vitaliiangel написав:

detroytred написав: Інша справа, що у подібних ситуаціях (в будь-якій сфері життя суспільства і природи) друга сторона)) завжди на крок позаду.

Тобто апріорі в програшній позиції. Інша справа, що у подібних ситуаціях (в будь-якій сфері життя суспільства і природи) друга сторона)) завжди на крок позаду.Тобто апріорі в програшній позиції.

это ошибочное мнение. Если нет добровольцев это означает низкую легитимность власти, которую народ должен поддерживать, а не игнорировать. Для диктатур мнение избирателя не имеет значения, диктатор всё равно себе нарисует победу. А для демократий низкий рейтинг это политическая смерть. Перед властью стоит сложный выбор уйти добровольно, отказавшись от финансовых потоков и безнаказанности или установить диктатуру, отказавшись от вступления в НАТО/ЕС. (неуправляемый Чивакуня-2 или "конституция на паузе" там не нужен). Но тогда вообще пропадает смысл воевать, чем украинская диктатура для пэрэсичного лучше путинской?Все события которые сейчас происходят говорят о желании ВАЗ сохранить политическое лицо, но при этом стать небольшим диктатором. В какой то момент коллективный Запад ему скажет, харэ Володя, определяйся ты за кого, за дем.ценности или за "конституцию на паузе", и от этого выбора будет зависеть западная помощь. Другими словами либо уйти добровольно сейчас, либо к войне добавить ещё политический и финансовый кризисы.Лично я против проведения выборов в текущих условиях, но власть должна вернуть доверие, установив одинаковые прозрачные правила игры (мобилизации) с учётом потребностей и интересов пэрэсичных, а не так как сейчас крен в сторону тех, кто не убежал от тцк.