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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94799480948194829483>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 05:40

  tumos написав:
  холява написав:Вот читаю вас , просто радуюсь .

Бывает и я проявляю интерес к вашим сообщениям. К вашей точке
зрения, что Симон только оказывал помощь Иисусу ставить крест на Голгофе,
но не нести его. Я так понимаю основой служит Евангелие от Иоанна.
Но ведь соотношение три к одному.
  холява написав:Где вы служите или служили ?

Вы ведь семинарист, а не великий комбинатор. )
Вопрос в каком полку служили из другого произведения.


Евангелие КАНОНИЧНОЕ .
Я же не юрист чтобы его обсуждать .
Я даже не посмею подумать об этом .

А на счет действия пограничников ...... где вы судя по всему никогда не служили и не будете ....скажу следующее.
Пограничная служба предназначена повидимому для предотвращения проникновения в страну и так же для задержания людей желающих покинуть страну НЕ ЗАКОННЫМ способом .
Методы задержания нарушителей подразумевают приминение оружия .
А то по вашим рассказам и понятиям пограничники чуть ли не судебное разбирательство должны устроить на границе .
Предусмотрено задержание с применением стрельбы значит должны стрелять и не важно куда и в кого попадут .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 06:31

Доброго ранку щирим, доброзичливим українцям!))

Мав копати/будувати для піхоти 2 тижні, але пройшов лише тиждень і мене терміново забрали з піхоти(до якої були прикомандирували)

Тож, вгадайте де я зараз? :shock:

Накидуйте варіанти, я через декілька годин почитаю і відповім.

Всім доброзичливим - гарного дня!
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 07:11

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Тож, вгадайте де я зараз? :shock:


В пивоварні «Правда» на Площі-ринку? :shock:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 07:11

  Успіх написав:Мав копати/будувати для піхоти 2 тижні, але пройшов лише тиждень і мене терміново забрали з піхоти(до якої були прикомандирували)

Тож, вгадайте де я зараз? :shock:

Накидуйте варіанти, я через декілька годин почитаю і відповім.

Всім доброзичливим - гарного дня!

В порядку брєда в медроті).
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 07:58

  Успіх написав:Тож, вгадайте де я зараз? :shock:

На Марсі з марсіанкою.
Під Х. або під П. чи Т.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 08:01

  Успіх написав:Тож, вгадайте де я зараз?
генштаб! или дронщик.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 08:10

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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 08:13

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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 08:31

  Успіх написав:Мав копати/будувати для піхоти 2 тижні, але пройшов лише тиждень і мене терміново забрали з піхоти(до якої були прикомандирували)

Тож, вгадайте де я зараз? :shock:

Накидуйте варіанти, я через декілька годин почитаю і відповім.

Всім доброзичливим - гарного дня!

в так званому "курятнику"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 08:45

  Hotab написав:Бетон

В чому ця позиція зрадницька?


В тому що в країні (навіть в кацапії) нема сотень тисяч підготовлених штурмовиків (рядовий, з посадою стрілець-гранатометник, кулеметник, номер в мінометній обслузі та інші).
А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний». Коли ви через оголошення шукаєте електрика, ви не пишете «шукаю цивільного». Ви шукаєте саме електрика.
Я кілька разів казав вам ці прості речі, але вам шора заважає приймати просту інформацію.

"Навченими" становляться через навчання у навчальному центрі, приблизно від 3 тижнів.
Для того щоб стати "навченим" поліцейським часу треба у 2,5 разу більше, а ось бусифікованому водію з категоріями СЕ , треба набагато більше часу,проте одна зупинка і все .
sens
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