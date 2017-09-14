Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний».
Випускники військово-медичної академії, академії сухопутних військ, університету повітряних сил вони хто, цивільні медики, трактористи, льотчики?
мамині черешеньки із невостребуваним ВОСом, з точки зору Закону, долг Родінє отдали, з точки зору моралі мали б проситися на фронт хоч асистентом Успіха, хоч тушкою хоч сусликом, якщо відмова воєнкома/ВЛК демонстративно застрілитися прямо в приміщенні ВЛК
Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія.
Ні, це - саме професія. Це - робота. Як поліцейський або лікар або пожежник або рятувальник. Якщо в країні не вистачає поліцейських або пожежників, ніхто не почне примушувати людей бути пожежниками в силу їхньої статі. Не всі люди готові рятувати життя інших, ризикуючи своїм. Незрозуміло чому професія військового відрізняється. Армія - професія. Якщо не вистачає бажаючих обирати цю професію, то це - проблема держави.
katso написав:И все это время честно говорили что в случае полномасштабки не взирая на законы границу закроют темныком главы ДПСУ и потом будут ловить на улицах? Или пели про то что все будет ОК и шашлыки на майские? Аргумент "ты ж раньше не свалил значит теперь ты наш" напоминает мне аргумент наперсточников в конце 80х"
Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права…
Бетон написав:............... Я всебічно підтримую фахову мобілізацію. Підтримую рекрутинг. Підтримую примусову мобілізацію фахових військових, взагалі весь блок виконавчої влади. Тобто тих, хто володіє зброєю в своїй професії.
Я ніколи не підпущу жодного військового, поліцейського і любого іншого представника виконавчої гілки на кілометр до будівництва. Я б не пустив боксера до мосту, який не встигли розкріпити в поперечному напрямку, щоб догодити боксеру і він впав Того ж самого вимагаю в зворотному порядку.
Я не хочу, щоб оперував охоронець, а країною керував артист.
В чому ця позиція зрадницька?
Понимаю Вашу позицию. Понятно, что человек вряд ли доверит мосту, который проектировал боксёр, да никто и не станет строить по такому проекту. Понятно, что оперировать себя человек доверит квалифицированному хирургу, а не дворнику. Но бывает и другой выбор. Предположим, у человека перитонит, а квалифицированный хирург очень далеко. Думаю, он согласится, чтобы его оперировал фельдшер. Понятно, риск значительно выше и результаты хуже. Но выбора нет, деваться некуда.
Так и здесь. Правильно написал Hotab:
в країні (навіть в кацапії) нема сотень тисяч підготовлених штурмовиків (рядовий, з посадою стрілець-гранатометник, кулеметник, номер в мінометній обслузі та інші).
Хотя это не совсем точно. При нормальной организации их достаточно много, но они не в армии, а в резерве - цивильные в момент начала войны. Кто виноват, что у нас массы людей не прошли армию и не получили никакой военной подготовки? Даже в "Зарницу" не играли. Держать в мирное время миллионные армии неэкономно и такое не позволяет себе ни одна страна. Поэтому в случае большой войны приходится мобилизовывать цивильных. Любой стране. Не согласен со словами Hotab"а, что "«військовий» це не посада і не професія". Это, конечно, профессия. Недаром кучка конных рыцарей легко разгоняли толпу крестьян с вилами и косами. И понятно, что хорошо подготовленный кадровый военный стоит нескольких мобилизованных. Уверен, Hotab это прекрасно понимает, просто немного увлёкся и неточно выразился в пылу полемики. Но, повторю, никакая страна не может себе позволить содержать в мирное время армию, достаточную для большой войны. Приходится прибегать к мобилизации. "Фахова мобілізація", тем более, в Украине, где слишком многие не имеют никакой военной подготовки, не даст необходимого результата. Сильно сомневаюсь, что поможет рекрутинг. Кто хотел пойти добровольно, уже сделали это. Да и призыв неподготовленного человека путём рекрутинга отличается от мобилизации только "добровольностью". Качество рекрутированного солдата не сильно отличается от качества мобилизованного - оба не готовы. И да, "весь блок виконавчої влади" имеет такую же военную подготовку, как и все "цивильные". Т.е. никакую. Так что да, из-за нехватки хирургов приходится пользоваться услугами фельдшеров, деваться некуда.
P.s."Я не пішов на військову кафедру. ... А 20 сокурсників пішли. Умисно. Бо хотіли бути офіцерами". Они пошли не потому, что хотели быть офицерами. Хотели бы, пошли в военное училище. Пошли, чтобы избежать призыва солдатом после вуза законным способом.
Бетон написав:Я всебічно підтримую фахову мобілізацію. Підтримую рекрутинг. Підтримую примусову мобілізацію фахових військових, взагалі весь блок виконавчої влади. Тобто тих, хто володіє зброєю в своїй професії.
Я ніколи не підпущу жодного військового, поліцейського і любого іншого представника виконавчої гілки на кілометр до будівництва. Я б не пустив боксера до мосту, який не встигли розкріпити в поперечному напрямку, щоб догодити боксеру і він впав Того ж самого вимагаю в зворотному порядку.
Я не хочу, щоб оперував охоронець, а країною керував артист.
В чому ця позиція зрадницька?
Як ти думаєш коли на СРСР напали то мобілізація була фаховою ? Чи коли на Великобританію напали фашисти то теж мобілізація була фаховою ? Ні учорашні будівельники ставали (після підготовки) пілотами винищувачів та бомбардувальників. Ти пишеш відкриті дурниці.
Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія.
Ні, це - саме професія. Це - робота. Як поліцейський або лікар або пожежник або рятувальник. Якщо в країні не вистачає поліцейських або пожежників, ніхто не почне примушувати людей бути пожежниками в силу їхньої статі. Не всі люди готові рятувати життя інших, ризикуючи своїм. Незрозуміло чому професія військового відрізняється. Армія - професія. Якщо не вистачає бажаючих обирати цю професію, то це - проблема держави.
katso написав:И все это время честно говорили что в случае полномасштабки не взирая на законы границу закроют темныком главы ДПСУ и потом будут ловить на улицах? Или пели про то что все будет ОК и шашлыки на майские? Аргумент "ты ж раньше не свалил значит теперь ты наш" напоминает мне аргумент наперсточников в конце 80х"
Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права…
В часи другої світової зі звичайних цивільних громадян Великої Британії підготували більше ста тисяч пілотів.
Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія.
Ні, це - саме професія. Це - робота. Як поліцейський або лікар або пожежник або рятувальник. Якщо в країні не вистачає поліцейських або пожежників, ніхто не почне примушувати людей бути пожежниками в силу їхньої статі. Не всі люди готові рятувати життя інших, ризикуючи своїм. Незрозуміло чому професія військового відрізняється. Армія - професія. Якщо не вистачає бажаючих обирати цю професію, то це - проблема держави.
Пожежі - событие более-менее регулярное и требует примерно постоянного количества пожежників. Война - событие редкое, форс-мажор. Сравнение сильно хромает. "не вистачає бажаючих обирати цю професію", это, действительно, "проблема держави". Но, скорее, проблема общества. Но в посте выше писал, что держать армию, необходимую для полномасштабной войны, не может позволить себе ни одно государство. Сегодня не хватает рядовых и младших офицеров. Нехватки старших офицеров вроде не наблюдается. А проблема государства и общества в том, что к войне практически не готовились. Не обучали людей и считали, что тяжпром это "совок", нам это (промышленность) не нужно, нам надо "садок вишневий біля хати" и, вообще, "мы великая с/х держава".
Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права…
Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно. Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши. А выбор... Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство? "Сумно, б..."
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 сер, 2024 01:46, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:.................. Як ти думаєш коли на СРСР напали то мобілізація була фаховою ? Чи коли на Великобританію напали фашисти то теж мобілізація була фаховою ? Ні учорашні будівельники ставали (після підготовки) пілотами винищувачів та бомбардувальників. Ти пишеш відкриті дурниці.
Перед войной был Осоавиахим, ГТО, Ворошиловский стрелок... Много чего было. Да и техника была значительно проще. А 110 тыс. пилотов в Соединенном Королевстве были подготовлены за 5 лет в 9 странах. Правда, не понимаю, зачем нужно было такое количество.
К началу войны в метрополии имелось 78 эскадрилий (1456 боевых самолётов, из них 536 бомбардировщиков), большую часть парка составляли современные машины.
P.s. Виноват, понятно:
Бомбардировочное командование потеряло около 55 000 жизней летчиков во время Второй мировой войны. ...... Член экипажа бомбардировщика Королевских ВВС должен был выполнить 30 боевых вылетов. Если потери бомбардировщиков достигали трех процентов или выше, у него не было никаких шансов выжить в войне. Потери были высокими, а среди американцев, которые летали и бомбили Германию днем, они были еще хуже.