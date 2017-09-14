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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 сер, 2024 05:40
tumos написав: холява написав:
Вот читаю вас , просто радуюсь .
Бывает и я проявляю интерес к вашим сообщениям. К вашей точке
зрения, что Симон только оказывал помощь Иисусу ставить крест на Голгофе,
но не нести его. Я так понимаю основой служит Евангелие от Иоанна.
Но ведь соотношение три к одному.
холява написав:
Где вы служите или служили ?
Вы ведь семинарист, а не великий комбинатор. )
Вопрос в каком полку служили из другого произведения.
Евангелие КАНОНИЧНОЕ .
Я же не юрист чтобы его обсуждать .
Я даже не посмею подумать об этом .
А на счет действия пограничников ...... где вы судя по всему никогда не служили и не будете ....скажу следующее.
Пограничная служба предназначена повидимому для предотвращения проникновения в страну и так же для задержания людей желающих покинуть страну НЕ ЗАКОННЫМ способом .
Методы задержания нарушителей подразумевают приминение оружия .
А то по вашим рассказам и понятиям пограничники чуть ли не судебное разбирательство должны устроить на границе .
Предусмотрено задержание с применением стрельбы значит должны стрелять и не важно куда и в кого попадут .
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холява
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Додано: Нед 18 сер, 2024 06:31
Мав копати/будувати для піхоти 2 тижні, але пройшов лише тиждень і мене терміново забрали з піхоти(до якої були прикомандирували)
Тож, вгадайте де я зараз?
Накидуйте варіанти, я через декілька годин почитаю і відповім.
Всім доброзичливим - гарного дня!
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Додано: Нед 18 сер, 2024 07:11
Успіх
Тож, вгадайте де я зараз?
В пивоварні «Правда» на Площі-ринку?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 07:11
Успіх написав:
Мав копати/будувати для піхоти 2 тижні, але пройшов лише тиждень і мене терміново забрали з піхоти(до якої були прикомандирували)
Тож, вгадайте де я зараз?
Накидуйте варіанти, я через декілька годин почитаю і відповім.
Всім доброзичливим - гарного дня!
В порядку брєда в медроті).
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Додано: Нед 18 сер, 2024 07:58
Успіх написав:
Тож, вгадайте де я зараз?
На Марсі з марсіанкою.
Під Х. або під П. чи Т.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 08:01
Успіх написав:
Тож, вгадайте де я зараз?
генштаб! или дронщик.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 08:10
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