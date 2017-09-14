Бетон написав:Я не хочу, щоб боксери здавали мости, трахтористи наводили ПВО, продюсери керували країною, КВНщики головували в раді, а мєнти возили тцк-ашників, як таксі з мільонами доларів в ліжках. Це якийсь грьобаний абсурд, щоб вас чєрті драли
Бетон написав:Я не хочу, щоб боксери здавали мости, трахтористи наводили ПВО, продюсери керували країною, КВНщики головували в раді, а мєнти возили тцк-ашників, як таксі з мільонами доларів в ліжках. Це якийсь грьобаний абсурд, щоб вас чєрті драли
Неможливо повернути мамонтів
Толік каже, що можна прокрутити фарш в протилежний бік
Бетон написав:Я не хочу, щоб боксери здавали мости, трахтористи наводили ПВО, продюсери керували країною, КВНщики головували в раді, а мєнти возили тцк-ашників, як таксі з мільонами доларів в ліжках. Це якийсь грьобаний абсурд, щоб вас чєрті драли
Неможливо повернути мамонтів
Толік каже, що можна прокрутити фарш в протилежний бік
Бетон написав:Я не хочу, щоб боксери здавали мости, трахтористи наводили ПВО, продюсери керували країною, КВНщики головували в раді, а мєнти возили тцк-ашників, як таксі з мільонами доларів в ліжках. Це якийсь грьобаний абсурд, щоб вас чєрті драли
Неможливо повернути мамонтів
+100.
*Кар’єру в порно Чиччоліна поєднує з політикою. 1979 року під своїм цивільним ім’ям вона стала кандидаткою в італійський парламент від місцевої Партії Зелених (Lista del Sole). 1985 року Шталлер змінює вектор — її приймають в Радикальну Партію, яка виступала проти ядерного озброєння та енергії, членства Італії в НАТО. 1987 року, майже відразу після ролі в еротичному фільмі «Зліт і падіння римської імператриці» з підтримкою 20 тисяч голосів Чиччоліна стає депутатом італійського парламенту.* https://was.media/microformats/chichcho ... a-ljubovi/
*Экс-депутат Италии и бывшая порнозвезда Чиччолина в 68 лет основала центристскую партию под названием "ДНА". Так она сократила слова "Democrazia, Natura, Amore", которые переводятся как "Демократия, Природа, Любовь". Об этом сообщает ANSA. - Наблюдая, к чему идет это правительство, я задумалась о возвращении в политику, - прокомментировала знаменитость, которая была соратником радикалов до 1992 года, а потом ушла из политики.* __________________________________ Тобто це не "грьобаний абсурд", а нормальна реальність. В якій безумовно є смысл. Глобальний смысл.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 сер, 2024 09:18, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Я не хочу, щоб боксери здавали мости, трахтористи наводили ПВО, продюсери керували країною, КВНщики головували в раді, а мєнти возили тцк-ашників, як таксі з мільонами доларів в ліжках. Це якийсь грьобаний абсурд, щоб вас чєрті драли
Неможливо повернути мамонтів
+100.
*Кар’єру в порно Чиччоліна поєднує з політикою. 1979 року під своїм цивільним ім’ям вона стала кандидаткою в італійський парламент від місцевої Партії Зелених (Lista del Sole). 1985 року Шталлер змінює вектор — її приймають в Радикальну Партію, яка виступала проти ядерного озброєння та енергії, членства Італії в НАТО. 1987 року, майже відразу після ролі в еротичному фільмі «Зліт і падіння римської імператриці» з підтримкою 20 тисяч голосів Чиччоліна стає депутатом італійського парламенту.* https://was.media/microformats/chichcho ... a-ljubovi/
*Экс-депутат Италии и бывшая порнозвезда Чиччолина в 68 лет основала центристскую партию под названием "ДНА". Так она сократила слова "Democrazia, Natura, Amore", которые переводятся как "Демократия, Природа, Любовь". Об этом сообщает ANSA. - Наблюдая, к чему идет это правительство, я задумалась о возвращении в политику, - прокомментировала знаменитость, которая была соратником радикалов до 1992 года, а потом ушла из политики.*
звучить майже як пєвіца ртом Чічьоріна, воні сьостри?
АндрейМ написав:В часи другої світової зі звичайних цивільних громадян Великої Британії
З часів Другої світової війни багато що змінилось в цивілізованих країнах. По-перше, це - розуміння, що життя людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої людини будь-якої статі. Держава існує, щоб це життя захищати, а не розпоряджатися ним. Пост-совкам це важко зрозуміти чомусь.
АндрейМ написав:В часи другої світової зі звичайних цивільних громадян Великої Британії
З часів Другої світової війни багато що змінилось в цивілізованих країнах. По-перше, це - розуміння, що життя людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої людини будь-якої статі. Держава існує, щоб це життя захищати, а не розпоряджатися ним. Пост-совкам це важко зрозуміти чомусь.