Додано: Нед 18 сер, 2024 01:08

Бетон написав: ...............

Я всебічно підтримую фахову мобілізацію. Підтримую рекрутинг. Підтримую примусову мобілізацію фахових військових, взагалі весь блок виконавчої влади. Тобто тих, хто володіє зброєю в своїй професії.



Я ніколи не підпущу жодного військового, поліцейського і любого іншого представника виконавчої гілки на кілометр до будівництва. Я б не пустив боксера до мосту, який не встигли розкріпити в поперечному напрямку, щоб догодити боксеру і він впав

Того ж самого вимагаю в зворотному порядку.



Я не хочу, щоб оперував охоронець, а країною керував артист.



В чому ця позиція зрадницька? ...............Я всебічно підтримую фахову мобілізацію. Підтримую рекрутинг. Підтримую примусову мобілізацію фахових військових, взагалі весь блок виконавчої влади. Тобто тих, хто володіє зброєю в своїй професії.Я ніколи не підпущу жодного військового, поліцейського і любого іншого представника виконавчої гілки на кілометр до будівництва. Я б не пустив боксера до мосту, який не встигли розкріпити в поперечному напрямку, щоб догодити боксеру і він впавТого ж самого вимагаю в зворотному порядку.Я не хочу, щоб оперував охоронець, а країною керував артист.В чому ця позиція зрадницька?

в країні (навіть в кацапії) нема сотень тисяч підготовлених штурмовиків (рядовий, з посадою стрілець-гранатометник, кулеметник, номер в мінометній обслузі та інші).

Понимаю Вашу позицию.Понятно, что человек вряд ли доверит мосту, который проектировал боксёр, да никто и не станет строить по такому проекту.Понятно, что оперировать себя человек доверит квалифицированному хирургу, а не дворнику.Но бывает и другой выбор. Предположим, у человека перитонит, а квалифицированный хирург очень далеко. Думаю, он согласится, чтобы его оперировал фельдшер. Понятно, риск значительно выше и результаты хуже. Но выбора нет, деваться некуда.Так и здесь. Правильно написалХотя это не совсем точно. При нормальной организации их достаточно много, но они не в армии, а в резерве - цивильные в момент начала войны. Кто виноват, что у нас массы людей не прошли армию и не получиливоенной подготовки? Даже в "Зарницу" не играли.Держать в мирное время миллионные армии неэкономно и такое не позволяет себе ни одна страна. Поэтому в случае большой войны приходится мобилизовывать цивильных.Не согласен со словами"а, что "«військовий» це не посада і не професія".Это, конечно, профессия. Недаром кучка конных рыцарей легко разгоняли толпу крестьян с вилами и косами. И понятно, что хорошо подготовленный кадровый военный стоит нескольких мобилизованных. Уверен,это прекрасно понимает, просто немного увлёкся и неточно выразился в пылу полемики.Но, повторю, никакая страна не может себе позволить содержать в мирное время армию, достаточную для большой войны. Приходится прибегать к мобилизации."Фахова мобілізація", тем более, в Украине, где слишком многие не имеют никакой военной подготовки, не даст необходимого результата. Сильно сомневаюсь, что поможет рекрутинг. Кто хотел пойти добровольно, уже сделали это. Да и призывчеловека путём рекрутинга отличается от мобилизации только "добровольностью". Качество рекрутированного солдата не сильно отличается от качества мобилизованного - оба не готовы.И да, "весь блок виконавчої влади" имеет такую же военную подготовку, как и все "цивильные". Т.е. никакую.Так что да, из-за нехватки хирургов приходится пользоваться услугами фельдшеров, деваться некуда.P.s."Я не пішов на військову кафедру. ... А 20 сокурсників пішли. Умисно. Бо хотіли бути офіцерами". Они пошли не потому, что хотели быть офицерами. Хотели бы, пошли в военное училище. Пошли, чтобы избежать призыва солдатом после вуза законным способом.