть в кацапії) нема сотень тисяч підготовлених штурмовиків (рядовий, з посадою стрілець-гранатометник, кулеметник, номер в мінометній обслузі та інші). А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний». Коли ви через оголошення шукаєте електрика, ви не пишете «шукаю цивільного». Ви шукаєте саме електрика. Я кілька разів казав вам ці прості речі, але вам шора заважає приймати просту інформацію.
Професія. Я не пішов на військову кафедру. Ну не моє це. Зброя, навіть ніж викликає в мене приступи. Не важливо які. Можливо хотіли вилами вбити в дитинстві. Я не пішов. А 20 сокурсників пішли. Умисно. Бо хотіли бути офіцерами. Таких в країні мільони. Тих, хто тримав зброю і отримав від мене, як платника податків кошти, пенсії
Таких в країні мільони. Тих, хто тримав зброю і отримав від мене, як платника податків кошти, пенсії
Я от не зрозумів. Знов стара пісня, по «вони мені винні»?? Знов вам щось заважає зрозуміти, що ніхто ніде не отримує нічого в борг?? Ваші плиткарі у вас в боргу? Прибіжать по виклику, коли ви скажете? Де, в якій професії хтось працює залазячи в борги?? Ви таку професію знаєте?? Кому ви платили хоч раз десь наперед??? За не зроблену роботу наперед на роки??
Я не пішов на військову кафедру. Ну не моє це. Зброя, навіть ніж викликає в мене приступи.
А лопата що викликає? А ганчірка в солярці? А кермо машини? А Комп у штабі? Успіх каже, що не стріляв зі зброї. І нічого, теж захисник,
Таких в країні мільони. Тих, хто тримав зброю і отримав від мене, як платника податків кошти, пенсії
Я от не зрозумів. Знов стара пісня, по «вони мені винні»?? Знов вам щось заважає зрозуміти, що ніхто ніде не отримує нічого в борг?? Ваші плиткарі у вас в боргу? Прибіжать по виклику, коли ви скажете? Де, в якій професії хтось працює залазячи в борги?? Ви таку професію знаєте?? Кому ви платили хоч раз десь наперед??? За не зроблену роботу наперед на роки??
Я не пішов на військову кафедру. Ну не моє це. Зброя, навіть ніж викликає в мене приступи.
А лопата що викликає? А ганчірка в солярці? А кермо машини? А Комп у штабі? Успіх каже, що не стріляв зі зброї. І нічого, теж захисник,
Юридически, у силовиков в отставке, действительно нет обязанности защищать страну, если нет контракта. А моральный? У меня ведь тоже нет, ни того ни тем более другого. По совсем недавнему закону, такие как я, не получившие военной специальности, в 40 лет должны быть исключены. Но у резервистов есть и юридическая обязанность.
Тряпка и руль не вызывают. Так я и верчу им на фронте, расположенном просто дальше, чем передок. Кстати недалеко от таких же фронтовиков в зелёной форме под крышами администраций. Наш фронт, как мне сказали, не менее важен. Мы все под обстрелами работаем на один фронт, нас не выпускают из страны.
Ну и мобилизация усилилась не потому что не хватает поваров и водителей, а потому что потери пехоты
budivelnik написав:в 2014-2022 - Вас ніхто в країні не запирав і ТЦКшники нікого не ловили...
И все это время честно говорили что в случае полномасштабки не взирая на законы границу закроют темныком главы ДПСУ и потом будут ловить на улицах? Или пели про то что все будет ОК и шашлыки на майские? Аргумент "ты ж раньше не свалил значит теперь ты наш" напоминает мне аргумент наперсточников в конце 80х "мы ж уговорили тебя сесть играть значит ты согласился с тем что тебя кинут"
UA написав:Немного зрады от меня. Если наши возьмут Льгов, можно бежать в аптеку за йодид калием. Демин штатную охрану на Курской АЭС уже сменил на фсбшную?
Бей своих, что бы чужие боялись? Давайте усилим паранойю Бетона, он Вам ведь верит, фразой что йодит калия принимают до 40, после щитовидная уже не принимает )
Муж приходит домой поздно вечером. Жена учуяв запах спиртного, спрашивает: — Опять банкет? — Да, дорогая. Увидев на щеке мужа следы губной помады: — И опять коллеги целовали? — Да, дорогая. Когда муж разделся, жена с удивлением спрашивает: — Но почему на тебе женские трусы? Пауза. — Дорогая, ты у меня такая умная, ну придумай что-нибудь.
budivelnik написав:в 2014-2022 - Вас ніхто в країні не запирав і ТЦКшники нікого не ловили...
И все это время честно говорили что в случае полномасштабки не взирая на законы границу закроют темныком главы ДПСУ и потом будут ловить на улицах? Или пели про то что все будет ОК и шашлыки на майские? Аргумент "ты ж раньше не свалил значит теперь ты наш" напоминает мне аргумент наперсточников в конце 80х "мы ж уговорили тебя сесть играть значит ты согласился с тем что тебя кинут"
UA написав:— Дорогая, ты у меня такая умная, ну придумай что-нибудь.
Та я в шоке про детские травмы читать и желания. Паранойю я образно говорила. UA, это Вы всё виноваты. Опять же давайте предупредим Бетона, что он живёт непосредственно в центре принятия решений "Киевского режима". А ФСБ спит и видит подорвать эти решения в прямом смысле этого слова... А то встретимся на том свете, а у него претензии "не предупредили!" )