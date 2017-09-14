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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9480948194829483>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 08:46

  Бетон написав:Я не хочу, щоб боксери здавали мости, трахтористи наводили ПВО, продюсери керували країною, КВНщики головували в раді, а мєнти возили тцк-ашників, як таксі з мільонами доларів в ліжках.
Це якийсь грьобаний абсурд, щоб вас чєрті драли


Неможливо повернути мамонтів
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 08:52

  sens написав:
  Бетон написав:Я не хочу, щоб боксери здавали мости, трахтористи наводили ПВО, продюсери керували країною, КВНщики головували в раді, а мєнти возили тцк-ашників, як таксі з мільонами доларів в ліжках.
Це якийсь грьобаний абсурд, щоб вас чєрті драли


Неможливо повернути мамонтів

Толік каже, що можна прокрутити фарш в протилежний бік
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 08:57

  flyman написав:
  sens написав:
  Бетон написав:Я не хочу, щоб боксери здавали мости, трахтористи наводили ПВО, продюсери керували країною, КВНщики головували в раді, а мєнти возили тцк-ашників, як таксі з мільонами доларів в ліжках.
Це якийсь грьобаний абсурд, щоб вас чєрті драли


Неможливо повернути мамонтів

Толік каже, що можна прокрутити фарш в протилежний бік

Це після КВН до камеді і в зворотньому напрямку?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:15

  sens написав:
  Бетон написав:Я не хочу, щоб боксери здавали мости, трахтористи наводили ПВО, продюсери керували країною, КВНщики головували в раді, а мєнти возили тцк-ашників, як таксі з мільонами доларів в ліжках.
Це якийсь грьобаний абсурд, щоб вас чєрті драли


Неможливо повернути мамонтів

+100.

*Кар’єру в порно Чиччоліна поєднує з політикою. 1979 року під своїм цивільним ім’ям вона стала кандидаткою в італійський парламент від місцевої Партії Зелених (Lista del Sole). 1985 року Шталлер змінює вектор — її приймають в Радикальну Партію, яка виступала проти ядерного озброєння та енергії, членства Італії в НАТО. 1987 року, майже відразу після ролі в еротичному фільмі «Зліт і падіння римської імператриці» з підтримкою 20 тисяч голосів Чиччоліна стає депутатом італійського парламенту.*
https://was.media/microformats/chichcho ... a-ljubovi/

*Экс-депутат Италии и бывшая порнозвезда Чиччолина в 68 лет основала центристскую партию под названием "ДНА". Так она сократила слова "Democrazia, Natura, Amore", которые переводятся как "Демократия, Природа, Любовь". Об этом сообщает ANSA.
- Наблюдая, к чему идет это правительство, я задумалась о возвращении в политику, - прокомментировала знаменитость, которая была соратником радикалов до 1992 года, а потом ушла из политики.*
__________________________________
Тобто це не "грьобаний абсурд", а нормальна реальність.
В якій безумовно є смысл. Глобальний смысл.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 сер, 2024 09:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:17

  detroytred написав:
  sens написав:
  Бетон написав:Я не хочу, щоб боксери здавали мости, трахтористи наводили ПВО, продюсери керували країною, КВНщики головували в раді, а мєнти возили тцк-ашників, як таксі з мільонами доларів в ліжках.
Це якийсь грьобаний абсурд, щоб вас чєрті драли


Неможливо повернути мамонтів

+100.

*Кар’єру в порно Чиччоліна поєднує з політикою. 1979 року під своїм цивільним ім’ям вона стала кандидаткою в італійський парламент від місцевої Партії Зелених (Lista del Sole). 1985 року Шталлер змінює вектор — її приймають в Радикальну Партію, яка виступала проти ядерного озброєння та енергії, членства Італії в НАТО. 1987 року, майже відразу після ролі в еротичному фільмі «Зліт і падіння римської імператриці» з підтримкою 20 тисяч голосів Чиччоліна стає депутатом італійського парламенту.*
https://was.media/microformats/chichcho ... a-ljubovi/

*Экс-депутат Италии и бывшая порнозвезда Чиччолина в 68 лет основала центристскую партию под названием "ДНА". Так она сократила слова "Democrazia, Natura, Amore", которые переводятся как "Демократия, Природа, Любовь". Об этом сообщает ANSA.
- Наблюдая, к чему идет это правительство, я задумалась о возвращении в политику, - прокомментировала знаменитость, которая была соратником радикалов до 1992 года, а потом ушла из политики.*

звучить майже як пєвіца ртом Чічьоріна, воні сьостри?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:21

  flyman написав:звучить майже як пєвіца ртом Чічьоріна

Саме так.
Це ті ж самі я.., тільки в профіль.
Валуєв і т.д. теж.

Це глобальний процес.
Піратські партії...

Свободи у всьому і всюди...
Управління... Інструменти змінюються.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 сер, 2024 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:24

В Харькове работники ТЦК заявляют, что обновления данных в «Резерве+» недостаточно и нужно лично являться в военкомат.

На видео, которое публикуют местные телеграм-каналы, военком доказывает мужчине, у которого проверили документы, что нужно ехать в ТЦК, хотя данные через приложение у парня обновлены.

Полиции рядом не видно, неподалеку стоит микроавтобус с другими работниками военкомата.

Напомним, что задерживать военнообязанных можно, только если они находятся в розыске за нарушение правил воинского учета. И только в присутствии полиции.

https://t.me/nabludatels/45684
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:32

  vitaliiangel написав:
В Харькове работники ТЦК заявляют, что обновления данных в «Резерве+» недостаточно и нужно лично являться в военкомат.

На видео, которое публикуют местные телеграм-каналы, военком доказывает мужчине, у которого проверили документы, что нужно ехать в ТЦК, хотя данные через приложение у парня обновлены.

Полиции рядом не видно, неподалеку стоит микроавтобус с другими работниками военкомата.

Напомним, что задерживать военнообязанных можно, только если они находятся в розыске за нарушение правил воинского учета. И только в присутствии полиции.

https://t.me/nabludatels/45684

Поки все в межах.
Тцк, всл може заявляти, доказувати, що хоче (звісно у визначених межах).
Громадянин може прислухатися, може не прислухатися.

Головне це що далі?
Після доказування, переконування, вмовляння що буде далі?
Нічого. Прохання. Вимога. Примус. Що?

Інша справа, що у подібних ситуаціях (в будь-якій сфері життя суспільства і природи) друга сторона)) завжди на крок позаду.
Тобто апріорі в програшній позиції.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 сер, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:40

  Ukrainian написав:
  АндрейМ написав:В часи другої світової зі звичайних цивільних громадян Великої Британії

З часів Другої світової війни багато що змінилось в цивілізованих країнах. По-перше, це - розуміння, що життя людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої людини будь-якої статі. Держава існує, щоб це життя захищати, а не розпоряджатися ним. Пост-совкам це важко зрозуміти чомусь.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:40

  АндрейМ написав:
  Ukrainian написав:
  АндрейМ написав:В часи другої світової зі звичайних цивільних громадян Великої Британії

З часів Другої світової війни багато що змінилось в цивілізованих країнах. По-перше, це - розуміння, що життя людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої людини будь-якої статі. Держава існує, щоб це життя захищати, а не розпоряджатися ним. Пост-совкам це важко зрозуміти чомусь.

тут повно совкодрочерів за вусатим
flyman
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