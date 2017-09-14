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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9477947894799480

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 23:52

  Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний».

Випускники військово-медичної академії, академії сухопутних військ, університету повітряних сил вони хто, цивільні медики, трактористи, льотчики?
Water
 
Повідомлень: 2429
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 23:54

  Water написав:
  Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний».

Випускники військово-медичної академії, академії сухопутних військ, університету повітряних сил вони хто, цивільні медики, трактористи, льотчики?

мамині черешеньки із невостребуваним ВОСом,
з точки зору Закону, долг Родінє отдали, з точки зору моралі мали б проситися на фронт хоч асистентом Успіха, хоч тушкою хоч сусликом, якщо відмова воєнкома/ВЛК демонстративно застрілитися прямо в приміщенні ВЛК
flyman
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  #<1 ... 9477947894799480
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