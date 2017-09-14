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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:42
UA написав:
Народ должен боятся власти, но не навидить её.
Хуйло это понимает, Ермак нет.
посмотрим. если пуйло не предложит переговоры, чтобы остановить продвижение ЗСУ в курскую область, значит ему на свой народ тоже насрать. У власти рф вообще кризис жанра. Они даже слово каким назвать вторжение подобрать не могут. По рус тв показывают как ЗСУ попадает в котлы под суджой, то есть полную расстерянность властей чё говорить и чё делать. Кроме вранья. Кстати 10 тыс руб получают только те переселенцы которых эвакуировали организовано. Тем кто выехал сам выплаты не положены.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 18 сер, 2024 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:43
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Інша справа, що у подібних ситуаціях (в будь-якій сфері життя суспільства і природи) друга сторона)) завжди на крок позаду.
Тобто апріорі в програшній позиції.
это ошибочное мнение. Если нет добровольцев это означает низкую легитимность власти, которую народ должен поддерживать, а не игнорировать. Для диктатур мнение избирателя не имеет значения, диктатор всё равно себе нарисует победу. А для демократий низкий рейтинг это политическая смерть. Перед властью стоит сложный выбор уйти добровольно, отказавшись от финансовых потоков и безнаказанности или установить диктатуру, отказавшись от вступления в НАТО/ЕС. (неуправляемый Чивакуня-2 или "конституция на паузе" там не нужен). Но тогда вообще пропадает смысл воевать, чем украинская диктатура для пэрэсичного лучше путинской?
Все события которые сейчас происходят говорят о желании ВАЗ сохранить политическое лицо, но при этом стать небольшим диктатором. В какой то момент коллективный Запад ему скажет, харэ Володя, определяйся ты за кого, за дем.ценности или за "конституцию на паузе", и от этого выбора будет зависеть западная помощь. Другими словами либо уйти добровольно сейчас, либо к войне добавить ещё политический и финансовый кризисы.
Лично я против проведения выборов в текущих условиях, но власть должна вернуть доверие, установив одинаковые прозрачные правила игры (мобилизации) с учётом потребностей и интересов пэрэсичных, а не так как сейчас крен в сторону тех, кто не убежал от тцк.
Перечитав три рази, але так і не побачив в чому саме помилковість саме моєї процитованої думки.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:45
detroytred написав:
Перечитав три рази, але так і не побачив в чому саме помилковість саме моєї думки.
чья позиция априори проигрышная? вы это не уточнили, несмотря на "успехи тцк" я считаю что Зеленского. И априори тут нет. Надо искать не того на кого взвалить весь груз, а баланс как его справедливо распределить между всеми. Военкомы миллионеры одинаково далеки от фронта и от патриотизма. На сегодня они - лицо власти.
То есть власть должна изменить отношение к своему народу, показав что нет никакого деления на сорта, все в одинаковой степени работают на оборону. А тем кто не хочет работать на оборону открыть границу. Тогда вернется доверие.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 18 сер, 2024 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:51
vitaliiangel написав:
А тем кто не хочет работать на оборону открыть границу.
Тобто здатись?
vitaliiangel написав:
указав что нет никакого деления на сорта
Цього не буде ніколи, бо у влади є родичі, друзі які апріорі вищого сорту
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 18 сер, 2024 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:52
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Перечитав три рази, але так і не побачив в чому саме помилковість саме моєї думки.
чья позиция априори проигрышная? вы это не уточнили, я считаю что Зеленского. И априори тут нет. Надо искать не того на кого взвалить весь груз, а как его справедливо распределить между всеми.
До чого тут Зе?))
Мова була про ситуацію зустрічі двох нерівних. Хоч тцк-ка (поліцейського і т.д.) з громадянином, хоч вовка з зайцем, хоч гопника з фраєром.
Саме перші визначають і роблять вибір який зробити їм наступний крок.
Другі по суті можуть тільки очікувати, реагувати на дії перших.
Це перевага...
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:52
fler написав: UA написав: Hotab написав:
Хто буде захищати ваші ще не продані активи, нагадайте? Ну так що в ТЦК ніхто не потрапляв..
І ще таке невдобне питання…
А якщо кацапія таки поглине Україну (яку ви пропонуєте не захищати, бо а де ж візьмуться захисники, коли всі втічуть від ТЦК) , то у вас нема трохи переживань, що наступною буде ваше закордоння з дітьми, дружиною і вами? Діти ЩЕ ДАЛІ поїдуть? Вас хоч візьмуть?
Тому що послідовний..
Вивід активів з України розпочав з 2019
Моє закордоння це не Польша
Була надія в 2022 що олігархічна модель управління рухне.
А як же воювати?
Державна модель створена Кучмою не рухнула, вона окуила
Організм загине з глистами
Що і треба було довести. Я ж казала, що нік UA не відповідає сутності його власника.
А вы мадам считаете себя патриоткой и защитницей интересов Украины по жизни большей, чем наш UA, и готовы за интересы страны(чиновников, не пересичных с соседнего подъезда) умереть или стать калекой?
И как вы относитесь к пресловутым "глистам", описанным UA? Они по вашему мнению должны быть где и в каком состоянии?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:54
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
А тем кто не хочет работать на оборону открыть границу.
Тобто здатись?
не понимаю вашей логики. Кто хочет даже сейчас выезжает за деньги проводникам. Что изменится если им разрешат выехать официально? закрытые границы это самообман. Платишь и едешь. У меня несколько знакомых выехало этим летом. Никто из них не лазил по горам и не переплывал тису. Выезжали организовано бусиком.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 18 сер, 2024 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:56
vitaliiangel написав:
не понимаю вашей логики. Кто хочет даже сейчас выезжает за деньги проводникам. Что изменится если им разрешат выехать официально?
Не знаю як у Вашій області, а в Закарпатті більше половини чоловіків вже сидить на валізах і чекає відкриття кордону.
Не у всіх є гроші, а ще більше є страху що ти заплатив гроші, а тебе провідники завезли десь в ліс, де зловили прикордонники.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:57
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Інша справа, що у подібних ситуаціях (в будь-якій сфері життя суспільства і природи) друга сторона)) завжди на крок позаду.
Тобто апріорі в програшній позиції.
это ошибочное мнение. Если нет добровольцев это означает низкую легитимность власти, которую народ должен поддерживать, а не игнорировать. Для диктатур мнение избирателя не имеет значения, диктатор всё равно себе нарисует победу. А для демократий низкий рейтинг это политическая смерть. Перед властью стоит сложный выбор уйти добровольно, отказавшись от финансовых потоков и безнаказанности или установить диктатуру, отказавшись от вступления в НАТО/ЕС. (неуправляемый Чивакуня-2 или "конституция на паузе" там не нужен). Но тогда вообще пропадает смысл воевать, чем украинская диктатура для пэрэсичного лучше путинской?
Все события которые сейчас происходят говорят о желании ВАЗ сохранить политическое лицо, но при этом стать небольшим диктатором. В какой то момент коллективный Запад ему скажет, харэ Володя, определяйся ты за кого, за дем.ценности или за "конституцию на паузе", и от этого выбора будет зависеть западная помощь. Другими словами либо уйти добровольно сейчас, либо к войне добавить ещё политический и финансовый кризисы.
Лично я против проведения выборов в текущих условиях, но власть должна вернуть доверие, установив одинаковые прозрачные правила игры (мобилизации) с учётом потребностей и интересов пэрэсичных, а не так как сейчас крен в сторону тех, кто не убежал от тцк.
Германія так і сказала на днях, "доколє", тільки хотаби зробили вигляд, що чергова "допомога до літа"
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:59
Дюрі-бачі написав:
Не знаю як у Вашій області, а в Закарпатті більше половини чоловіків вже сидить на валізах і чекає відкриття кордону.
я не скажу за всю область но из моего круга уже все кто хотел выехал. Остальных тут держит бизнес/недвижимость/родители/пофигизм.
Дюрі-бачі написав:
Не у всіх є гроші,
у здорового мужика не бухаря нет 10куе? так пусть женится на женщине с 3мя детьми, усыновит их. Это недорого если без фанатизма.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 18 сер, 2024 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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