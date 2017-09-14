В ТЦК, таскать мешки с долларами на горбу
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Додано: Нед 18 сер, 2024 09:46
В ТЦК, таскать мешки с долларами на горбу
Додано: Нед 18 сер, 2024 09:55
Я вам уже несколько раз писал - текущий "междусобойчик" с Мировой сравнивать нельзя ровно по причине Мировойтости - разных масштабов. Вот с теперешней Израильской - можно и даже нужно.
Касательно "помогло ли?" - именно по причине Моровойтости - на помогло: эвакуироваться, в отличии от текущего междусобойчика, нужно было сильно далеко: Штаты/Австралия...
Последний вопрос вообще не понял: если ЕС такой "народ" без вопросов принимает - наверное, заслуживает? Или это попытка сказать, что государства ЕС подчиняются единому центру - и значит зависимы? 🤔 - ну так пофиг - если честно
Додано: Нед 18 сер, 2024 10:16
Додано: Нед 18 сер, 2024 10:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
усатая гнида еще ответит за распродажу армии вместе с распальцованой жопомордой свиньей
я в сто раз лучше в берию сыграю, чем он под пиночета косит
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 18 сер, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 сер, 2024 10:23
это ошибочное мнение. Если нет добровольцев это означает низкую легитимность власти, которую народ должен поддерживать, а не игнорировать. Для диктатур мнение избирателя не имеет значения, диктатор всё равно себе нарисует победу. А для демократий низкий рейтинг это политическая смерть. Перед властью стоит сложный выбор уйти добровольно, отказавшись от финансовых потоков и безнаказанности или установить диктатуру, отказавшись от вступления в НАТО/ЕС. (неуправляемый Чивакуня-2 или "конституция на паузе" там не нужен). Но тогда вообще пропадает смысл воевать, чем украинская диктатура для пэрэсичного лучше путинской?
Все события которые сейчас происходят говорят о желании ВАЗ сохранить политическое лицо, но при этом стать небольшим диктатором. В какой то момент коллективный Запад ему скажет, харэ Володя, определяйся ты за кого, за дем.ценности или за "конституцию на паузе", и от этого выбора будет зависеть западная помощь. Другими словами либо уйти добровольно сейчас, либо к войне добавить ещё политический и финансовый кризисы.
Лично я против проведения выборов в текущих условиях, но власть должна вернуть доверие, установив одинаковые прозрачные правила игры (мобилизации) с учётом потребностей и интересов пэрэсичных, а не так как сейчас крен в сторону тех, кто не убежал от тцк.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 18 сер, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 сер, 2024 10:30
vitaliiangel
Любая власть которая будет заставлять идти делать то, что пэрэсичный не хочет, будет плохой и терять рейтинг.
И как раз таки рейтинг у власти и перед войной, и даже сейчас , довольно высокий.
Неверные выводы.
Если бы был неограниченный финансовый ресурс - можно бы было обходиться добровольцами. Как пока что удается питуну. Но его нет.
Единственный неиспользованный ресурс еще есть - это все же чтобы богатые платили официально откупное и бедных заинтересовывать этой гривной. Аморально, будет много недовольных , но это лучше чем деньги богатых идут в карманы военкомам, ВЛК, и т.д.
Ты готов отдавать тысяч 20 гривен в месяц и за тебя будет воевать сельский хлопец? Чет мне кажется ты бы хотел и дальше бесплатно наблюдать это кино с дивана.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 сер, 2024 10:31
vitaliiangel Наш Вова повторює шлях іншого Вови тільки в темпі 20 років за 5
Додано: Нед 18 сер, 2024 10:31
Додано: Нед 18 сер, 2024 10:40
1 Тут не головне навіть сам фінансовий ресурс.
По тій простій причині що в багатих НЕМАЄ стільки грошей, які задовільнять сільських хлопців йти воювати....
2 Тут головне - зміщення пріорітетів в головах населення.
Тобто пересічний повинен почати поважати не тільки свої досягнення(працю) а й досягнення (працю) інших , навіть якщо ці досягнення в десять і більше разів більші від досягнень пересічного
3 Висновок
Якщо багаті побачать що їх досягнення поважають
Бідні зрозуміють що те що навіть сьогодні отримують бійці на фронті є надзусиллями економіки
Тоді виникне синенергія яка дозволить швидше закінчити війну..
А поки бачу наступне
Частина енергії витрачається на протиборство таборів ухилянтів і фронтовиків
Частина фінресурсу ( яка могла піти на війну) осідає в кишенях ділків різних мастей
і частина енергії багатих йде на захист своїх бізнесів( таке собі закуклення до кращих часів)
Програють усі...але це подобається плебсу тому й працює...поки що.
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