Додано: Нед 18 сер, 2024 11:05

тільки хотаби зробили вигляд, що чергова "допомога до літа"





А мухи зробили вигляд, що то про «літо 25» , а не 23 нам тут втирали з 22 року ..Допомога навіть від Німеччини не зникне. Не кажучи вже про те, що зменшення допомоги від однієї країни автоматично вимагає (і воно працює) напружень від інших і ця допомога все одно йде.Я розумію, що мухам хочеться щоб швидше припинили допомогу, «мир на будь яких умовах», але ні, муха, ні. Треба терпіти далі. Весь 25 рік так точно. (Хоча що ти там терпиш, ти так прожив все життя, у тебе нічого не змінилось).