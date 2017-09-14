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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 948194829483948494859486>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:46

  Успіх написав:Мав копати/будувати для піхоти 2 тижні, але пройшов лише тиждень і мене терміново забрали з піхоти(до якої були прикомандирували)

Тож, вгадайте де я зараз? :shock:

Накидуйте варіанти, я через декілька годин почитаю і відповім.

Всім доброзичливим - гарного дня!

В ТЦК, таскать мешки с долларами на горбу :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:55

  ЛАД написав:
Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права…

Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно.
Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши.
А выбор...
Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство?
"Сумно, б..."

Я вам уже несколько раз писал - текущий "междусобойчик" с Мировой сравнивать нельзя ровно по причине Мировойтости - разных масштабов. Вот с теперешней Израильской - можно и даже нужно.
Касательно "помогло ли?" - именно по причине Моровойтости - на помогло: эвакуироваться, в отличии от текущего междусобойчика, нужно было сильно далеко: Штаты/Австралия...
Последний вопрос вообще не понял: если ЕС такой "народ" без вопросов принимает - наверное, заслуживает? Или это попытка сказать, что государства ЕС подчиняются единому центру - и значит зависимы? 🤔 - ну так пофиг - если честно :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 10:01

Про сортовость
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 10:16

  UA написав:Про сортовость

я другой такой страньі нє знаю,
гдє так вольно дьішіт чілавєк!
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

усатая гнида еще ответит за распродажу армии вместе с распальцованой жопомордой свиньей
я в сто раз лучше в берию сыграю, чем он под пиночета косит
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 18 сер, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 10:23

  detroytred написав:Інша справа, що у подібних ситуаціях (в будь-якій сфері життя суспільства і природи) друга сторона)) завжди на крок позаду.
Тобто апріорі в програшній позиції.
это ошибочное мнение. Если нет добровольцев это означает низкую легитимность власти, которую народ должен поддерживать, а не игнорировать. Для диктатур мнение избирателя не имеет значения, диктатор всё равно себе нарисует победу. А для демократий низкий рейтинг это политическая смерть. Перед властью стоит сложный выбор уйти добровольно, отказавшись от финансовых потоков и безнаказанности или установить диктатуру, отказавшись от вступления в НАТО/ЕС. (неуправляемый Чивакуня-2 или "конституция на паузе" там не нужен). Но тогда вообще пропадает смысл воевать, чем украинская диктатура для пэрэсичного лучше путинской?

Все события которые сейчас происходят говорят о желании ВАЗ сохранить политическое лицо, но при этом стать небольшим диктатором. В какой то момент коллективный Запад ему скажет, харэ Володя, определяйся ты за кого, за дем.ценности или за "конституцию на паузе", и от этого выбора будет зависеть западная помощь. Другими словами либо уйти добровольно сейчас, либо к войне добавить ещё политический и финансовый кризисы.

Лично я против проведения выборов в текущих условиях, но власть должна вернуть доверие, установив одинаковые прозрачные правила игры (мобилизации) с учётом потребностей и интересов пэрэсичных, а не так как сейчас крен в сторону тех, кто не убежал от тцк.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 18 сер, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 10:30

vitaliiangel
Если нет добровольцев это означает низкую легитимность власти


Любая власть которая будет заставлять идти делать то, что пэрэсичный не хочет, будет плохой и терять рейтинг.

И как раз таки рейтинг у власти и перед войной, и даже сейчас , довольно высокий.
Неверные выводы.
Если бы был неограниченный финансовый ресурс - можно бы было обходиться добровольцами. Как пока что удается питуну. Но его нет.
Единственный неиспользованный ресурс еще есть - это все же чтобы богатые платили официально откупное и бедных заинтересовывать этой гривной. Аморально, будет много недовольных , но это лучше чем деньги богатых идут в карманы военкомам, ВЛК, и т.д.
Ты готов отдавать тысяч 20 гривен в месяц и за тебя будет воевать сельский хлопец? Чет мне кажется ты бы хотел и дальше бесплатно наблюдать это кино с дивана.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 10:31

vitaliiangel Наш Вова повторює шлях іншого Вови тільки в темпі 20 років за 5
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 10:31

  vitaliiangel написав: Но тогда вообще пропадает смысл воевать, чем украинская диктатура для пэрэсичного лучше путинской?

Фраз пересічної черновицкой бабульки украинским поліцаям "Вы хуже русских" это уже обвал тыла?
Народ должен боятся власти, но не навидить её.
Хуйло это понимает, Ермак нет.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 10:40

  Hotab написав:Единственный неиспользованный ресурс еще есть - это все же чтобы богатые платили официально откупное и бедных заинтересовывать этой гривной. Аморально, будет много недовольных , но это лучше чем деньги богатых идут в карманы военкомам, ВЛК, и т.д.
1 Тут не головне навіть сам фінансовий ресурс.
По тій простій причині що в багатих НЕМАЄ стільки грошей, які задовільнять сільських хлопців йти воювати....
2 Тут головне - зміщення пріорітетів в головах населення.
Тобто пересічний повинен почати поважати не тільки свої досягнення(працю) а й досягнення (працю) інших , навіть якщо ці досягнення в десять і більше разів більші від досягнень пересічного
3 Висновок
Якщо багаті побачать що їх досягнення поважають
Бідні зрозуміють що те що навіть сьогодні отримують бійці на фронті є надзусиллями економіки
Тоді виникне синенергія яка дозволить швидше закінчити війну..

А поки бачу наступне
Частина енергії витрачається на протиборство таборів ухилянтів і фронтовиків
Частина фінресурсу ( яка могла піти на війну) осідає в кишенях ділків різних мастей
і частина енергії багатих йде на захист своїх бізнесів( таке собі закуклення до кращих часів)

Програють усі...але це подобається плебсу тому й працює...поки що.
budivelnik
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