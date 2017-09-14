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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9477947894799480

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 23:52

  Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний».

Випускники військово-медичної академії, академії сухопутних військ, університету повітряних сил вони хто, цивільні медики, трактористи, льотчики?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 23:54

  Water написав:
  Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний».

Випускники військово-медичної академії, академії сухопутних військ, університету повітряних сил вони хто, цивільні медики, трактористи, льотчики?

мамині черешеньки із невостребуваним ВОСом,
з точки зору Закону, долг Родінє отдали, з точки зору моралі мали б проситися на фронт хоч асистентом Успіха, хоч тушкою хоч сусликом, якщо відмова воєнкома/ВЛК демонстративно застрілитися прямо в приміщенні ВЛК
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 00:56

  Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія.

Ні, це - саме професія. Це - робота. Як поліцейський або лікар або пожежник або рятувальник. Якщо в країні не вистачає поліцейських або пожежників, ніхто не почне примушувати людей бути пожежниками в силу їхньої статі. Не всі люди готові рятувати життя інших, ризикуючи своїм. Незрозуміло чому професія військового відрізняється. Армія - професія. Якщо не вистачає бажаючих обирати цю професію, то це - проблема держави.

  katso написав:И все это время честно говорили что в случае полномасштабки не взирая на законы границу закроют темныком главы ДПСУ и потом будут ловить на улицах? Или пели про то что все будет ОК и шашлыки на майские? Аргумент "ты ж раньше не свалил значит теперь ты наш" напоминает мне аргумент наперсточников в конце 80х"

Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права…
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 01:08

  Бетон написав:...............
Я всебічно підтримую фахову мобілізацію. Підтримую рекрутинг. Підтримую примусову мобілізацію фахових військових, взагалі весь блок виконавчої влади. Тобто тих, хто володіє зброєю в своїй професії.

Я ніколи не підпущу жодного військового, поліцейського і любого іншого представника виконавчої гілки на кілометр до будівництва. Я б не пустив боксера до мосту, який не встигли розкріпити в поперечному напрямку, щоб догодити боксеру і він впав
Того ж самого вимагаю в зворотному порядку.

Я не хочу, щоб оперував охоронець, а країною керував артист.

В чому ця позиція зрадницька?

Понимаю Вашу позицию.
Понятно, что человек вряд ли доверит мосту, который проектировал боксёр, да никто и не станет строить по такому проекту.
Понятно, что оперировать себя человек доверит квалифицированному хирургу, а не дворнику.
Но бывает и другой выбор. Предположим, у человека перитонит, а квалифицированный хирург очень далеко. Думаю, он согласится, чтобы его оперировал фельдшер. Понятно, риск значительно выше и результаты хуже. Но выбора нет, деваться некуда.

Так и здесь. Правильно написал Hotab:
в країні (навіть в кацапії) нема сотень тисяч підготовлених штурмовиків (рядовий, з посадою стрілець-гранатометник, кулеметник, номер в мінометній обслузі та інші).

Хотя это не совсем точно. При нормальной организации их достаточно много, но они не в армии, а в резерве - цивильные в момент начала войны. Кто виноват, что у нас массы людей не прошли армию и не получили никакой военной подготовки? Даже в "Зарницу" не играли. :)
Держать в мирное время миллионные армии неэкономно и такое не позволяет себе ни одна страна. Поэтому в случае большой войны приходится мобилизовывать цивильных. Любой стране.
Не согласен со словами Hotab"а, что "«військовий» це не посада і не професія".
Это, конечно, профессия. Недаром кучка конных рыцарей легко разгоняли толпу крестьян с вилами и косами. И понятно, что хорошо подготовленный кадровый военный стоит нескольких мобилизованных. Уверен, Hotab это прекрасно понимает, просто немного увлёкся и неточно выразился в пылу полемики.
Но, повторю, никакая страна не может себе позволить содержать в мирное время армию, достаточную для большой войны. Приходится прибегать к мобилизации.
"Фахова мобілізація", тем более, в Украине, где слишком многие не имеют никакой военной подготовки, не даст необходимого результата. Сильно сомневаюсь, что поможет рекрутинг. Кто хотел пойти добровольно, уже сделали это. Да и призыв неподготовленного человека путём рекрутинга отличается от мобилизации только "добровольностью". Качество рекрутированного солдата не сильно отличается от качества мобилизованного - оба не готовы.
И да, "весь блок виконавчої влади" имеет такую же военную подготовку, как и все "цивильные". Т.е. никакую.
Так что да, из-за нехватки хирургов приходится пользоваться услугами фельдшеров, деваться некуда.

P.s."Я не пішов на військову кафедру. ... А 20 сокурсників пішли. Умисно. Бо хотіли бути офіцерами". Они пошли не потому, что хотели быть офицерами. Хотели бы, пошли в военное училище. Пошли, чтобы избежать призыва солдатом после вуза законным способом.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 01:24

  Бетон написав:Я всебічно підтримую фахову мобілізацію. Підтримую рекрутинг. Підтримую примусову мобілізацію фахових військових, взагалі весь блок виконавчої влади. Тобто тих, хто володіє зброєю в своїй професії.

Я ніколи не підпущу жодного військового, поліцейського і любого іншого представника виконавчої гілки на кілометр до будівництва. Я б не пустив боксера до мосту, який не встигли розкріпити в поперечному напрямку, щоб догодити боксеру і він впав
Того ж самого вимагаю в зворотному порядку.

Я не хочу, щоб оперував охоронець, а країною керував артист.

В чому ця позиція зрадницька?

Як ти думаєш коли на СРСР напали то мобілізація була фаховою ? Чи коли на Великобританію напали фашисти то теж мобілізація була фаховою ? Ні учорашні будівельники ставали (після підготовки) пілотами винищувачів та бомбардувальників.
Ти пишеш відкриті дурниці.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 01:36

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія.

Ні, це - саме професія. Це - робота. Як поліцейський або лікар або пожежник або рятувальник. Якщо в країні не вистачає поліцейських або пожежників, ніхто не почне примушувати людей бути пожежниками в силу їхньої статі. Не всі люди готові рятувати життя інших, ризикуючи своїм. Незрозуміло чому професія військового відрізняється. Армія - професія. Якщо не вистачає бажаючих обирати цю професію, то це - проблема держави.

  katso написав:И все это время честно говорили что в случае полномасштабки не взирая на законы границу закроют темныком главы ДПСУ и потом будут ловить на улицах? Или пели про то что все будет ОК и шашлыки на майские? Аргумент "ты ж раньше не свалил значит теперь ты наш" напоминает мне аргумент наперсточников в конце 80х"

Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права…

В часи другої світової зі звичайних цивільних громадян Великої Британії підготували більше ста тисяч пілотів.

https://www.rafmuseum.org.uk/research/o ... -training/
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 01:37

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія.

Ні, це - саме професія. Це - робота. Як поліцейський або лікар або пожежник або рятувальник. Якщо в країні не вистачає поліцейських або пожежників, ніхто не почне примушувати людей бути пожежниками в силу їхньої статі. Не всі люди готові рятувати життя інших, ризикуючи своїм. Незрозуміло чому професія військового відрізняється. Армія - професія. Якщо не вистачає бажаючих обирати цю професію, то це - проблема держави.

Пожежі - событие более-менее регулярное и требует примерно постоянного количества пожежників.
Война - событие редкое, форс-мажор. Сравнение сильно хромает.
"не вистачає бажаючих обирати цю професію", это, действительно, "проблема держави".
Но, скорее, проблема общества.
Но в посте выше писал, что держать армию, необходимую для полномасштабной войны, не может позволить себе ни одно государство. Сегодня не хватает рядовых и младших офицеров. Нехватки старших офицеров вроде не наблюдается.
А проблема государства и общества в том, что к войне практически не готовились. Не обучали людей и считали, что тяжпром это "совок", нам это (промышленность) не нужно, нам надо "садок вишневий біля хати" и, вообще, "мы великая с/х держава".

Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права…

Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно.
Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши.
А выбор...
Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство?
"Сумно, б..."
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 сер, 2024 01:46, всього редагувалось 1 раз.
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