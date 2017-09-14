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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 сер, 2024 23:52
Hotab написав:
А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний».
Випускники військово-медичної академії, академії сухопутних військ, університету повітряних сил вони хто, цивільні медики, трактористи, льотчики?
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Water
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Додано: Суб 17 сер, 2024 23:54
Water написав: Hotab написав:
А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний».
Випускники військово-медичної академії, академії сухопутних військ, університету повітряних сил вони хто, цивільні медики, трактористи, льотчики?
мамині черешеньки із невостребуваним ВОСом,
з точки зору Закону, долг Родінє отдали, з точки зору моралі мали б проситися на фронт хоч асистентом Успіха, хоч тушкою хоч сусликом, якщо відмова воєнкома/ВЛК демонстративно застрілитися прямо в приміщенні ВЛК
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flyman
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