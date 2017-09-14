RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9477947894799480

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 23:52

  Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний».

Випускники військово-медичної академії, академії сухопутних військ, університету повітряних сил вони хто, цивільні медики, трактористи, льотчики?
Water
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 23:54

  Water написав:
  Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний».

Випускники військово-медичної академії, академії сухопутних військ, університету повітряних сил вони хто, цивільні медики, трактористи, льотчики?

мамині черешеньки із невостребуваним ВОСом,
з точки зору Закону, долг Родінє отдали, з точки зору моралі мали б проситися на фронт хоч асистентом Успіха, хоч тушкою хоч сусликом, якщо відмова воєнкома/ВЛК демонстративно застрілитися прямо в приміщенні ВЛК
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36053
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 00:56

  Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія.

Ні, це - саме професія. Це - робота. Як поліцейський або лікар або пожежник або рятувальник. Якщо в країні не вистачає поліцейських або пожежників, ніхто не почне примушувати людей бути пожежниками в силу їхньої статі. Не всі люди готові рятувати життя інших, ризикуючи своїм. Незрозуміло чому професія військового відрізняється. Армія - професія. Якщо не вистачає бажаючих обирати цю професію, то це - проблема держави.

  katso написав:И все это время честно говорили что в случае полномасштабки не взирая на законы границу закроют темныком главы ДПСУ и потом будут ловить на улицах? Или пели про то что все будет ОК и шашлыки на майские? Аргумент "ты ж раньше не свалил значит теперь ты наш" напоминает мне аргумент наперсточников в конце 80х"

Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права…
АндрейМ
 
Повідомлень: 249
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 01:08

  Бетон написав:...............
Я всебічно підтримую фахову мобілізацію. Підтримую рекрутинг. Підтримую примусову мобілізацію фахових військових, взагалі весь блок виконавчої влади. Тобто тих, хто володіє зброєю в своїй професії.

Я ніколи не підпущу жодного військового, поліцейського і любого іншого представника виконавчої гілки на кілометр до будівництва. Я б не пустив боксера до мосту, який не встигли розкріпити в поперечному напрямку, щоб догодити боксеру і він впав
Того ж самого вимагаю в зворотному порядку.

Я не хочу, щоб оперував охоронець, а країною керував артист.

В чому ця позиція зрадницька?

Понимаю Вашу позицию.
Понятно, что человек вряд ли доверит мосту, который проектировал боксёр, да никто и не станет строить по такому проекту.
Понятно, что оперировать себя человек доверит квалифицированному хирургу, а не дворнику.
Но бывает и другой выбор. Предположим, у человека перитонит, а квалифицированный хирург очень далеко. Думаю, он согласится, чтобы его оперировал фельдшер. Понятно, риск значительно выше и результаты хуже. Но выбора нет, деваться некуда.

Так и здесь. Правильно написал Hotab:
в країні (навіть в кацапії) нема сотень тисяч підготовлених штурмовиків (рядовий, з посадою стрілець-гранатометник, кулеметник, номер в мінометній обслузі та інші).

Хотя это не совсем точно. При нормальной организации их достаточно много, но они не в армии, а в резерве - цивильные в момент начала войны. Кто виноват, что у нас массы людей не прошли армию и не получили никакой военной подготовки? Даже в "Зарницу" не играли. :)
Держать в мирное время миллионные армии неэкономно и такое не позволяет себе ни одна страна. Поэтому в случае большой войны приходится мобилизовывать цивильных. Любой стране.
Не согласен со словами Hotab"а, что "«військовий» це не посада і не професія".
Это, конечно, профессия. Недаром кучка конных рыцарей легко разгоняли толпу крестьян с вилами и косами. И понятно, что хорошо подготовленный кадровый военный стоит нескольких мобилизованных. Уверен, Hotab это прекрасно понимает, просто немного увлёкся и неточно выразился в пылу полемики.
Но, повторю, никакая страна не может себе позволить содержать в мирное время армию, достаточную для большой войны. Приходится прибегать к мобилизации.
"Фахова мобілізація", тем более, в Украине, где слишком многие не имеют никакой военной подготовки, не даст необходимого результата. Сильно сомневаюсь, что поможет рекрутинг. Кто хотел пойти добровольно, уже сделали это. Да и призыв неподготовленного человека путём рекрутинга отличается от мобилизации только "добровольностью". Качество рекрутированного солдата не сильно отличается от качества мобилизованного - оба не готовы.
И да, "весь блок виконавчої влади" имеет такую же военную подготовку, как и все "цивильные". Т.е. никакую.
Так что да, из-за нехватки хирургов приходится пользоваться услугами фельдшеров, деваться некуда.

P.s."Я не пішов на військову кафедру. ... А 20 сокурсників пішли. Умисно. Бо хотіли бути офіцерами". Они пошли не потому, что хотели быть офицерами. Хотели бы, пошли в военное училище. Пошли, чтобы избежать призыва солдатом после вуза законным способом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29724
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 01:24

  Бетон написав:Я всебічно підтримую фахову мобілізацію. Підтримую рекрутинг. Підтримую примусову мобілізацію фахових військових, взагалі весь блок виконавчої влади. Тобто тих, хто володіє зброєю в своїй професії.

Я ніколи не підпущу жодного військового, поліцейського і любого іншого представника виконавчої гілки на кілометр до будівництва. Я б не пустив боксера до мосту, який не встигли розкріпити в поперечному напрямку, щоб догодити боксеру і він впав
Того ж самого вимагаю в зворотному порядку.

Я не хочу, щоб оперував охоронець, а країною керував артист.

В чому ця позиція зрадницька?

Як ти думаєш коли на СРСР напали то мобілізація була фаховою ? Чи коли на Великобританію напали фашисти то теж мобілізація була фаховою ? Ні учорашні будівельники ставали (після підготовки) пілотами винищувачів та бомбардувальників.
Ти пишеш відкриті дурниці.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12288
З нами з: 18.06.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 01:36

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія.

Ні, це - саме професія. Це - робота. Як поліцейський або лікар або пожежник або рятувальник. Якщо в країні не вистачає поліцейських або пожежників, ніхто не почне примушувати людей бути пожежниками в силу їхньої статі. Не всі люди готові рятувати життя інших, ризикуючи своїм. Незрозуміло чому професія військового відрізняється. Армія - професія. Якщо не вистачає бажаючих обирати цю професію, то це - проблема держави.

  katso написав:И все это время честно говорили что в случае полномасштабки не взирая на законы границу закроют темныком главы ДПСУ и потом будут ловить на улицах? Или пели про то что все будет ОК и шашлыки на майские? Аргумент "ты ж раньше не свалил значит теперь ты наш" напоминает мне аргумент наперсточников в конце 80х"

Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права…

В часи другої світової зі звичайних цивільних громадян Великої Британії підготували більше ста тисяч пілотів.

https://www.rafmuseum.org.uk/research/o ... -training/
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12288
З нами з: 18.06.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 01:37

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія.

Ні, це - саме професія. Це - робота. Як поліцейський або лікар або пожежник або рятувальник. Якщо в країні не вистачає поліцейських або пожежників, ніхто не почне примушувати людей бути пожежниками в силу їхньої статі. Не всі люди готові рятувати життя інших, ризикуючи своїм. Незрозуміло чому професія військового відрізняється. Армія - професія. Якщо не вистачає бажаючих обирати цю професію, то це - проблема держави.

Пожежі - событие более-менее регулярное и требует примерно постоянного количества пожежників.
Война - событие редкое, форс-мажор. Сравнение сильно хромает.
"не вистачає бажаючих обирати цю професію", это, действительно, "проблема держави".
Но, скорее, проблема общества.
Но в посте выше писал, что держать армию, необходимую для полномасштабной войны, не может позволить себе ни одно государство. Сегодня не хватает рядовых и младших офицеров. Нехватки старших офицеров вроде не наблюдается.
А проблема государства и общества в том, что к войне практически не готовились. Не обучали людей и считали, что тяжпром это "совок", нам это (промышленность) не нужно, нам надо "садок вишневий біля хати" и, вообще, "мы великая с/х держава".

Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права…

Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно.
Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши.
А выбор...
Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство?
"Сумно, б..."
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 сер, 2024 01:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29724
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 01:39

Ukrainian
пора турбопатриоту брать в руки М16 и отбивать Работино
Языком только Жирик горы сдвигал
Паспорт с тризубом выбросил или сжёг?
барабашов
 
Повідомлень: 4276
З нами з: 16.06.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 02:31

  Ukrainian написав:..................
Як ти думаєш коли на СРСР напали то мобілізація була фаховою ? Чи коли на Великобританію напали фашисти то теж мобілізація була фаховою ? Ні учорашні будівельники ставали (після підготовки) пілотами винищувачів та бомбардувальників.
Ти пишеш відкриті дурниці.

Перед войной был Осоавиахим, ГТО, Ворошиловский стрелок... Много чего было. Да и техника была значительно проще.
А 110 тыс. пилотов в Соединенном Королевстве были подготовлены за 5 лет в 9 странах. Правда, не понимаю, зачем нужно было такое количество.
К началу войны в метрополии имелось 78 эскадрилий (1456 боевых самолётов, из них 536 бомбардировщиков), большую часть парка составляли современные машины.


P.s. Виноват, понятно:
Бомбардировочное командование потеряло около 55 000 жизней летчиков во время Второй мировой войны.
......
Член экипажа бомбардировщика Королевских ВВС должен был выполнить 30 боевых вылетов. Если потери бомбардировщиков достигали трех процентов или выше, у него не было никаких шансов выжить в войне. Потери были высокими, а среди американцев, которые летали и бомбили Германию днем, они были еще хуже.

https://www.quora.com/How-many-aircraft-did-the-UK-have-in-WW2 (это, кстати, к упрёкам Hotab"у что он ещё не в окопе. Вряд ли сегодня потери лётчиков сильно ниже. Так что, если нам, паче чаяния, дадут ещё и вертолёты, дай бог ему...).
И, кстати,
Среди пилотов Ferry было много женщин.

Во время Второй мировой войны женщины-пилоты выполнили 80 процентов всех перегоночных миссий . Они перевезли более 12 000 самолетов.


P.p.s. Но, вообще, барабашов задал вам правильный вопрос. Да и я вам уже как-то писал - не стоит так рьяно демонстрировать патриотизм, находясь за многие тысячи км от войны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29724
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 9477947894799480
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63659
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223233
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 709422
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5634)
17.08.2024 23:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.