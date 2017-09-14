tumos написав:
Бывает и я проявляю интерес к вашим сообщениям. К вашей точке
зрения, что Симон только оказывал помощь Иисусу ставить крест на Голгофе,
но не нести его. Я так понимаю основой служит Евангелие от Иоанна.
Но ведь соотношение три к одному.
Вы ведь семинарист, а не великий комбинатор. )
Вопрос в каком полку служили из другого произведения.
Евангелие КАНОНИЧНОЕ .
Я же не юрист чтобы его обсуждать .
Я даже не посмею подумать об этом .
А на счет действия пограничников ...... где вы судя по всему никогда не служили и не будете ....скажу следующее.
Пограничная служба предназначена повидимому для предотвращения проникновения в страну и так же для задержания людей желающих покинуть страну НЕ ЗАКОННЫМ способом .
Методы задержания нарушителей подразумевают приминение оружия .
А то по вашим рассказам и понятиям пограничники чуть ли не судебное разбирательство должны устроить на границе .
Предусмотрено задержание с применением стрельбы значит должны стрелять и не важно куда и в кого попадут .